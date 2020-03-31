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31 марта 2020, 12:26
Александр Шумилин

Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу

Александр Шумилин
Александр Шумилин
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям

В Беларуси готовится Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы. Внедрение прорывных технологий, создание новых производств - все это в планах на следующие пять лет. О том, какие проекты наиболее приоритетны для инновационного развития Беларуси, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям доктор экономических наук Александр Шумилин.

Преференции

Беларусь стремится занять положение на уровне стран-лидеров по инновационному развитию в регионе Восточной Европы. Кроме того, страна планирует расширять присутствие и закреплять позиции на мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Это требует формирования наилучших условий для научно-технической и инновационной деятельности и ее эффективного стимулирования, создания новых и ускорения развития существующих высокотехнологичных секторов экономики.

Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы будет отличаться от предыдущих по своему содержанию. Акценты планируется сместить на косвенные механизмы государственного стимулирования реализации проектов - налоговые, таможенные и иные преференции. Что касается господдержки из средств инновационных фондов на безвозвратной основе, ее объем предполагается дифференцировать в зависимости от уровня внедряемых технологий и социальной направленности проекта. Преференции, предоставляемые при реализации инвестиционных проектов, могут быть распространены на инновационные проекты госпрограммы. В планах и привлечение для финансирования льготных кредитов Банка развития.

Еще одна важная задумка - планирование и еще более тесная интеграция элементов инновационного цикла "от идеи через научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до производства". Проект госпрограммы предусматривает также формирование и реализацию кластерных проектов, автоматическое включение новой продукции в перечень инновационных товаров, утверждаемый Советом Министров. Потребителям предлагается предоставить право закупки из одного источника продукции, созданной на отечественных технологиях по госпрограмме, в течение трех лет с начала ее выпуска. "Полагаем, что данные подходы позволят повысить привлекательность программы для инновационных предприятий, инвесторов, финансовых структур", - отметил Александр Шумилин.

Проекты будущего

В госпрограмму до 2025 года войдут значимые проекты, определенные в соответствии с комплексным прогнозом научно-технического развития и предложениями заказчиков по проектам будущего. Они будут направлены на развитие существующих и формирование новых секторов национальной экономики.

В Беларуси сформирован перечень из 28 перспективных проектов будущего, ориентированных на новые производства, технологии и товары. "Среди них можно отметить электронное здравоохранение, умные города Беларуси, новый российско-белорусский космический аппарат для дистанционного зондирования земной поверхности. Стоит назвать и строительство азотного комплекса, создание центра гибридной кардиохирургии, кластера по производству ветеринарных препаратов", - сказал председатель ГКНТ.

Новые производства и технологии

Проекты для новой госпрограммы должны пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение. В возможном списке самые разные направления - от цифровых технологий до медицины и сельского хозяйства.

В числе перспективных проектов - развитие новых методов лечения, основанных на биопринтинге, клеточных технологиях, эндоваскулярной и эндоскопической хирургии, трансплантологии, имплантируемых высокотехнологических устройствах отечественного производства. Большой вклад в белорусскую медицину может внести и реализация концепции электронного здравоохранения на основе центральной программной платформы с системой поддержки принятия клинических решений. В проекте госпрограммы есть и биофармацевтическое производство лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови. Востребованы и высокотехнологичные медизделия, в том числе для гибридной хирургии при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, новые лекарственные формы с улучшенными характеристиками. Планируется также сформировать кластер производств высокотехнологичного медицинского оборудования (магнитно-резонансный томограф, эндоскопы, экзоскелеты, бионические протезы).

Умные города, интеллектуальные системы автоматизации и роботизации производственных процессов, умные сети электроснабжения (Smart Grid), роботизированные системы с использованием технологий искусственного интеллекта могут стать реальностью уже в ближайшие пять лет. Будет развиваться и машиностроение. Планируется сформировать кластер производств электромобилей многофункционального назначения (в перспективе - беспилотных и автономных), включая их компоненты (аккумуляторы и суперконденсаторы, электроприводы, электродвигатели, интеллектуальные системы управления). Среди возможных проектов - создание производства автотракторной техники и ее интеллектуальных автокомпонентов, соответствующих современным экологическим нормам (Евро-5 и 6, Stage IV и V).

"Оптоэлектронная техника, ветеринарные препараты, удобрения, нанопорошки, нановолокна и нанопленки - инновационные проекты новой госпрограммы внесут вклад в различные отрасли. Не останется без внимания строительство: один из проектов предполагает создание и внедрение в зданиях технологий выработки энергии, переход на использование децентрализованных энергоисточников, в том числе электроэнергии, при обогреве и горячем водоснабжении помещений. В приоритете аграрный сектор и пищевая отрасль: органическое сельское хозяйство, точное земледелие, новые сорта и гибриды растений, пищевые продукты с биологически активными веществами, персонализированное лечебное и профилактическое питание", - рассказал Александр Шумилин.

Предварительные итоги госпрограммы на 2016-2020 годы

В действующую госпрограмму включено 125 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. За 2016-2019 годы выполнен ввод в эксплуатацию по 61 проекту, производства вышли на проектную мощность по 37 проектам. "По итогам 2020 года эти цифры значительно увеличатся. Среди проектов можно отметить производство оптических компонентов и лазерных систем нового поколения в Институте физики НАН, кластер сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности на "Адани", производства по сборке легковых автомобилей на "БЕЛДЖИ" и новых видов оптической продукции на предприятии "Аэромаш", создание опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств (РУП "Белмедпрепараты"), автокомпонентов повышенного технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей (ОАО "Белкард")", - обратил внимание председатель ГКНТ.

Среди проектов действующей госпрограммы заслуживают внимание и организация механосборочного производства мелкосерийных изделий на базе аддитивных технологий (ОАО "Экран"), создание комплексов для подготовки семян сельскохозяйственных культур объемом 10 тыс. т в год на РПУП "Устье" НАН Беларуси в Оршанском районе и по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.

По итогам 2020 года планируется выполнить все задачи госпрограммы. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства промпредприятий должен достичь 21,5%, доля поставок наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта - 33,2%. Планируется, что по итогам госпрограммы будет создано или модернизировано более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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