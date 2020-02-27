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27 февраля 2020, 19:51
Цуй Цимин

Экономика Китая не даст ход назад из-за эпидемии

Цуй Цимин
Цуй Цимин
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси

Внимание мирового сообщества, и белорусов в том числе, приковано к проблеме коронавируса СOVID-19, который оказался настоящим вызовом для Китая и многих других стран мира. Вспышка вируса вносит существенные коррективы и в международную экономическую повестку дня. Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем заседании, посвященном координации действий по борьбе с СOVID-19, определил самые актуальные направления экономического и социального развития страны в создавшихся условиях. Что сейчас происходит в экономике Китая, какие меры реагирования на ситуацию приняты, рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

"С момента возникновения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, многие белорусские друзья обеспокоены возможным влиянием эпидемии на экономику Китая, - отметил Цуй Цимин. - Эта эпидемия действительно нанесла большой удар по экономике страны - начиная с влияния на отпускной период, посвященный празднику весны, и заканчивая приостановкой работы предприятий, в особенности малого и среднего бизнеса".

Тем не менее правительство Китая с самого начала стало принимать меры по снижению финансовых издержек предприятий. Было выделено 300 млрд юаней для вторичного кредитования. "Речь идет о низкопроцентных ставках для предприятий по выпуску средств профилактики и борьбы с эпидемией (в том числе масок), снижении НДС и подоходного налога, освобождении от их уплаты организаций в определенных отраслях, частных лиц", - заметил дипломат.

Воздействие эпидемии регулируемо

Посол обратил внимание, что ряд мер, безусловно, носит временный характер. В целом же долгосрочная положительная динамика экономики КНР не изменилась. "Экономика Китая устойчивая, мощная и полная жизненных сил, она не даст ход назад из-за эпидемии, а основные элементы, поддерживающие экономическое развитие, не будут легко расшатаны. Воздействие эпидемии краткосрочно и в целом регулируемо", - выразил убежденность дипломат.

23 февраля Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в заседании, посвященном профилактике и борьбе с новым типом коронавируса. Он выдвинул перечень требований для экономического и социального развития страны.

Одно из них касалось возобновления работы предприятий в соответствии с четким разделением по районам в зависимости от риска эпидемии в них. Районы с низким уровнем риска должны активно применять стратегию для предотвращения проникновения вируса. Регионам со средним уровнем риска предстоит возобновить производство с учетом профилактики и контроля над распространением вируса. Районы с высоким риском должны продолжать концентрировать усилия на профилактике и борьбе с эпидемией.

Вторым важным направлением названо усиленное регулирование макрополитики и активная фискальная политика, увеличение поддержки возобновляющих работу производств, снижение налогов и сборов, чтобы помочь малым и средним предприятиям преодолеть трудности.

Правительство Китая принимает дополнительные меры для стабилизации ситуации с трудоустройством. Это временные сокращения взносов социального страхования, компенсации, выплата безработным страхового пособия, трудоустройство выпускников университетов.

По словам Цуй Цимина, поставленные ранее задачи (например, ликвидация нищеты) не снимаются с повестки дня. Важно и повышение благосостояния населения, предотвращение слишком быстрого роста цен, координация работы по профилактике других заболеваний. С наступлением весны особое внимание будет уделено сельскохозяйственным работам.

Деятельность ключевых отраслей восстанавливается

В настоящее время в Китае быстрее всего возобновляют работу крупные компании. Производственные и капиталоемкие высокотехнологичные предприятия функционируют более динамично, чем перерабатывающие и трудоемкие.

Постепенно возвращаются к работе промышленные организации с годовым доходом от основной деятельности более 20 млн юаней. В их числе посол отметил предприятия сталелитейной промышленности (возобновили работу почти на 70%), цветной металлургии (более чем на 86%). Многие ключевые предприятия работают сверхурочно и на полную мощность. Коэффициент использования производственных мощностей на фабриках по изготовлению масок достиг 110%. Гражданская авиация, порты и водный транспорт действуют в обычном режиме.

Посол обратил внимание на стабилизацию ситуации с иностранными инвестициями, что очень важно для Китая. Правительство решило упростить процедуры таможенного оформления, снизить сборы в портах, за инспекцию и карантин, а также предоставить больше услуг по упрощению зарубежных денежных переводов. Продолжатся оптимизация бизнес-среды, повышение доверия иностранных предпринимателей к долгосрочным инвестициям. "Мы уверены: после эпидемии огромный потенциал и мощная энергия развития Китая будут полностью раскрыты. Экономика будет стремительно развиваться по более здоровому и устойчивому пути и продолжит служить основным стабилизатором и источником энергии для мирового экономического роста", - уверен дипломат.

Реакция международного сообщества

По словам посла, представители международного сообщества с оптимизмом смотрят на перспективы экономического роста КНР. "Всемирный банк выразил уверенность в том, что у Китая есть политическое возможности для борьбы с эпидемией, поддержания экономической устойчивости, - констатировал Цуй Цимин. - Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила во время встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки", что правительство Китая работает над уменьшением негативного влияния эпидемии на экономику. Для этого применяются меры реагирования на кризисы, фискальная политика и финансовая поддержка. Китайская экономика должна вернуться к нормальному состоянию уже во втором квартале нынешнего года".

Посол сослался также на слова нобелевского лауреата Роберта Мертона, который сказал: "У китайской экономики есть хорошие условия для преодоления рисков и вызовов, и долгосрочная положительная тенденция не изменится". В отчете холдинга "Джей Пи Морган Чейс" прогнозируется, что из-за пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, глобальный и региональный экономический рост замедлится в первом квартале этого года, но ускорится во втором и третьем. В докладе утверждается: в финансовом секторе эпидемия является лишь источником краткосрочных колебаний и не окажет существенного негативного воздействия на мировые фондовые рынки.

Белорусско-китайское сотрудничество

В настоящее время белорусско-китайское экономическое сотрудничество сохраняет стабильно положительную динамику, отметил посол. Совместная инициатива "Один пояс, один путь" продвигается вперед, принося выгоду народам обоих государств.

Китай готов взаимодействовать с Беларусью для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух стран, в том числе по экономическому сотрудничеству. Цуй Цимин считает неизменно приоритетным сотрудничество Китая с Беларусью как стратегическим партнером.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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