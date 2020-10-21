Больше года в нашей стране действует Указ Президента №327, согласно которому белорусы вновь получили право утеплять свой дом. Эксперты считают, что это может привести к своеобразной революции в жилищной сфере. Как одеть в "шубу" свою квартиру в многоэтажке, рассказывает директор Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Михаил Малашенко.

В чем суть указа

Большинство многоквартирных домов в Беларуси возведены еще во времена СССР. Стараясь быстро решить жилищный вопрос миллионов граждан, проектировщики и строители мало уделяли внимания вопросам комфорта и энергосбережения. К тому же стоимость энергоносителей в те годы была смехотворной. По различным оценкам, дома позднесоветского периода постройки потребляют ощутимо больше тепла, чем современные многоэтажки. Как следствие, сейчас их жильцы переплачивают за оказание коммунальных услуг. В первую очередь - за отопление.

- В такой ситуации жильцы уповают на капитальный ремонт дома: мол, после его проведения ситуация станет лучше. Однако в программу такой реновации входит лишь восстановление характеристик здания до первоначальных, тепловую модернизацию из программы капремонта исключили в 2015‑м. То есть если дом построен в 1980 году, строители приведут его в состояние на момент сдачи в эксплуатацию, - поясняет Михаил Малашенко.

Получается, понятие тепловой модернизации остается, скорее, в стороне от капитального ремонта. Хотя во многом их частично можно совместить. Важно, что указ предусматривает получение поддержки за счет бюджета. После проведения всех работ (и проверки их качества) жильцы оплатят лишь половину расходов - изначально полная стоимость ляжет на плечи государства. При этом подразумевается рассрочка на 10 лет. Для малоимущих и многодетных семей - на 15 лет.

Что такое тепловая модернизация

Список возможных изменений довольно обширен. В нем - утепление и наружных стен, и чердачного перекрытия, и цокольного этажа.

- Также речь идет об устройстве индивидуального теплопункта на весь дом, замену входных дверей в подъезды, окон в местах общего пользования, - приводит пример руководитель департамента. - Кроме того, жильцы могут претендовать на установку термостатов на батареях, позволяющих регулировать температуру в комнатах.

Полный перечень возможных мероприятий по тепловой модернизации можно изучить в Постановлении Совмина от 05.12.2019 года.

С чего начать

Вне зависимости от формы управления домом (ЖЭС, ТСЖ, ЖСПК и др.) нужно провести собрание жильцов. На нем дадут всю необходимую информацию о возможных работах. Если две трети жильцов выскажутся за проведение модернизации, то решение считается принятым. Далее его должны утвердить местные органы исполнительной власти.

- При этом оно станет обязательным даже для тех, кто по различным причинам не хочет проводить энергоэффективные мероприятия, - уточняет Михаил Малашенко.

Сколько придется платить

По-разному. Конечная цена тепловой модернизации зависит от большого количества факторов, включая объем работ, площадь помещений, возраст дома. Однако речь не идет о заоблачных цифрах.

- По различным подсчетам, затраты на один квадратный метр общей площади для собственника - от 50 до 100 рублей. Платить всю сумму сразу не нужно - она разбивается равными долями на 10 лет. Например, в зависимости от проведенных мероприятий для двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м платеж составит от 4 до 36 рублей в месяц, - отметил директор департамента.

Кто согласился на реновацию

По информации Минжилкомхоза, на такой шаг пошли собственники как минимум 16 домов по всей Беларуси. Михаил Малашенко привел свежий пример: в конце сентября на тепловую модернизацию согласились жители многоэтажки в Сморгони.

- По предварительным расчетам, ежемесячные платежи жильцов каждой квартиры составят от 17 до 29 рублей. Сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации. В доме планируется утеплить наружные стены, установить индивидуальные приборы учета и регулирования тепловой энергии, - рассказал Михаил Малашенко.

Кроме того, в многоэтажке установят солнечный водонагреватель. Благодаря ему жители в межотопительный период смогут получать горячую воду за счет возобновляемой энергии.

Почему желающих мало

Есть несколько факторов. В их числе Михаил Малашенко отмечает отсутствие должной рекламной кампании о возможностях, которые жильцам дает указ.

- Пока многие не до конца понимают, для чего стоит проводить тепловую модернизацию. Мы разворачиваем масштабную информационную работу, встречаемся с людьми. Хотя из-за распространения коронавирусной инфекции это стало сложнее. С другой стороны, эффект есть: после объяснения плюсов тепловой модернизации многие задумываются о ее проведении.

Еще одна причина, почему тепловая модернизация пока не востребована, - отсутствие достаточного опыта в проведении подобной реновации.

- Пока мы делаем первые шаги, оттачиваем процессы. Это не так легко, как кажется. Мы опираемся на опыт Литвы. Несколько раз наши специалисты ездили в эту страну, изучали тамошние наработки. Подобным образом там реновировано 66% многоквартирных домов. Однако на это ушло немало времени - более 25 лет, - говорит специалист.

Чем выгодна тепловая модернизация

Большинство из нас задастся вопросом: а зачем в течение 10 лет в дополнение к "коммуналке" платить еще 20 условных рублей?

- Уже сейчас можно сказать: после проведения комплексных энергоэффективных мероприятий экономия по счетам за отопление может достигнуть 40%. Каждый человек получит возможность регулировать микроклимат в своей квартире и затраты на отопление. К тому же реновация увеличивает цену на недвижимость примерно на 20%.

Михаил Малашенко отмечает: на руку жильцам придутся и естественные инфляционные процессы.

- Ежемесячная плата не привязана к курсу иностранной валюты. А белорусский рубль, как и денежные единицы других государств, подвержен постепенной инфляции. То есть через несколько лет 20 рублей, которые вы платите за тепловую модернизацию, будут стоить меньше, чем сейчас. И нагрузка на семейный бюджет, соответственно, окажется ниже. При этом стоимость энергоэффективных мероприятий меняться не будет.

Руководитель департамента уверен, что тепловая модернизация - это история не только про экономию, но и социальную ответственность.

- К сожалению, у многих из нас атрофировано чувство ответственности за общую собственность. После вклада денег в реновацию, в том числе мест общего пользования, отношение жильцов дома к имуществу меняется в лучшую сторону.

По мнению специалиста, в ближайшее время тепловая модернизация станет массовой.

- Рано или поздно белорусы оценят плюсы реновации. Вероятно, через несколько лет образуются очереди за такой услугой. Поэтому стоит поспешить и воспользоваться хорошей возможностью уже сейчас, - заключил Михаил Малашенко.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-