Гуманитарное сотрудничество является неизменным приоритетом совместных интеграционных проектов стран СНГ. Оно нацелено на укрепление традиционных связей и дружбы народов, обеспечение мира и межнационального согласия, содействие экономическому и социальному развитию. Об итогах взаимодействия стран Содружества в гуманитарной сфере в 2019 году корреспонденту БЕЛТА рассказал директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Алексей Сазонов.

Гуманитарное сотрудничество в 2019 году прошло под знаком тематического Года книги, который был насыщен многочисленными проектами в сфере литературы и книгоиздания. "Осуществлено свыше 60 крупных проектов. При этом особое внимание уделялось приобщению молодого поколения к художественной литературе, организации книжно-иллюстративных выставок и продвижению книги и чтения. Знаковые акции прошли в Беларуси, России, Казахстане, Армении, других странах Содружества", - рассказал Алексей Сазонов.

Более 60 тыс. гостей посетили в феврале прошлого года Минскую международную книжную выставку-ярмарку, в работе которой приняли участие книгоиздатели из шести стран Содружества. Во время ее работы был презентован проект "Читаем вместе - познаем друг друга", реализуемый по инициативе Исполнительного комитета СНГ при поддержке Совета по сотрудничеству в сфере культуры. Речь идет об экспозиции 57 книг современных авторов и писателей, творивших в разное время в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России. Собранные книги и сегодня широко издаются в странах Содружества в силу актуальности звучания и особой популярности произведений. В течение года эта экспозиция была выставлена в ряде городов Беларуси и России. В 2020 году планируется ее демонстрация в национальных библиотеках и на книжных выставках в других странах Содружества.

С успехом были продолжены такие хорошо известные и зарекомендовавшие себя проекты, как международный конкурс "Искусство книги", книжные выставки-ярмарки в странах СНГ, акция "Книги в подарок", издание литературно-художественного журнала "Дружба народов", работа межбиблиотечного абонемента государств СНГ. Читательская ассамблея Содружества, которая прошла в сентябре в Москве, собрала около 400 участников из 17 стран, большинство из которых представители государств СНГ, Балтии и Грузии. "Обсуждались актуальные для региона вопросы продвижения книги, культуры чтения и литературного творчества. Среди прозвучавших предложений - создание координационного центра книгоиздания и книгораспространения стран СНГ, Балтии и Грузии для поддержки развития национальных литератур и книгообмена между странами, содействие совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы, адаптация образовательных программ и стандартов поддержки чтения и национальных языков", - отметил директор департамента.

Заметный общественный резонанс в 2019 году получила реализация в городе Бресте межгосударственной программы "Культурная столица Содружества", которая традиционно вносит весомый вклад в развитие партнерских связей в сфере культуры. Открытие программы 5 апреля запомнилось концертом мастеров искусств государств СНГ, выставкой произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также этнографическими экспозициями "Национальные традиции и обычаи", "Национальная одежда", "Национальная кухня". В течение года в Бресте прошли многочисленные концерты, выставки, экспозиции, другие акции и мероприятия, позволившие продемонстрировать культурные традиции, мастерство и талант местных художников, писателей, музыкантов и различных творческих коллективов, включая народные.

В мае в Ашхабаде прошел Форум творческой и научной интеллигенции, на котором были подведены итоги гуманитарного сотрудничества за прошедший период и обсуждены новые проекты взаимодействия в гуманитарной сфере. По традиции на полях форума состоялись выступления известных творческих коллективов и исполнителей, прошло очередное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ, опытом работы обменялись ведущие деятели культуры и искусства стран Содружества. Заметным событием в развитии взаимодействия в сфере культуры стало принятие Соглашения о сотрудничестве в области музейного дела. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития музейно-выставочного обмена, сохранение лучших практик и традиций межмузейных контактов.

Была продолжена активная работа по формированию общего образовательного пространства на всех уровнях: дошкольном и школьном, среднем и высшем профессиональном, послевузовском и академическом образовании. В 2019 году завершена работа над проектом Соглашения об учреждении и функционировании так называемого Сетевого университета СНГ. Планируется подписать этот документ на очередном заседании Совета глав правительств государств СНГ.

