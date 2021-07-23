Сосновый бор, чистый воздух, оздоровительные процедуры и релаксация каждый день - многие белорусы в условиях пандемии научились ценить те возможности, которые предоставляют отечественные санатории. Во многом за счет своих граждан в первом полугодии 2021 года спрос на услуги белорусских здравниц существенно вырос. О том, как сегодня складывается ситуация в отрасли и что предлагают наши учреждения в качестве альтернативы зарубежным курортам, корреспондент БЕЛТА беседовала с директором Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадием Болбатовским.

Итоги января-июня вдохновляющие: санаторно-курортное лечение и оздоровление за полгода уже прошли более 600 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. иностранных граждан. Общая выручка от оказания санаторно-оздоровительных услуг составила около Br300 млн.

"В настоящее время в белорусских санаториях практически отсутствуют незабронированные места. Поэтому тем, кто планирует в ближайшем августе-сентябре приобрести доступные и качественные услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, мы рекомендуем поспешить связаться с отделами реализации здравниц, - отметил Геннадий Болбатовский. - С другой стороны, наша система санаторно-курортного лечения и оздоровления населения функционирует круглогодично. И, кстати, наибольшую пользу от пребывания в белорусской здравнице можно получить как раз зимой, когда воздух окружающего санаторий соснового леса богат фитонцидами больше, чем в любое другое время года".

Действительно, граждане, которые знают об этом "лайфхаке", бронируют услуги санаториев и планируют отпуска не на летний период, а на более прохладные дни.

Глубина бронирования оздоровительных услуг является практически постоянной величиной и составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время желающие отдохнуть уже активно приобретают услуги на октябрь-ноябрь и более поздние сроки, а сентябрьские заезды уже распроданы на 90%.

"Такой интерес к услугам здравниц вызван их постоянным развитием. Белорусские санатории вовсе не представляют собой места, в которых можно только лечиться. Вся работа санатория направлена на создание и гармоничное развитие зоны комфорта оздоравливающихся лиц", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

О популярности и выборе услуг

Предлагаемые программы предусматривают комплексный подход ко всем вопросам пребывания клиентов. Медицинские процедуры вписаны в график пребывания с комфортом, а также полезным и вкусным питанием, разнообразным досугом. "Но медицинская составляющая стоит во главе угла и является основанием для формирования программ санаторно-курортного лечения. Перечень этих программ постоянно расширяется. Можно подобрать комплекс по всем имеющимся профилям заболеваний и различной продолжительности - от тура выходного дня до трех и более недель. Практически каждый гражданин Республики Беларусь и иностранный гость может найти себе здравницу по душе и по карману", - заявил Геннадий Болбатовский.

Особым спросом пользуются программы санаторно-курортного лечения лиц, перенесших заболевания, ассоциированные с коронавирусной инфекцией. Такие программы разработаны и применяются в 75 белорусских здравницах. Также есть программы и для будущих мам, и для будущих пап, и для тех, кто уже познал родительское счастье, и для их детей.

Каждая здравница находит своего клиента, которые нередко становятся постоянными. А когда социальный запрос удовлетворен, требования к объемам и качеству услуг удовлетворены, составлять какие-то рейтинги или топ лучших было бы неправильно, считает директор республиканского центра. Они даже в случае некой экспертной оценки останутся скорее субъективным мнением. "Конечно, перечень услуг, предоставляемый здравницей высшей категории, будет значительно шире, чем у санатория второй категории. Но охватить весь этот перечень за две-три недели человек все равно не может. Поэтому к выбору места санаторно-курортного лечения следует подходить исходя из личных потребностей, сопоставляя их с тем, что есть в конкретном санатории: одному человеку нужен уникальный природный лечебный фактор или специалист высочайшей квалификации, другому - номер высшей категории и широкий перечень СПА-услуг. Все это вполне может быть в одном месте, а душа лежит к другому. Такова суть потребительского выбора: к советам прислушивайся, но решение принимай самостоятельно", - пояснил Геннадий Болбатовский.

Как раз за советами можно обратиться к рейтинговым агентствам. Результаты их исследований размещены в открытом доступе в интернете и элементарно находятся через поисковые системы.

О безопасности в условиях COVID-19

Уровень спроса на санаторно-оздоровительные услуги, который есть сегодня, соответствует доверию населения к безопасности этих услуг. "Есть безопасность, есть доверие, есть спрос, - отметил Геннадий Болбатовский. - Поэтому вопросам безопасного пребывания населения на санаторно-курортном лечении и оздоровлении всегда уделялось повышенное внимание, а в настоящее время - особенно".

С начала пандемии санаторно-курортные и оздоровительные организации Беларуси изменили регламенты своей работы, приведя их в соответствие с методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции. Они были совместно разработаны и утверждены в прошлом году Министерством здравоохранения, Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Предусмотрен комплексный поход к противоэпидемическим мероприятиям здравниц, и они постоянно совершенствуются.

"Последняя редакция наших методических рекомендаций утверждена в мае текущего года. В ней учтены отечественный и зарубежный опыт профилактики коронавирусной инфекции и те ее новые штаммы, которые появились в последнее время, - добавил Геннадий Болбатовский. - И организован постоянный межведомственный профилактический мониторинг деятельности здравниц. В итоге мы видим, что наши санатории функционируют в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия и фактически представляют собой места, свободные от коронавирусной инфекции".

Более того, белорусские здравницы уже предлагают своим клиентам платную услугу по вакцинации в ближайшем учреждении здравоохранения. Это новая практика, поэтому пока преждевременно говорить о каком-либо устоявшемся спросе, подчеркнул директор республиканского центра.

В заключение он еще раз обратил внимание на позитивные тренды развития системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. Особенно приятно, что отечественный потребитель по достоинству оценил качество белорусских санаторно-оздоровительных услуг и стремится отдыхать с пользой для здоровья. Об этом свидетельствует достигнутый всего за один год двукратный рост числа путевок, которые были приобретены населением за счет собственных средств.-0-