Официальные представители стран коллективного Запада очень активно, даже агрессивно, реализуют одну важную для них политическую цель - представить свои страны в качестве эталона демократического социального и экономического развития, который должен быть скопирован другими странами. При этом они настойчиво навязывают идею, что это и есть единственный путь к благоденствию и социальному развитию.

Это неправда! Точнее, умело сконструированная ложь, которая преследует цель сохранить политическое и экономическое доминирование Запада через механизмы социального инжиниринга.

Тут хочется вспомнить знаменитую фразу: Timeo Danaos et dona ferentes - "Бойся данайцев, дары приносящих". Она впервые встречается в поэме Вергилия "Энеида". Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляет потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.

Людей трудно заставить поверить 100%-ной лжи. Но предложите слушателям полуправду, и достичь результата станет намного легче. Этим правилом и пользуются западные пропагандисты.

Итак, давайте поэтапно разберем, как это работает во времени и по этапам.

В мире очень широко распространена идея, что изучение и внедрение передового опыта - это хорошо. Этот тезис выглядит как разумный подход, который позволяет использовать уже накопленные знания и повысить свой уровень развития.

Эта логика искусственно используется для придания легитимности и желательности главному инструменту социального инжиниринга - "священной" миссии Запада по распространению демократии.

В качестве трюка используется подмена понятий и концепций. Мы все знаем об успешных примерах внедрения бизнес-процессов. Мы много читали об успешном внедрении технологий или отдельных административных операций. Мир полон таких примеров.

Но почему эти представления переносят на социальные практики? Увы, для этого нет оснований! В реальности, когда мы рассуждаем об опыте изменений социальных процессов, то должны хорошо понимать, что все корректировки должны быть очень аккуратно вписаны в структуру каждого конкретного общества с учетом уже существующих институтов и традиций. Во внимание нужно также принимать менталитет, стереотипы восприятия реальности, включая понятия справедливости и приемлемости, которые формировались в национальных культурах на протяжении столетий.

Политическая, экономическая и культурная организация общества - уникальный продукт развития, который содержит сотни взаимовлияющих друг на друга факторов. Да, как правило, эта система как итог долгого исторического процесса не является совершенной. Эту систему нужно развивать, делая это продуманно и постепенно, но делать это лучше своими силами и в интересах собственной страны. Ошибки ведут к серьезным потерям, иногда очень болезненным.

Как представляется, демократические традиции как новые социальные практики можно успешно вырастить изнутри, но нельзя принести извне!

Еще один ложный тезис - утверждение, что благодаря использованию передового опыта можно существенно ускорить процессы социального развития. Но в реальности ускорить можно технологическое развитие, а не социальное.

Да, действительно, мы видим исторические примеры, когда в странах происходили очень быстрые изменения. Но почти всегда причины этих изменений подспудно развивались внутри общества годами, если не десятилетиями, или страна сталкивалась с серьезной угрозой, например иноземным нашествием или катастрофой.

Человечество пока очень плохо понимает, как можно управлять темпами социальных изменений. Если вы наблюдаете использование методов социальной инженерии, то, скорее всего, вы столкнулись с западными структурами, которые занимаются организацией цветных революций в странах третьего мира.

В реальности они никогда не знают, к чему приведет их вмешательство. На судьбах людей из развивающихся стран под прикрытием красивых лозунгов, связанных с прогрессом, ставятся социальные эксперименты, иногда очень кровавые в итоге.

Опыт 20 лет цветных революций показал, что обычным результатом такого вмешательства, с одной стороны, становится укрепление позиций западной метрополии, а с другой - вооруженные конфликты, акты террора и обнищание людей в государствах-объектах.

В странах с неустоявшимися государственными традициями и социальными институтами методы социального инжиниринга и внешнего вмешательства особенно разрушительны. За примерами далеко ходить не надо. Ливия - очень яркая иллюстрация этого тезиса.

В 2010 году Ливия была одной из процветающих стран Северной Африки. Рост ВВП страны составлял 4,2% в год, средняя зарплата достигала примерно $1 тыс., а пособие по безработице - $750 в месяц. Центральная власть обеспечивала относительно высокий уровень здравоохранения и образования, выделяла дотации на основные продукты питания и бензин. Кроме того, малоимущие граждане получали адресную помощь.

