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24 июня 2020, 17:30

Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей

Пока один мечтает о новенькой иномарке и квартире ближе к центру, другой искренне радуется улыбке любимого ребенка и встрече с семьей. О том, что счастье в простых вещах, не понаслышке знают родители, которые отбывают наказание в исправительных колониях. Работники Борисовской центральной районной библиотеки им.И.Х Колодеева организовали уже четыре видеовстречи заключенных с семьями и уверены: проект будет иметь положительный долгосрочный эффект.

Идеей первой загорелась директор библиотеки Елена Копыток. В декабре 2019 года она посетила презентацию проекта "Театр в тюрьме" в исправительной колонии №14, а в январе 2020-го прошла стажировку в составе группы директоров библиотек Беларуси по программе профессиональных обменов Госдепартамента США.

"Так она узнала об опыте Бруклинской библиотеки: они организовывают видеовстречи осужденных с детьми, - рассказывает методист отдела библиотечного маркетинга Светлана Щербо. - Мы рассмотрели возможность создания такой локации у нас в библиотеке и дали старт встречам: первая состоялась 23 апреля".

Социальным партнером стала исправительная колония №14. Она же координатор встреч. "Сотрудники колонии получают запрос от осужденного и его семьи о готовности встретиться. Далее мы договариваемся о дате и времени. Параллельно к встрече готовится заключенный, с нами связывается семья. В назначенный день минут за 15 до начала мы делаем тестовое подключение, разъясняем, как все будет проходить, чтобы снять волнение. Далее организуем видеосвязь по Skype. Это часовая встреча, во время которой папа или мама, которые находятся в местах лишения свободы, читают ребенку книгу. Потом они общаются, делятся эмоциями и впечатлениями", - объясняет методист.

Для этих нужд в библиотеке оборудовано отдельное помещение. Здесь устроено комфортное пространство с уголком для самых непоседливых: во время чтения дети могут прерваться на игрушки, сладости, рисование. Свою локацию готовит и каждое исправительное учреждение.

По окончании ребята получают в подарок прочитанную книгу, которая, по словам Светланы Щербо, "возможно, станет реликвией, напоминанием о теплой истории, которая произошла в непростое для семьи время".

Сегодня на базе библиотеки прошла уже четвертая встреча: с родными общался мужчина, отбывающий наказание в колонии Могилева. Ранее благодаря проекту был установлен контакт между семьями Борисова и заключенными из гомельской, шкловской, бобруйской колоний.

Идею реализует команда, в составе которой директор Елена Копыток, заведующая детским отделом библиотеки Мария Около-Кулак, заведующая отделом библиотечного маркетинга Людмила Конашевская и Светлана Щербо. Плюс в штате есть фотограф. Сейчас они участвуют в конкурсе Social Weekend. Проект вышел в финал. Команда надеется на победу: благодаря денежному призу им удастся масштабировать инициативу.

По словам Светланы Щербо, бюджет проекта они заложили в размере Br10 тыс.

Во-первых, средства пойдут на покупку книг в библиотеки исправительных учреждений. Сейчас в колонии отправляют только текст, а так смогли бы дарить экземпляры.

Во-вторых, нужно приобрести подарки и сувениры для семей, оформить рекламную продукцию. "Да, мы отдаем детям книгу. Но иногда приходят мамы с двухлетними малышами, им книги пока неинтересны. А еще бывает, что приходит семья с несколькими детьми. Хочется дать хотя бы небольшой подарок каждому", - поясняет участница проекта.

В-третьих, команда планирует приобрести новые ноутбуки для себя и колонии №14, чтобы повысить качество видеосвязи.

В-четвертых, в бюджет заложена оплата проезда семьям, которые будут прибывать из других городов страны: так проект сможет распространиться на всю Беларусь.

Этих средств должно хватить на достаточно большой период. Дальше команда рассчитывает привлечь спонсоров и других неравнодушных для покупки сувениров, игрушек, сладостей. Параллельно с белорусскими издательствами прорабатывается безвозмездная передача библиотеке современных детских книг.

"Наш проект - это хороший шаг в реабилитации заключенного. Важно поддерживать социальные связи, пока они еще не оборваны, что часто случается, когда человек попадает в места лишения свободы. Судя по обратной связи, нам это удается. Люди оставляют текстовые и видеоотзывы, заполняют благодарностями наш альбом, говорят "спасибо" за шанс увидеть семью. Некоторые для себя, возможно, заново открывают важность чтения книги ребенку. Один папа даже признался, что для их семьи это был праздник", - говорит Светлана Щербо.

К слову, отмечают важность инициативы и партнеры - колония №14. "Говорят, это сильная мотивация к правопослушному поведению осужденного, это увеличивает его стремление к скорейшему освобождению и воссоединению с семьей. Как следствие, уменьшается риск повторных преступлений. О результатах будем говорить спустя время, лет через пять. Хотя положительный эмоциональный эффект заметен уже сейчас", - заключила она.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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