Кадры для индустрии 4.0: когда молодежи интересно, а наниматели не спят в шапку

Слово "профориентация" у молодежи вызывает не самые радужные мысли: звучит сложно, грустно и несовременно. Но когда учащимся дают карт-бланш для самореализации и самоорганизации, знакомят не просто с профессией, а с будущими нанимателями и их технологиями, интереса во взгляде ребят прибавляется. Чтобы его подогревать, филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского института профессионального образования недавно открыл у себя кабинет молодежных общественных объединений, профессиональной ориентации и самоподготовки. Создать его помогли партнеры. Корреспондент БЕЛТА побывала в колледже и узнала у его директора и учащихся, как они обживают новую "базу", какие планы строят и как это помогает разнообразить учебный процесс.

"Замысел такого кабинета был давно. В первую очередь, чтобы у ребят было место, где они смогут собираться и обсуждать насущные вопросы, разрабатывать предложения для администрации колледжа по улучшению учебного процесса, придумывать проекты, развивать активности, просто неформально общаться. А вторая функция кабинета - профориентация. Мы считаем, что не только учреждение должно быть заинтересовано в абитуриентах, но и наниматели - в кадрах. Понимая такой подход, солигорская компания "Нива-Холдинг" поддержала нашу инициативу и оказала безвозмездную спонсорскую помощь для оборудования кабинета. В будущем здесь еще появятся наглядные стенды других предприятий, компаний, заводов, в том числе и актуальные данные о вакансиях для работы в свободное от учебы время и для распределения. Также появится информация колледжа про наши специальности. И стенды, на которых учащиеся будут размещать свою информацию - о досуге, занятости, афиши и так далее", - рассказал директор колледжа Артем Рыбак.

Этот кабинет - пример социального партнерства с заказчиками кадров и того, как им сегодня надо взаимодействовать со своими базовыми учреждениями образования. Чтобы, выбирая профессию, молодой человек видел, как он будет применять полученные в этом колледже навыки. Ребята смогут брать контакты по заинтересовавшим их предложениям, договариваться о встрече и собеседовании. Словом, осознанно подходить к своему будущему.

Кстати, стартовые перспективы у выпускников очень даже неплохие. Третьекурсница Александра Дубовец, например, учится на комплектовщика-кладовщика для сферы логистики. "Если есть желание работать, то найти место нетрудно, - уверена девушка. - Уклон у нас - машиностроение, поэтому в нас нуждаются такие предприятия, как МТЗ, МЗКТ и подобные. В конце прошлого учебного года уже была практика. Работали с программой 1С, занимались бумажной работой, ТТН (товарно-транспортными накладными. - Прим. БЕЛТА), распределением товара по назначению. Я сама из Речицы, живу в общежитии, со мной вместе - девочка, которая проходила практику на моторном заводе. Им давали сортировать товар. Скоро у нас практика уже как у кладовщиков-комплектовщиков. А в конце учебного года - как логистов. Я пока в раздумьях насчет будущего места работы, а вот те, кто держится за "родны куточак", точно знают, на какое предприятие пойдут".

Солигорчанка Алиса Серченя тоже считает, что логистика в Беларуси, через которую проходит много торговых путей, сегодня и в будущем перспективна для молодых специалистов. А профессия логиста по-своему интересная. Такие выводы девушка сделала уже из самого учебного процесса. А вот Марина Чурило, которая на курс старше, успела применить свои знания на практике, и самый интересный опыт для нее был при общении с водителями в рейсе. "Практика была два месяца, но меня попросили еще остаться - в итоге трудилась на предприятии все лето. Сначала занималась отгрузкой товара, сортировкой, а потом уже поработала логистом", - рассказала Марина.

Артем Новиков уже заканчивает обучение по специальности "техник-мехатроник", но намерен дальше повышать свой уровень и совмещать учебу с работой в родном колледже. Он уже сейчас на полставки трудится лаборантом, помогает проводить занятия в других группах и (по сетевому обмену) для партнерских учебных заведений. Парень вместе с еще одним учащимся - Александром Манюком - в сентябре победил в национальном конкурсе WorldSkills Belarus по компетенции "мехатроника". Сейчас ребята входят в состав национальной команды и готовятся выступать на международном конкурсе в Шанхае в 2021 году (если он не будет перенесен).

"Все предприятия, которые автоматизируют производство, переходят на индустрию 4.0 (массовое внедрение киберфизических систем в производство), нуждаются в высококвалифицированных специалистах нового поколения - мехатрониках, владеющих такими технологиями. Только так можно успешно конкурировать на мировом рынке", - подчеркнул Артем Новиков.

Также он представлял Беларусь в 2019 году в международном молодежном проекте "100 идей для СНГ" в Баку со своей разработкой - контроллером для программирования мехатронных линий. "Когда собирают автоматизированную линию, надо использовать контроллеры. Они стоят по несколько тысяч евро. Для средних и небольших предприятий, у которых объемы производства не такие, как у крупных, это очень дорого. При этом можно сделать контроллер, который стоит намного дешевле, а выполняет тот же функционал и по характеристикам не уступает аналогам. Я собрал такой: получилось устройство, которое подключается к исполнительным элементам, язык программирования проще, чем на обычно используемых ПЛК (программируемый логический контроллер. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил автор разработки. Молодой человек продолжает совершенствовать свой продукт, чтобы потом можно было внедрять его на малых предприятиях для обкатки, получения отзывов и внесения поправок. Артем Новиков стремится сделать не просто один товар для продажи, а развить, предложить модификации под заказ. В перспективе ему хотелось бы создавать какие-то исполнительные элементы белорусского производства, чтобы заменить ими импортные детали для мехатронных линий. "У нас тоже есть умные люди, профессионалы, мы тоже можем многое делать, разрабатывать", - пояснил свой интерес молодой человек.

