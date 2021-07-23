Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 23 июля 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Нотариусы Бреста в День города проконсультируют бесплатно Регионы
18:39 Восьмилетний велосипедист попал под колеса авто в Минске Происшествия
18:37 Движение на МКАД затруднено из-за ДТП Происшествия
18:36 В Минске задержали еще двух участников протестных акций Происшествия
18:29 Дорожную разметку нанесут в ночь на 24 июля более чем на десяти участках в Минске Регионы
18:21 Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов Экономика
18:13 Молодежный театр эстрады решил поддержать тружеников села Культура
17:58 Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио Спорт
17:44 В Хорватии вводят новые ограничения на курортах В мире
17:32 Цена билета на скоростные поезда Москва - Минск будет зависеть от заполняемости и даты покупки Общество
17:31 В Горках задержали водителя с 3,7 промилле алкоголя Происшествия
17:26 КОММЕНТАРИЙ: И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед Общество
17:16 Белорусские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио Спорт
17:06 Администратор экстремистского Telegram-канала попал под статью за надругательство над госфлагом Происшествия
17:01 В Витебской области обработаны все заросшие борщевиком Сосновского земельные участки Регионы
16:51 В Несвижском районе с фермы пытались похитить 1,2 т комбикорма Происшествия
16:51 Минтруда: почти 100 тыс. семей получат единовременную матпомощь к школе Общество
16:44 Абитуриенткой БГУ стала абсолютная рекордсменка по ЦТ в нынешнем году Общество
16:25 Belarus Retail Day: ритейлеры рассказали о работе ТРЦ в условиях пандемии Экономика
16:22 Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Минск 30 июля Общество
16:13 Белстат: 67,6% населения Беларуси в возрасте 15-74 лет было занято в экономике во II квартале Экономика
16:13 В Забайкалье из зоны подтопления эвакуировали более 600 человек В мире
16:02 Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1433,4 Общество
15:55 Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу - комментарий Общество
15:54 МВД напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении лесов Общество
15:54 ФОТОФАКТ: Уборка пивоваренного ячменя в Ивьевском районе Регионы
15:42 Сенатор о ситуации с мигрантами в Литве: времена фашизма не ушли в историю Политика
15:37 Молодая женщина утонула в озере в Лунинецком районе Происшествия
15:33 Две мини-лаборатории по изготовлению марихуаны выявлены в Минске Происшествия
15:33 Экспорт товаров через БУТБ в I полугодии вырос на 80% Экономика
Все новости
Все новости
Комментарии
23 июля 2021, 17:26
Геннадий Болбатовский

И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед

Геннадий Болбатовский
Геннадий Болбатовский
Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-куроротному лечению населения

Сосновый бор, чистый воздух, оздоровительные процедуры и релаксация каждый день - многие белорусы в условиях пандемии научились ценить те возможности, которые предоставляют отечественные санатории. Во многом за счет своих граждан в первом полугодии 2021 года спрос на услуги белорусских здравниц существенно вырос. О том, как сегодня складывается ситуация в отрасли и что предлагают наши учреждения в качестве альтернативы зарубежным курортам, корреспондент БЕЛТА беседовала с директором Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадием Болбатовским.

Итоги января-июня вдохновляющие: санаторно-курортное лечение и оздоровление за полгода уже прошли более 600 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. иностранных граждан. Общая выручка от оказания санаторно-оздоровительных услуг составила около Br300 млн.

"В настоящее время в белорусских санаториях практически отсутствуют незабронированные места. Поэтому тем, кто планирует в ближайшем августе-сентябре приобрести доступные и качественные услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, мы рекомендуем поспешить связаться с отделами реализации здравниц, - отметил Геннадий Болбатовский. - С другой стороны, наша система санаторно-курортного лечения и оздоровления населения функционирует круглогодично. И, кстати, наибольшую пользу от пребывания в белорусской здравнице можно получить как раз зимой, когда воздух окружающего санаторий соснового леса богат фитонцидами больше, чем в любое другое время года".

Действительно, граждане, которые знают об этом "лайфхаке", бронируют услуги санаториев и планируют отпуска не на летний период, а на более прохладные дни.

Глубина бронирования оздоровительных услуг является практически постоянной величиной и составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время желающие отдохнуть уже активно приобретают услуги на октябрь-ноябрь и более поздние сроки, а сентябрьские заезды уже распроданы на 90%.

"Такой интерес к услугам здравниц вызван их постоянным развитием. Белорусские санатории вовсе не представляют собой места, в которых можно только лечиться. Вся работа санатория направлена на создание и гармоничное развитие зоны комфорта оздоравливающихся лиц", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

О популярности и выборе услуг

Предлагаемые программы предусматривают комплексный подход ко всем вопросам пребывания клиентов. Медицинские процедуры вписаны в график пребывания с комфортом, а также полезным и вкусным питанием, разнообразным досугом. "Но медицинская составляющая стоит во главе угла и является основанием для формирования программ санаторно-курортного лечения. Перечень этих программ постоянно расширяется. Можно подобрать комплекс по всем имеющимся профилям заболеваний и различной продолжительности - от тура выходного дня до трех и более недель. Практически каждый гражданин Республики Беларусь и иностранный гость может найти себе здравницу по душе и по карману", - заявил Геннадий Болбатовский.

