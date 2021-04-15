Президенты Беларуси и России 2 апреля 1996 года встретились в Москве для создания Сообщества двух стран. Ровно через год Республика Беларусь и Российская Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор ежегодно этот день белорусы и россияне отмечают как праздник народного единения.

Коронавирусная инфекция COVID-19 повлияла на ход торжественных мероприятий: официальные встречи проводились в комбинированном формате - онлайн и офлайн. Казалось бы, формат не влияет на реализацию планов по укреплению связей между народами двух стран. Но почему тогда появилась поговорка: "Хочешь испортить дело - позвони по телефону"? И это справедливо. Ведь обмен душевной энергией требует контактов лицом к лицу. Сила и искренность рукопожатия не менее важны для организации бизнес-взаимодействия, чем буква договора (айтишники даже попытались разрешить эту проблему, сделав гаджет для дистанционных рукопожатий). Веб-общение из-за особенностей расположения камеры не всегда позволяет смотреть собеседнику в глаза - получается неискренне.

Некоторые компании, разделенные границами, умудряются даже онлайн-вечеринки проводить. Можно спеть хором, произнести застольную здравицу, но станцевать парный танец не получится. Так и напрашивается: "Не по-человечески это".

От введенных Российской Федерацией ограничений по пересечению государственной границы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции страдают в первую очередь тесно переплетенные родственные связи народов Беларуси и России. Например, по результатам переписи 2019 года, 7,5% населения Беларуси отнесли себя к русским.

Фото из архива

Из-за пандемии на 9 месяцев было приостановлено железнодорожное сообщение между союзными странами. За такой срок рождаются дети. Авиасообщение возобновили чуть раньше - через 6 месяцев. Но количества рейсов недостаточно, они априори не могут удовлетворить потребности всех желающих. Отложенные поездки рискуют стать нереализованными в принципе.

До 2020 года граждане наших стран свободно перемещались по территории Союзного государства, забыв, что такое граница. Верным признаком, что скоро праздники или время школьных каникул, было увеличение в белорусских городах числа машин с российскими номерами. В белорусских санаториях зачастую было больше россиян, чем белорусов.

На Российскую Федерацию завязаны деловые и рабочие связи белорусских граждан. Даже в сложный для перемещений 2020 год поток въезжающих в Россию белорусов был значительным. Только официально поставлено на миграционный учет 300 тыс. человек (конечно, не все они въехали в страну в прошлом году), в том числе 85 тыс. с целью работы, 5 тыс. - учебы, 86 тыс. - посещения родственников и друзей. Но многим не удалось реализовать свои планы на жизнь и работу не только из-за закрытой границы, но и высокой стоимости авиа- и железнодорожных билетов.

Возобновление авиарейсов Минск - Москва и Москва - Минск осенью 2020 года, безусловно, прибавило оптимизма, однако стоимость такой поездки заметно возросла в сравнении с допандемическим периодом. Сегодня в Москву можно улететь в среднем за Br800. Если рассчитать среднюю цену билета на семью из четырех человек с двумя детьми, то при самой выгодной покупке в экономклассе поездка к бабушке (туда и обратно) обойдется в Br4,6 тыс. Немало.

С февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение. Этого момента особенно ждали те, кто работает в России. Цена железнодорожного билета намного ниже по сравнению с билетом на самолет - от Br125 до Br320 в одну сторону. Этот вариант хорош для тех, кому нужно уехать на длительный срок.

Фото из архива

В расписание уже вернулся поезд Москва - Брест. Пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Калининградом, также делают остановки для посадки и высадки пассажиров на территории Беларуси. С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" Москва - Минск. Стоимость билета в зависимости от класса - от Br49 до Br136.

Всем гражданам России старше 6 лет для въезда на территорию Республики Беларусь требуется наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Белорусы, прибывающие в Россию железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании методом ПЦР на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом, выданную не позднее чем за 3 дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте. Однако для постоянных поездок туда и обратно вариант железнодорожного сообщения также нельзя назвать бюджетным.

Есть еще автобус (Br50), курсирующий ежедневно. При этом для поездки также нужно успеть сдать ПЦР-тест и к моменту приезда на границу надеяться, что у всех пассажиров документы будут в порядке. В противном случае можно застрять на несколько часов.

После ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, когда граница между двумя государствами была закрыта для частных контактов, дозированное возобновление сообщения нельзя воспринимать иначе, как временное и экспериментальное решение, анализ действия которого должен привести либо к возврату жестких ограничений, либо к окончательному их снятию.

Фото из архива

Насколько мне известно, никаких отрицательных последствий восстановления пассажирского сообщения нет. Более того, при прибытии в пункты назначения Российской Федерации железнодорожным транспортом пассажиры даже не предъявляют данные ПЦР-диагностики.