Колледж готовит кадры для предприятий машино- и станкостроения страны на уровне профессионально-технического образования (токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари по ремонту автомобиля и др.). А после получения первой рабочей профессии выпускники здесь же могут перейти на уровень среднего специального образования и продолжить обучаться по интегрированным программам. Это, например, наладчик станков с ЧПУ, автомеханик. При этом подготовка к привычным профессиям в колледже нацелена на опережение: учить надо так, чтобы знания и компетенции не устарели к моменту выпуска и были применимы после трудоустройства.

Появляются и новые специальности: комплектовщик-кладовщик и техник-мехатроник как раз такие. Вторая и вовсе только недавно была включена в Единый тарифно-квалификационный справочник. Это комплексный специалист со средним специальным образованием, который может обслуживать сложные автоматизированные и роботизированные ячейки, линии, а также планировать их работу и управлять ей.

"А комплектовщики-кладовщики, логисты, которых мы готовим, будут востребованы в новых условиях. Потому что это специалисты, знающие элементы цифровизации производства, умеющие работать с современными программными продуктами. Хочется, чтобы в том числе с помощью наших ребят и девчат белорусские предприятия быстрее переходили к автоматизации производств. Это систематизирует процессы и облегчает человеческий труд. Я был на складе МТЗ и на аналогичном складе за границей: в одном работают 30 человек, во втором - два. Потому что там все автоматизировано, есть манипуляторы. Не стоит бояться, что люди останутся без работы: они будут переобучаться, осваивать новые направления. Это будут уже специалисты нового уровня. Сегодня некоторых рабочих по уровню знаний и компетенций вполне можно приравнять к инженеру", - добавил директор колледжа.

Наниматели, конечно, прежде всего рассматривают кандидатуры специалистов с высшим образованием, но многое зависит от качества подготовки: порой молодой человек со средним специальным образованием ничем не уступает. "В прошлом году прошло распределение - все учащиеся были трудоустроены", - привел аргумент Артем Рыбак.

Дополнительную уверенность в будущем выпускников ему дает то, что колледж в структуре РИПО не стандартный. Он активно участвует в изучении рынка труда, потребности в кадрах. "В Министерстве образования сегодня стоит вопрос о создании ведущих учреждений образования, которые входят в структуру РИПО. Здесь уникальная материальная техническая база. И мы не классический колледж, который занимается только подготовкой. Мы еще тесно работаем с Минтруда, непосредственными заказчиками кадров, а также с дилерами либо производителями техники и технологий. Стараемся четко отслеживать, какие технологии и техника сегодня используются в производстве, и максимально применять их в учебном процессе", - отметил Артем Рыбак.

Он сам оканчивал когда-то этот колледж, много лет уже работает здесь и понимает психологию студенческого коллектива как никто. "Я для себя выстроил пропорцию: из 100% учащихся примерно 20-30% - те, кто просто пришел "отсидеть" это время, еще 30-40% - "середнячки", которые готовы осваивать профессию. И только 20-30% тех, кто шел учиться целенаправленно. Поэтому и наша задача, и заказчиков кадров - чтобы первые и вторые заинтересовались, не разочаровались в выборе и чтобы все ребята задержались подольше на рабочих местах и освоили программы", - считает директор.

По его словам, налаживать взаимодействие с заказчиком теперь будет проще. Уже во время открытия кабинета 14 октября представитель "Нива-Холдинг" сделал такую презентацию с предложениями о прохождении практики и перспективами трудоустройства в будущем, что у ребят мотивации к учебе заметно прибавилось. "От заказчика кадров зависит многое: как он расскажет о своем предприятии и условиях работы, настолько учащимся будет интересно осваивать специальность или профессию, которую они выбрали, - подчеркнул Артем Рыбак. - Но не менее важно для нас, чтобы выпускники, кем бы ни стали в будущем, всегда гордились, что здесь получили свою первую рабочую профессию. Чтобы бренд нашего учебного заведения поддерживался хорошими отзывами. Даже если они скажут, что учились в РИПО, мне будет приятно".

Профориентацию на базе кабинета будут вести и со школьниками. При этом в колледже убеждены, что форматы нужно менять, осовременивать. И больше работать в онлайне (например, проводить день открытых дверей с виртуальной экскурсией), активничать в социальных сетях. У филиала РИПО есть свои странички, аудитория которых прирастает. Педагог-организатор Анастасия Мачульская старается, чтобы подписчикам было и полезно, и интересно.

В учреждении есть агитбригада из учащихся, которые выезжают на встречи в школы, где рассказывают о своем учебном заведении, специальностях, условиях образования. В прошлом году даже был отснят совместно с "Беларусьфильмом" профориентационный ролик. Собрана целая видеотека промороликов о деятельности предприятий - заказчиков кадров. И есть договоренности о том, что в дальнейшем будут организовываться дни открытых дверей для школьников совместно с учреждением образования. Тоже на базе кабинета молодежных общественных объединений, профессиональной ориентации и самоподготовки.

"Для студентов это подарок. Открылись недавно, но здесь уже собирались объединения по интересам: киноклуб, КВНщики. Планируется проводить старостаты, советы общежитий", - рассказала Марина Чурило.

"Тут и раньше был кабинет для мероприятий, а сейчас в нем больше возможностей. Можно проводить встречи, круглые столы, КВН, праздничные и тематические мероприятия. Пустовать не будет! Планы у нас наполеоновские", - заверил напоследок Артем Новиков.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-