Особым спросом пользуются программы санаторно-курортного лечения лиц, перенесших заболевания, ассоциированные с коронавирусной инфекцией. Такие программы разработаны и применяются в 75 белорусских здравницах. Также есть программы и для будущих мам, и для будущих пап, и для тех, кто уже познал родительское счастье, и для их детей.

Каждая здравница находит своего клиента, которые нередко становятся постоянными. А когда социальный запрос удовлетворен, требования к объемам и качеству услуг удовлетворены, составлять какие-то рейтинги или топ лучших было бы неправильно, считает директор республиканского центра. Они даже в случае некой экспертной оценки останутся скорее субъективным мнением. "Конечно, перечень услуг, предоставляемый здравницей высшей категории, будет значительно шире, чем у санатория второй категории. Но охватить весь этот перечень за две-три недели человек все равно не может. Поэтому к выбору места санаторно-курортного лечения следует подходить исходя из личных потребностей, сопоставляя их с тем, что есть в конкретном санатории: одному человеку нужен уникальный природный лечебный фактор или специалист высочайшей квалификации, другому - номер высшей категории и широкий перечень СПА-услуг. Все это вполне может быть в одном месте, а душа лежит к другому. Такова суть потребительского выбора: к советам прислушивайся, но решение принимай самостоятельно", - пояснил Геннадий Болбатовский.

Как раз за советами можно обратиться к рейтинговым агентствам. Результаты их исследований размещены в открытом доступе в интернете и элементарно находятся через поисковые системы.

О безопасности в условиях COVID-19

Уровень спроса на санаторно-оздоровительные услуги, который есть сегодня, соответствует доверию населения к безопасности этих услуг. "Есть безопасность, есть доверие, есть спрос, - отметил Геннадий Болбатовский. - Поэтому вопросам безопасного пребывания населения на санаторно-курортном лечении и оздоровлении всегда уделялось повышенное внимание, а в настоящее время - особенно".

С начала пандемии санаторно-курортные и оздоровительные организации Беларуси изменили регламенты своей работы, приведя их в соответствие с методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции. Они были совместно разработаны и утверждены в прошлом году Министерством здравоохранения, Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Предусмотрен комплексный поход к противоэпидемическим мероприятиям здравниц, и они постоянно совершенствуются.

"Последняя редакция наших методических рекомендаций утверждена в мае текущего года. В ней учтены отечественный и зарубежный опыт профилактики коронавирусной инфекции и те ее новые штаммы, которые появились в последнее время, - добавил Геннадий Болбатовский. - И организован постоянный межведомственный профилактический мониторинг деятельности здравниц. В итоге мы видим, что наши санатории функционируют в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия и фактически представляют собой места, свободные от коронавирусной инфекции".

Более того, белорусские здравницы уже предлагают своим клиентам платную услугу по вакцинации в ближайшем учреждении здравоохранения. Это новая практика, поэтому пока преждевременно говорить о каком-либо устоявшемся спросе, подчеркнул директор республиканского центра.

В заключение он еще раз обратил внимание на позитивные тренды развития системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. Особенно приятно, что отечественный потребитель по достоинству оценил качество белорусских санаторно-оздоровительных услуг и стремится отдыхать с пользой для здоровья. Об этом свидетельствует достигнутый всего за один год двукратный рост числа путевок, которые были приобретены населением за счет собственных средств.-0-

Теги
Беларусь курортное лечение отдых
Добавить БЕЛТА в избранное
Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу
Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу
Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио
Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио
Ко дню рождения ММЗ: Гендиректор о модернизации, росте экспорта и новых разработках
Александр Рогожник
Ко дню рождения ММЗ: Гендиректор о модернизации, росте экспорта и новых разработках
За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков
Василий Гурский
За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Лукашенко: рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики
Обратная связь с людьми очень важна - Кочанова
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых
Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов
Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к ЦТ - Вайтехович
Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу - комментарий
КОММЕНТАРИЙ: И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед
КГК пресек выплату зарплат в конверте на сумму более Br11 млн
МИД актуализировал приоритеты внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности загранучреждений
Цена билета на скоростные поезда Москва - Минск будет зависеть от заполняемости и даты покупки
Белстат: 67,6% населения Беларуси в возрасте 15-74 лет было занято в экономике во II квартале
Петришенко: поэтапно расширяем применение цифровых технологий во время вступительной кампании
Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Минск 30 июля
Сенатор о ситуации с мигрантами в Литве: времена фашизма не ушли в историю
Андрейченко: приемы граждан - важная форма работы, которая дает положительные результаты
Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.