Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает

Рождественский гусь (или утка) стали уже традиционными на столе многих жителей Могилевщины благодаря энтузиастам племенного дела - Олегу и Марине Павловым. "Мини-птицефабрика" находится в деревне Малинник недалеко от областного центра.

Экзюпери о Павловых

Олег и Марина - по отчеству оба Александровичи, что для семейной пары редкое, на наш взгляд, совпадение. Познакомились уже взрослыми состоявшимися людьми. И если слова Антуана де Сент-Экзюпери рассматривать в профессиональной плоскости буквально: "Любить - это не значит смотреть друг на друга, любить - это значит смотреть в одном направлении", - все прямо-таки про них - классический случай. Их объединила любовь к домашним птицам, желание и умение зарабатывать на таком необычном увлечении, как племенное дело, приносящее одновременно и радость, и прибыль.

До поры до времени Павловы были стопроцентными горожанами. У Олега даже бабушки не было в деревне - все родные жили в городе. Он и не знает, откуда у него, не последнего специалиста в строительной отрасли, появилась мысль заняться племенным разведением гусей, уток и кур. А вот Марина с ностальгией вспоминает Конаховку Климовичского района и бабушку Зинаиду Васильевну, к которой приезжала девочкой. Видимо, и профессию ветеринара выбрала не случайно...

Глава семьи - "вечный двигатель" семейного дела и, как он иногда себя называет, "председатель колхоза", - вот-вот должен подъехать. Пока Олега не было, его половинка - дипломированный Айболит и по совместительству "пресс-секретарь" их небольшой семейной команды - расставила акценты: "Все это - детище мужа. И покупка дома в деревне, и идея разведения племенной домашней птицы, и обустройство подворья, склада. Олег ведь у меня мастеровой, при этом профессионал. А еще очень умный, способный разглядеть то, что нужно людям. Я во всем его поддерживаю и помогаю как могу".

Возраст товара - "цыплячий"

Павловы реализуют пернатых исключительно в "цыплячьем" возрасте.

"Продаем преимущественно маленьких, - определяет статус товара Марина Александровна, осматривая гогочущее, крякающее и кудахтающее племя. - В числе фаворитов - линдовские гуси, которые в 5-6 месяцев весят до восьми килограммов, а также утки - башкирские цветная и белогрудая, голубой фаворит, агидель. И, конечно же, домашние куры".

Первоначально предприимчивый глава семейства покупал пернатый молодняк на птицефабриках, подращивал, а потом продавал. Затем подумал: "А не завести ли собственные племенные стада гусей, уток и кур?" Разработал план. Закупил яйцо племенной птицы в Башкирии на Благоварском племптицезаводе и поставил дело, что называется, на поток.

Теперь молодняк вылупляется из яиц чистокровной домашней птицы, но уже белорусской прописки. И если процессы "романтики" пернатых и кладки яиц происходят в птичниках Малинника, то яйца высиживаются в инкубаторах дома в Могилеве. Оттуда новорожденных спецтранспортом доставляют на деревенское подворье для выращивания. А когда подрастут, отправляются в новые "приемные семьи" (то есть их продают людям), где к Рождеству они успевают набрать и форму, и максимум живого веса.

Сейчас в хозяйстве около 100 гусей и более 400 уток, стадо кур. Самым многочисленным поголовье семейной "мини-фабрики" бывает, конечно, весной, когда в день появляются до 500-600 птенцов.

Например, результатом одного из самых успешных сезонов, по сведениям дотошных статистов - в сентябре 2019 года, стало рождение более 10 тыс. утят, 2 тыс. гусят и 5 тыс. цыплят кур. Сами хозяева подсчетами особо не заморачиваются: главное - заботливый уход и полноценное по возрасту и статусу питание.

Сегодня при сравнительно небольших стадах птичника (а весна не за горами) за обедом съедается 150 кг кормов, приготовлением которых занимается, как правило, глава семьи. В рацион входят кукуруза, овес, пшеница, ячмень, соя, мел, мясо-костная и рыбная мука и премиксы. Чтобы птица неслась и хорошо росла, нужен сбалансированный корм, поэтому меню составляет компьютер.

Когда сбываются мечты

На чем держится оптимизм пары горожан? "На том, что это любимое дело, к тому же приносящее достаток семье - как же без этого!" - отвечает Олег Александрович.

Семья у пары немаленькая: на двоих - трое детей. Старший Егор - студент Витебского мединститута, второклассница Диана и трехлетний, названный, надо полагать, в честь обеих дедушек, Александр, уже начал привыкать к детскому саду. Егор помогает справляться с хозяйственными делами дистанционно - все больше хорошими отметками. Успешная учеба - главная задача и Дианы, которая в свободное от уроков время вместе с родителями ухаживает за пернатыми, с особенным удовольствием - за маленькими. Самый младший Сашка не меньше сестры любит бывать в Малиннике.

Олегу и Марине Павловым помогают их обе мамы: Галина Владимировна, например, почти "прописалась" в усадьбе, куда по очереди с сыном и невесткой приезжает досматривать птичьи стада, вторая бабушка - Людмила Яковлевна - больше занята воспитанием внуков.

У наших героев на Могилевщине уже появился ряд последователей. На личных подворьях Шклова, Хотимска, Мстиславля стали выращивать уток, некоторые - гусей. Такой вот заразительный пример семейной "птицефабрики" Павловых, доказавших, что реальные мечты сбываются. Просто над этим нужно много работать. И, чаще всего, не один год, а всю жизнь.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-