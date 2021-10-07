Изменение климата влияет на сроки сева и развитие озимых культур

Климат в Беларуси в последние десятилетия меняется. По прогнозам метеорологов, эта тенденция будет сохраняться. Климатические изменения влияют на сельское хозяйство, и аграрии с учетом рекомендаций ученых приспосабливаются к новым условиям. Смещение сроков сева озимых зерновых культур - также результат этих изменений. Специалисты Белгидромета и Национальной академии наук рассказали БЕЛТА о последствиях глобального потепления для белорусского растениеводства.

На основе исследований в Беларуси принимаются меры для адаптации аграрной отрасли к изменению климата. В стране корректируют набор возделываемых сельскохозяйственных культур. "Если говорить о сроках сева озимых, ни для кого не секрет, что они сместились на более поздние. Как правило, раньше сев завершался до конца сентября, сейчас захватывает уже и октябрь. Понятно, что все это связано и с тем, что продолжительность осенней вегетации зерновых увеличилась примерно на декаду. Переход среднесуточной температуры через отметку плюс 5 градусов в сторону понижения, который знаменует прекращение вегетации озимых, стал наблюдаться в третьей декаде октября, а раньше это происходило во второй декаде", - обратила внимание начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина.

Несмотря на то, что сентябрь выдался холодным, устойчивого перехода через отметку плюс 5 градусов в сторону понижения пока по стране не зафиксировано, так что вегетация продолжается. По словам специалиста, к зиме озимые уже будут достаточно окрепшими.

"Сейчас мы совместно с учеными работаем над темой, которая касается как раз сроков сева озимых культур. Мы проводим научные исследования, рассчитываем различные показатели. В завершение нашей работы мы представим рекомендации по срокам сева озимых в современных условиях", - отметила Екатерина Истомина.

Изменения климата затрагивают не только развитие озимых, но и все белорусское растениеводство в целом. "За последние три десятилетия размеры агроклиматических областей на территории Беларуси изменились. Раньше наша страна условно делилась на три такие области. В результате исследований была выделена четвертая агроклиматическая зона, охватывающая южную часть Брестской и Гомельской областей. Она характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси зимой и наиболее продолжительным вегетационным периодом. Ученые предполагают, что к середине века северная зона, которая сейчас находится в Витебской области, практически исчезнет. То есть ждем еще более заметных изменений климата", - отметила представитель Белгидромета.

По словам директора Института природопользования НАН Беларуси Сергея Лысенко, среднегодовая температура воздуха в Беларуси в последние десятилетия возрастает со скоростью, примерно втрое превышающей среднюю по планете. Это не может не влиять и на сельское хозяйство. Средняя продолжительность вегетационного периода в последние 20 лет составила 159 дней на севере и 179 дней на юге Беларуси, тогда как в 1961-1990 годах диапазон был 149-165 дней.

"Зоны избыточного увлажнения с гидротермическим коэффициентом больше 1,5 полностью исчезли с карты Беларуси, хотя до начала потепления к этим зонам относилась большая часть Витебской области и некоторые территории Гродненской и Минской областей. На юго-востоке Гомельской области и юго-западе Брестской области начинают формироваться зоны с гидротермическим коэффициентом, близким к единице, что соответствует границе степной зоны", - отметил ученый.

Согласно прогнозам климатических моделей, наблюдаемые тенденции изменения агрометеорологических характеристик для территории Беларуси в ближайшие десятилетия сохранятся или даже усилятся. "В частности, ожидается достаточно быстрое зимнее и в меньшей степени летнее потепление, сопровождающееся уменьшением суммы летних осадков на большей части страны, что повысит риск летних засух на юге Беларуси. В то же время прогнозируемые изменения климата могут оказать положительное влияние на биопродуктивность экосистем на севере, где все еще отмечается недостаток среднегодового тепла и избыток увлажненности", - поделился прогнозами Сергей Лысенко.

Меняющиеся условия учитываются в практике ведения сельского хозяйства и при разработке стратегий развития сельхозпроизводства. Новые подходы помогают аграриям адаптироваться к климатическим изменениям, чтобы получать максимальный результат.

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