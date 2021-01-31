К традиционной пенсии плюс накопительная: объясняем, как это работает

В планах государства на ближайшую пятилетку - ввести наряду с традиционной пенсией накопительную. Рассказываем, как это работает, сколько денег можно получать на заслуженном отдыхе, откладывая всего чуть менее $15 в месяц, и кто гарантирует, что вы через десятки лет получите все причитающееся.

Ликбез: разбираемся в механизме

Сейчас в мире существует два основных вида пенсий: солидарная (распределительная) и накопительная. Первая - самая распространенная и фактически выплачивается из отчислений трудящихся. Работодатель переводит в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 35% от дохода на каждого сотрудника. Еще 1% туда перечисляет сам работник. Поэтому, учитывая постепенно сокращающийся объем рынка труда и увеличение количества пенсионеров, с каждым годом на ФСЗН ложится все большая финансовая нагрузка.

Что касается накопительной пенсии, то в Беларуси она практически "терра инкогнита". И поскольку желающих самим накопить на жизнь на заслуженном отдыхе пока не так много, предложений от страховых компаний также раз, два - и обчелся. Причем в прямом смысле слова: накопить пенсию в нашей стране пока можно только прибегнув к услугам двух организаций.

С просьбой объяснить, как работает система, которую планируется продвигать на госуровне, мы обратились в одну из них.

"Механизм довольно простой, - рассказывает генеральный директор государственного предприятия "Стравита" Сергей Андриевич. - Рассмотрим его на примере. Человек решил после выхода на заслуженный отдых к государственной пенсии получать дополнительный доход. Он обращается в организацию, которая предоставляет такую услугу, и сам определяет размер ежемесячного взноса. Это можно делать также поквартально или ежегодно".

Далее определяется желаемая валюта накоплений. Чаще всего это белорусские рубли, однако также можно выбрать так называемый эквивалентный вариант, когда средства накапливаются с привязкой к курсу иностранной валюты. Речь идет о долларах США, евро и российских рублях. В конечном итоге заключается договор, открывается индивидуальный лицевой счет и средства начинают "работать". К слову, суммы уплаченного взноса не облагаются подоходным налогом. Также не облагается подоходным налогом сумма выплат и страховой бонус. Соответственно, с первого дня человек автоматически начинает аккумулировать дополнительную пенсию.

Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси - Br499,7. Всего в стране живут более 2,4 млн пенсионеров. В 2020-м на выплаты этого вида пособий из госбюджета потратили свыше Br13 млрд.

"Страховая организация инвестирует эти деньги в различные финансовые институты: в государственные банки, облигации Министерства финансов и Банка развития. То есть деньги работают, компания получает доход от инвестиций. И эти заработанные средства распределяются между всеми застрахованными лицами. Также определяется гарантированная доходность по договору страхования: тот доход, который человек получит в любом случае. Если пенсионное накопление открыто в белорусских рублях - это 4%, по эквивалентным договорам - 2%. Все, что заработает страховая компания "сверху", тоже распределяется в виде бонуса и выплачивается после окончания действия договора", - отмечает Сергей Андриевич.

После достижения установленного в стране пенсионного возраста человек определяет, как он хочет получать дополнительную пенсию. Вариантов несколько: ежемесячно в течение определенного периода, единовременно, пожизненно. Кстати, если получать выплаты частями, то на остаток средств продолжает аккумулироваться доход. Что касается рисковой составляющей (например, уход из жизни или инвалидность), то тут порядок таков: "В случае ухода из жизни страхователя в течение срока действия договора деньги получат либо его наследники, либо лица, указанные в договоре в качестве выгодоприобретателей. Речь идет обо всех накопленных к этому периоду средствах, а также страховом обеспечении в размере страховой суммы, которая определяется в договоре при его заключении. То же самое происходит с инвалидностью. Если человеку установили "рабочую" группу, то он может продолжать копить и при этом получит страховое обеспечение в размере страховой суммы по инвалидности, которая определяется в договоре при его заключении. Если физическому лицу устанавливается "нерабочая" группа и он выходит на пенсию по инвалидности, то он получает всю накопленную за это время сумму, а также страховое обеспечение по страховому случаю "инвалидность", - поясняет гендиректор.