После свержения и убийства Каддафи страна мало того что погрузилась в разруху и хаос гражданской войны, так еще и фактически распалась на несколько частей. Как по мановению волшебной палочки в западных банках исчезло, по самым скромным подсчетам, около $30 млрд.

Итог: по данным Комиссии ООН по правам человека, только по состоянию на конец 2012 года - от 10 тыс. до 15 тыс. погибших. К этому же году, по данным комиссара ООН по делам беженцев, число вынужденных мигрантов превысило 180 тыс. человек и каждый год продолжает увеличиваться. Сколько людей погибло на самом деле, не знает никто! И главное - страна лишена перспектив на будущее.

Зато торговля нефтью, единственным ликвидным ресурсом Ливии, сейчас полностью контролируется американскими транснациональными корпорациями.

Как ни парадоксально, дорогу социальному инжинирингу открывают проблемы человеческого восприятия. Когда мы смотрим на социальные процессы с личной позиции, то субъективно оцениваем скорость этих процессов, используя критерий своего физического времени, продолжительности своей жизни. Любой процесс, который занимает существенную часть жизни, кажется неприемлемо долгим, а значит, неэффективным. Но это ловушка мышления. Социальное время, или время развития сложных социальных систем, течет с другой скоростью. То, что для человека - полжизни, для исторического процесса - всего один миг.

А ведь людям хочется получить результат здесь и сейчас. В результате необходимость продуманного и постепенного подхода к развитию игнорируется. Принципы развития начинают казаться простыми и универсальными. Как в мире технологий.

При этом полностью затушевывается простая мысль: в такой деликатной сфере, как политическое и социальное развитие, крайне опасно полагаться на мнение внешних экспертов, которые не несут личной ответственности перед местным обществом за результат. Их зона ответственности ограничена требованиями спонсоров, которые, как правило, финансируют тот или иной проект по совершенно иным, зачастую скрытым мотивам.

На практике именно для усыпления внимания и как дымовая завеса адептами социального инжиниринга используется многоходовая стратегия.

Первый шаг - предоставление стране-объекту консультативной помощи, в том числе в сфере технических процедур, прикладных практик управления, передачи технологий, что позволяет добиться локальных положительных эффектов на отраслевых уровнях.

Второй шаг - на основе позитивного опыта укрепляется доверие, а также внутри местных структур управления создаются группы функционеров, заинтересованные в расширении международной помощи. Так формируются компрадорские группы поддержки.

Третий шаг - стране "предлагается" разнообразная и многоуровневая повестка международного сотрудничества, которая в реальности в значительной степени построена на приоритетах стран-доноров, контролируется и подпитывается экспертами стран-доноров. Эта повестка дня начинает постепенно распространяться на политические и социальные вопросы.

Четвертый шаг - начинается масштабное переформатирование социальной структуры общества и делаются институциональные закладки, которые укрепляют зависимость страны от метрополии.

Развитие и укрепление институтов демократии по образцу западных моделей - центральная тема усилий по социальному переформатированию стран третьего мира.

Западные эксперты уже давно стали использовать "экспорт демократии", как когда-то представители 3-го Интернационала пытались экспортировать социалистическую революцию.

Отсюда можно сделать один очень важный вывод - любая консультационная помощь Запада содержит встроенную "закладку", которая работает на сохранение доминирующего положения западной метрополии. Никто не заинтересован в создании независимого конкурента. Всегда преследуется цель получить зависимого партнера, от которого можно будет получать больше ресурсов, чем отдавать ему.

Хочу подчеркнуть - даже не уничтожить, а ослабить (хоть это иногда достигается варварскими методами) и поставить в зависимость! Здесь, кстати, спрятан "пряник" для компрадоров, работающих в интересах метрополии. Они начинают рассуждать: "Да, очевидно, что моя страна проиграет, но я лично окажусь в преимущественном положении".

Это и есть главная конечная и единственно значимая цель так называемой цивилизаторской миссии Запада - через использование методов пропаганды и социального инжиниринга ослаблять конкурентов и обеспечивать сохранение своих доминирующих позиций.

Надеюсь, мои слова послужат предостережением идеалистам, ведь не зря народная мудрость гласит: "Предупрежден - значит вооружен!"-0-