На этом фоне представляется алогичным, что все еще остается фактически запрещенным пересечение белорусско-российской границы на личном автотранспорте. На машине белорусам разрешено перемещаться только в исключительных случаях: въезжающим в Россию в связи со смертью близкого родственника, жителям Беларуси, у которых супруги, родители, дети - граждане России, и т.д. Хотя с точки зрения эпидемиологических мер поездка на собственном автомобиле снижет риск заражения от попутчиков. Стоимость топлива для семейной поездки из Минска в Москву и обратно гораздо ниже стоимости перелета на самолете - Br300.

При этом россияне могут попасть в Беларусь на автомобильном транспорте практически свободно. Нужен только ПЦР-тест и документ, удостоверяющий личность.

Известно, что многие белорусы и сейчас пересекают границу в обход установленных правил. С весны 2020 года получила развитие практика использования "партизанских троп" в обход межгосударственных пунктов пропуска. В ответ на запрос предприимчивые граждане приграничных районов организовали целый комплекс услуг по вывозу из одной страны в другую. В свободном доступе выложена информация о подобного рода проводниках, которые за несколько тысяч российских рублей готовы провести через пограничную зону. Желающих вывозят в Россию как в индивидуальном порядке, так и группами на микроавтобусе в среднем за 6 тыс. российских рублей на человека (Br200). Вернуться обратно можно за треть цены.

Бизнес на заветном метре границы делают современные Остапы Бендеры как с белорусской, так и российской стороны. Хотя необходимо признать, что после возобновления авиа- и железнодорожного сообщения интерес к незаконной деятельности несколько поутих.

Фото из архива

В условиях, когда растет число граждан Союзного государства, у которых уже сформировался иммунитет к новому вирусу после прививки или болезни, резонно встает вопрос о целесообразности ограничений при пересечении белорусско-российской границы белорусами. Об окончательной выработке коллективного иммунитета говорить пока, конечно, рано. Тем не менее врожденная или приобретенная устойчивость к инфекции может быть уже у половины населения нашей страны. Косвенно это подтверждают и данные о новых случаях заболевания и количестве больных, число которых в сравнении с началом года уменьшилось более чем в 2 раза.

В связи с этим полагаю, что закрытие границы для пешего и автомобильного сообщения уже изжило себя. Даже возможное решение о пересечении границы после отрицательного ПЦР-теста можно будет считать перестраховкой.

В канун майских праздников, Радуницы пересечение границы традиционно оживляется. Близится отпускной сезон, который многие жители Беларуси хотели бы провести на российских морских курортах, а россияне - в белорусских санаториях и агроусадьбах. Поэтому я, как и множество белорусов, надеюсь, что ограничения будут оперативно отменены.

Этот вопрос обсуждался главами Беларуси и России во время телефонного разговора 2 апреля текущего года - в День единения. Белорусы свою часть работы по отмене ограничений выполнили - очередь за россиянами. Но даже планы принятия такого решения пока не прозвучали.

Наших политиков российская сторона иногда упрекает за излишнюю осторожность в сближении Беларуси и России по вопросам налогообложения, валютной политики, технического регулирования, т.е. сферы "тонкой настройки" интеграции. При этом элементарную проблему взаимодействия - несвободное пересечение внутренней границы Союзного государства - российская сторона не замечает. Это выглядит по меньшей мере нелогично. Примерно так же, как запоздалое строительство виадука через железнодорожные пути, ведущие к Анапе, на подъезде к Крымскому мосту. Значение суперсовременного сооружения для коммуникаций с полуостровом было нивелировано километровыми пробками автотранспорта на железнодорожном переезде. Наверное, про него просто забыли, увлекшись стройкой века.

Может, обсуждая планы углубления интеграции, чиновники просто забыли, что граница на замке? Что в пунктах пересечения белорусско-российской границы часто скапливаются такие же очереди из грузовиков, как и на переходах в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе? У литовцев постоянные проблемы с ПО (хотя белорусские программисты, которые релоцировались в эту страну, должны были уже все починить, или это не те программисты?), а почему такое происходит в России - непонятно. В социальных сетях даже муссируется мнение, что ограничения сохраняются для того, чтобы можно было "заработать" на границе по описанной выше схеме. Глупость, конечно, но имидж власти от этого не укрепляется.

Россия для белорусов никогда не была заграницей, как и для россиян Беларусь. Но сложившаяся ситуация не способствует сохранению такой оценки.

Сегодня в компетенции Союзного государства снять барьеры там, где они не нужны и вредны. Очень ждем.

Анастасия БОБРОВА, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, к.э.н., доцент.-0-