"Сетевой университет - это относительно новая для Содружества форма сотрудничества в сфере образования. Она призвана повысить качество подготовки высококвалифицированных кадров путем объединения возможностей и ресурсов образовательных организаций разных стран, через реализацию самых востребованных образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования. Мы вправе ожидать от Сетевого университета СНГ придания нового импульса реализации совместных научных и научно-технических проектов, внедрения самых современных учебных и производственных практик и других видов учебной деятельности", - подчеркнул Алексей Сазонов.

Высокую динамику сохранило сотрудничество стран Содружества в вопросах молодежной политики. "Дважды в 2019 году собирался на свои заседания Совет по делам молодежи стран СНГ. В Азербайджане впервые прошли мероприятия финального этапа международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" - конкурса научно-технического творчества молодых людей наших стран. В декабре в Москве на свой пятый форум собирались представители молодежных общественных организаций Содружества. Обсуждение новых и реализуемых проектов, лучших практик и опыта работы позволило поднять сотрудничество молодежных организаций на новый уровень. Среди обсуждавшихся тем - набирающее обороты взаимодействие стран в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. Завершена работа по подготовке сборника "Опыт и перспективы развития волонтерского движения на пространстве СНГ", - отметил директор департамента.

После некоторой паузы на пространстве СНГ начинает активизироваться практическое сотрудничество в вопросах развития фундаментальной науки. В 2019 году на заседании Совета глав правительств было подписано Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований. Цель документа - содействовать развитию долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества в научной сфере. Соглашение будет способствовать формированию общего научного пространства и эффективного механизма сотрудничества в области научной деятельности, развитию научно-технического потенциала организаций, совершенствованию механизмов финансирования многосторонних научных проектов, а, следовательно, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы и в целом государств СНГ на мировом рынке.

Традиционно развивается взаимодействие стран Содружества в сфере охраны здоровья. В течение прошлого года на рассмотрение Экономического совета СНГ были представлены два важных документа по этой тематике. Первый - план мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников СНГ на 2020-2021 годы", который направлен на сокращение воздействия факторов риска, ведущих к диабету, сердечно-сосудистым, онкологическим, респираторным и иным заболеваниям. Опыт многих стран показывает, что проведение профилактических мероприятий может привести к снижению смертности от так называемых неинфекционных заболеваний вдвое. Второй документ - план совместных действий государств СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2020-2024 годы. Его направленность вытекает из самого названия документа.

"Туберкулез сегодня остается серьезной проблемой для наших стран, являясь одной из девяти основных причин смертности. Однако большинство смертей от туберкулеза можно было бы предотвратить путем ранней диагностики и надлежащего лечения. Планом предусматриваются согласованные действия государств Содружества по обеспечению эффективного лечения лиц, больных туберкулезом, по совершенствованию методов профилактики этой болезни, активизации научных исследований и повышению уровня информированности населения и мигрантов по этой проблеме. Кроме этого, в 2019 году партнерам по Содружеству удалось договориться о создании базовой организации общественного здоровья и информатизации здравоохранения государств СНГ", - рассказал Алексей Сазонов.

Продолжается работа по подготовке новых совместных проектов в сфере спорта и физической культуры. Наиболее заметным проектом на предстоящие годы стали предложенные по инициативе России спортивные Игры стран СНГ. Соответствующее положение об играх в ноябре подписали главы правительств стран Содружества. "По своему масштабу предложенный формат спортивных соревнований не имеет аналогов на пространстве СНГ. Он даст возможность большому числу молодых спортсменов из наших стран принять участие в соревнованиях как по олимпийским, так и по национальным видам спорта. Планируется проведение первых Игр стран СНГ в 2020 году в Казани", - подчеркнул директор департамента.

Завершена работа над стратегиями сотрудничества стран Содружества в сфере туризма, а также взаимодействия в области молодежной политики. Завершена работа над проектом плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств СНГ, наметился прогресс в подготовке проекта Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения стран Содружества.

Сегодня в процессе подготовки к подписанию находятся проекты соглашений, регулирующих взаимодействие в области культуры, здравоохранения, фундаментальной науки, образования, туризма и спорта. "Эти документы станут основой для решения жизненно значимых проблем граждан наших стран, а это значит, что интеграция государств СНГ сохранит свою востребованность и привлекательность", - добавил Алексей Сазонов.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-