Кроме физических лиц, возможностью страхования дополнительной пенсии своих работников могут воспользоваться и предприятия. Сценарий в целом схожий. Однако у организации появляются льготы: так, юрлицо не перечисляет средства в ФСЗН и "Белгосстрах" на сумму уплаченных взносов в счет дополнительной пенсии. Но есть и ограничения: страховой взнос не может превышать размер зарплаты в месяц и 12% фонда заработной платы организации.

За все время существования программы пенсионного накопления ею воспользовались около 280 тыс. человек. Из них 18 тыс. уже получают выплаты.

"Думать о пенсии нужно заранее. В идеале - с самого начала трудовой деятельности. Но это, конечно, пока утопия. Достаточно начать решать пенсионный вопрос хотя бы за 25-30 лет до выхода на заслуженный отдых. Пока, по статистике прошлого года, у нас средний срок договора страхования составляет 23 года. Если усреднить, то чаще всего на вторую пенсию люди начинают копить в возрасте 35-40 лет", - рассказал руководитель компании.

Говоря о гарантиях выплат по пенсионному страхованию, Сергей Андриевич отметил: так как организация государственной формы управления, то эти действия гарантируются указом Президента №530 "О страховой деятельности".

В целом, по мнению главы компании, ее опыт работы по накоплению пенсий может быть эффективен на самом высоком уровне. Недаром представители власти уже активно интересуются этими наработками.

Когда ждать полноценный механизм на государственном уровне

Вообще, разговоры о более широком привлечении белорусов в систему добровольных пенсионных накоплений идут уже не один год. Однако пока жители нашей страны используют такую возможность не слишком активно. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич недавно озвучила такую статистику: по своей инициативе на вторую пенсию копят только 5% работающих белорусов.

"Задача - внедрить в текущей пятилетке экономические стимулы, которые заинтересуют человека войти в эту систему, чтобы обеспечить себе дополнительную подушку безопасности и повысить качество жизни на пенсии. А также заинтересовать нанимателя, чтобы его работник вошел в добровольную накопительную систему", - подчеркнула глава ведомства в комментарии для БЕЛТА.

Кроме прочего, Ирина Костевич отметила: в планах - увеличить дифференциацию пенсионных выплат между обладателями высоких и низких зарплат. Этот вопрос волнует немалую часть белорусов. Также среди первоочередных задач государства остается поддержание размера пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране.

А как у них?

Добровольные пенсионные накопления пытаются развивать во многих странах - соседках Беларуси. Наиболее удачно внедрить эту систему получилось в Эстонии. Рассмотрим их опыт подробнее. В этой стране, по аналогии с Беларусью, также существует распределительная пенсия. При этом накопительная обязательна для всех, кто родился не ранее 1983 года. В дополнение к этим двум видам пенсии работает и добровольный инструмент аккумулирования средств. Фактически в государстве создана трехступенчатая пенсионная система.

Государственная пенсия в Эстонии складывается по схожему с белорусским сценарию: работодатель отчисляет 33% от зарплаты специалиста. Из них 20% идут на выплаты нынешним пенсионерам. Остаток - на медицинское страхование. В случае же с накопительной деньги поступают на личный счет работника. Непосредственно специалисты перечисляют 2% с заработка. Еще 4% платит наниматель (из указанных выше 33%). Здесь распределение получается немного иным. Людям, которые уже вышли на заслуженный отдых, платят 16%, на медицинское страхование - те же 13%, а оставшаяся сумма уходит на индивидуальный счет пенсионера.

Если 30-летний мужчина начнет каждый месяц перечислять в счет будущей пенсии Br34,03, то при выходе на заслуженный отдых в 63 года он сможет в течение 10 лет получать по Br250 в дополнение к государственной.

Далее деньги начинают работать. То есть специальные фонды (их в Эстонии несколько десятков) используют различные финансовые возможности, вроде покупки облигаций или акций, с которых впоследствии получают доход. Некоторые организации выбирают пассивный метод: вкладывают деньги в активы или другие фонды.

Интересен и порядок выплаты. В Эстонии принята такая величина, как ставка народной пенсии, - около 200 евро. Если кратко, то в зависимости от накопленных ставок человек имеет право получить единовременную выплату либо частями в течение определенного периода или пожизненно.

Кстати, подобный механизм (различия только в процентных отчислениях) работает в Украине. За исключением того, что в южной стране-соседке отсутствует понятие ставки народной пенсии.

В России система добровольных пенсионных накоплений действует с 2002 года. Ее запускали в качестве эксперимента. Однако на данный момент она заморожена и впоследствии будет реформирована.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-