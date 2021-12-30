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30 декабря 2021, 13:26
Михаил Клессо

Главный конструктор ММЗ - о преимуществах газовых двигателей и перспективах использования

Михаил Клессо
Михаил Клессо
Главный конструктор ОАО "УКХ "ММЗ"

Минский моторный завод уделяет новым разработкам пристальное внимание. Специалисты предприятия трудятся над проектом по созданию двигателя, работающего на компримированном (сжатом) природном газе, который реализуется в тесном сотрудничестве с компанией из Татарстана. Слаженная работа партнеров дала свои результаты - уже изготовлены первые опытные образцы таких моторов. О преимуществах газовых двигателей, где они будут востребованы и дальнейших планах в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал главный конструктор ОАО "УКХ "ММЗ" Михаил Клессо.

"В мире сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка, обусловленная жизнедеятельностью человека, существенно превышающей допустимые нагрузки на природные комплексы. В частности, нельзя отрицать глобальное загрязнение воздушного бассейна отработавшими газами на фоне крайне медленного естественного восстановления баланса нарушенных геосистем. Поскольку большая часть вредного воздействия связана с эксплуатацией автомобильных двигателей, то улучшение их экологических показателей - преобладающая тенденция в развитии двигателестроения", - рассказал Михаил Клессо.

По его словам, на Минском моторном заводе придерживаются мировых концепций в машиностроении и активно работают над улучшением экологических показателей выпускаемых и вновь разрабатываемых двигателей. Так, ММЗ совместно с ООО "РариТЭК" (Набережные Челны, Татарстан), одной из ведущих организаций РФ в области применения газомоторного топлива на технике, провел работы в области разработки газовых двигателей для техники различного назначения.

"В результате разработана конструкция 6-цилиндрового рядного газового двигателя MMZ-262NG размерностью DxS - 110x140 мм и рабочим объемом 7,98 л. Номинальная мощность мотора составляет до 215 кВт при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин-1. Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха происходит в теплообменнике типа "воздух - воздух". В двигателе установлена электронная система подачи газа (компримированного или сжиженного метана) импортного производства. Такие моторы предназначены для установки на тракторную, комбайновую, автомобильную (автобусную) технику", - рассказал специалист.

Фото пресс-службы Минского моторного завода
Фото пресс-службы Минского моторного завода

Говоря об основных конструктивных особенностях двигателя, Михаил Клессо отметил, что для новой модели разработаны оригинальные детали: головка блока цилиндров с раздельными впускными каналами и боковым подводом газовоздушной смеси, поршни с галерейным охлаждением, вал распределительный со специальным профилем кулачка, турбокомпрессор жидкостного охлаждения, гильзы с измененной микрогеометрией рабочей поверхности.

Уже изготовлены опытные образцы газовых двигателей. "Один опытный образец прошел стендовые испытания. Второй в составе трактора Беларус-1221 проходит эксплуатационные испытания в Татарстане", - добавил главный конструктор.

Совместно партнеры определили мощностную линейку газовых двигателей для техники, выпускаемой "РариТЭК". Российская компания уже в I квартале будущего года планирует приобрести у ММЗ партию газовых двигателей в количестве 10 штук.

Преимущества газовых двигателей

Преимущества газового двигателя очевидны, отметил Михаил Клессо. "Газ дешевле бензина или дизельного топлива, добываемого более сложным техническим процессом, автоматически увеличивающим его себестоимость. Двигатель, работающий на газе, более тихий, вибрационные характеристики значительно ниже. Газ идеально смешивается с воздухом, поэтому газовоздушная смесь попадает в цилиндр однородно и равномерно, а воспламеняется и горит плавно, без детонаций", - пояснил он.

Газовые двигатели также имеют увеличенный ресурс работы и гарантийной эксплуатации. "Благодаря большему октановому числу газ дольше сгорает, что приводит к отсутствию детонации и уменьшению нагрузок на двигатель. При горении газа не выделяется грязных примесей, как от бензина, поэтому в каналах и картере мотора не откладывается слой нагара. Газ не смывает масло со стенок цилиндра, поэтому моторное масло в двигателе после работы на газу чище, дольше сохраняется его вязкость и увеличивается срок службы до плановой замены. Это все автоматически влияет на степень износа внутренних трущихся поверхностей, который в газовых двигателях на порядок ниже, чем у бензиновых аналогов. Все эти факты продлевают жизнь двигателю, в результате увеличивается его ресурс и надежность работы всей техники", - рассказал главный конструктор ММЗ.

Специалист также упомянул о высокой экологичности этих двигателей. "Меньший вред для окружающей среды - главное достоинство газового топлива по сравнению с бензином и дизелем. Выбросы двигателей, работающих на природном газе, содержат низкие уровни вредных веществ: в среднем на 65% меньше выбросов оксидов азота и на 80% меньше выбросов твердых частиц, чем дизельный двигатель, оборудованный окисляющим каталитическим нейтрализатором", - резюмировал Михаил Клессо.

БЕЛТА.-0-

Теги
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Главный конструктор ММЗ - о преимуществах газовых двигателей и перспективах использования
Михаил Клессо
Главный конструктор ММЗ - о преимуществах газовых двигателей и перспективах использования
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