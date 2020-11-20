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20 ноября 2020, 11:49
Валентина Богатырева

IT-медики, "Университет 4.0" и комфортные условия для учебы и работы - ВГУ отмечает 110-летие

Валентина Богатырева
Валентина Богатырева
Ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова

В ноябре Витебский государственный университет имени П.М.Машерова отмечает 110-летие со дня образования. За эти годы вуз прошел путь от педагогического института до классического университета с факультетами различных направлений. Ректор ВГУ, доктор экономических наук, профессор Валентина Богатырева рассказала корреспонденту БЕЛТА о новых специальностях, планах развития вуза, сотрудничестве с IT-компаниями и зарубежными партнерами.

В этом году университет открыл три совершенно новых специальности: "управление информационными ресурсами", "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)", "русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)". Они пришлись по душе абитуриентам, что подтверждают конкурс на место и высокие проходные баллы. Так, на обучение за счет бюджетных средств по специальности "управление информационными ресурсами" проходной балл составил 275, конкурс - 1,71 человека на место; "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" - 337, конкурс - 2,5; "русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)" - 285, конкурс - 1,63.

"В 2021 году будет открыта для поступления не менее интересная специальность "информационные технологии в здравоохранении", которая будет включать как изучение IT-дисциплин, так и блок медицинских предметов. Открытие в этом году лаборатории виртуальной и дополненной реальности максимально приблизит учебный процесс к реалиям производства и позволит будущим IT-медикам разрабатывать научные и производственные проекты. Университет открывает новые специальности не только для того, чтобы соответствовать духу времени, но и чтобы решать абсолютно прикладные задачи, которые стоят сегодня перед системой образования страны", - отметила Валентина Богатырева.

По словам ректора ВГУ, одна из важных задач сейчас - развитие учебного заведения по концепции "Университет 4.0". "Вуз не только выполняет образовательные, научные и коммерческие задачи, но и служит своего рода социокультурным центром для предприятий, общественных организаций региона. Сегодня университет со своей современной материально-технической базой принимает в своих стенах международные конференции, круглые столы. Выступает организатором площадок для диалога, творческих мероприятий, спортивных соревнований областного и республиканского уровней", - добавила собеседница.

За более чем столетнюю историю ВГУ зарекомендовал себя как надежный партнер для многих международных организаций и учреждений высшего образования. Заключено около 100 договоров о сотрудничестве, реализуются международные проекты, инициативы, программы и гранты ("Латвия - Литва - Беларусь", Erasmus+, "ПРООН", Horizon 2020 и др.). Активно развивается экспорт образовательных услуг: в вузе обучаются около 1,5 тыс. студентов из 25 стран.

Также высшее учебное заведение активно сотрудничает с крупными IT-компаниями - резидентами Парка высоких технологий (ПВТ): EPAM, iTechArt, Innowise Group, LACIT, Exadel, SaM Solutions, Mainsoft, Artezio, GoodSoft, General Soft и другими. Сейчас на факультете математики и информационных технологий ВГУ имени П.М.Машерова открыты шесть IT-лабораторий с современнейшим оборудованием. Это не просто компьютерные классы - это лаборатории, в которых студенты и преподаватели разрабатывают научные и производственные проекты с ведущими IT-компаниями.

В 2019 году университет был занесен на Республиканскую доску Почета как победитель соревнований среди научных организаций. В вузе работают 15 научных школ, около 300 известных ученых. "Материально-техническое обеспечение, оснащение лабораторий современным оборудованием, инновационные проекты - все это позволяет развивать новые направления. Сейчас университет работает над созданием научно-исследовательской лаборатории комплексного анализа, моделирования и прогнозирования данных, которая объединит научные труды и инициативы всех факультетов, ведь современный специалист - это специалист с многопрофильными компетенциями", - подчеркнула Валентина Богатырева.

ВГУ планирует в ближайшее время завершить ремонт в своих общежитиях, чтобы сделать жизнь студентов максимально комфортной. К Новому году готовится подарок для учебного корпуса по ул.Чапаева - новый актовый зал. "К первому сентября следующего года запустим панорамный лифт в главном корпусе, а также проведем реконструкцию входной группы. Планы у нас грандиозные: и открытие Острова музеев (отдельной современной площадки, где будут расположены музеи университета), и панорамное кафе", - добавила ректор Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова.

У вуза богатая история, много достижений. 21 ноября станет только точкой отсчета юбилейного года, насыщенного событиями. В адрес университета уже поступает много поздравлений, благодарностей, наград. Но неделя юбилейных мероприятий, на которых будут студенты, преподаватели, выпускники, партнеры и почетные гости, состоится в начале мая 2021 года.-0-

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