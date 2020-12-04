ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 4 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:44 В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений - Мясникович Экономика
15:38 Страны ЕАЭС согласовали подходы к контролю за качеством продовольствия - Мясникович Экономика
15:37 Полтонны стеклоомывателя без документов обнаружили у предпринимателя в Гродно Происшествия
15:34 Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию в новом формате Общество
15:33 Администратора интернет-магазина наркотиков приговорили в Бресте к 13 годам колонии Происшествия
15:32 Евразийский межправсовет принял окончательное решение по доступу к госзакупкам в ЕАЭС Экономика
15:32 Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19 Общество
15:31 Около 100 "Елок желаний" установит Красный Крест в Гомельской области Регионы
15:31 Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич Общество
15:25 НХМ: молодечненское художественное сообщество - это особое явление в белорусском искусстве Культура
15:22 Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года - Мясникович Экономика
15:18 Сожитель дочери украл у жителя Барановичей валюту и спустил на игровые автоматы Происшествия
15:14 Житель Ельска призывал в Telegram-чатах к насилию Происшествия
15:14 Съедобная упаковка для продуктов - разработка ученых БГУ победила на ярмарке инновационных проектов в Белгороде Технологии
15:10 ММЗ оснастил двигателями погрузчики Ковровского электромеханического завода Экономика
15:03 ГАИ Брестской области усиливает контроль за пьяными водителями и пешеходами Регионы
15:02 Эксперт предупредил о появлении смертельных иммунных расстройств из-за COVID-19 В мире
15:00 Совмин освободил от НДС ряд работ по благоустройству населенных пунктов Экономика
14:56 Премьер-министры ЕАЭС утвердили план по обеспечению работы единого рынка стройуслуг Экономика
14:54 ПЦР-лаборатория открылась в Волковыске Регионы
14:51 Гомельчанин под видом бизнесмена обманул 10 человек - его ждет 8 лет колонии Происшествия
14:45 Большинство погибших зимой рыбаков были в состоянии алкогольного опьянения - ОСВОД Общество
14:43 Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет В мире
14:39 Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в регионах Регионы
14:37 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 31 декабря Общество
14:12 ЕАБР, ВЭБ.РФ и банки развития Казахстана и Беларуси объединят усилия Экономика
14:09 Премьер-министр Казахстана предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС В мире
14:06 ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду Общество
14:02 В Киеве произошли столкновения между протестующими предпринимателями и полицией В мире
14:01 В Добруше у пенсионерки изъяли партию спирта Происшествия
Все новости
Все новости
Комментарии
04 декабря 2020, 15:32
Ирина Толкачева

Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19

Ирина Толкачева
Исполняющая обязанности начальника отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Весной, во время первой волны COVID-19, учреждения здравоохранения временно изменили режим работы. Оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках в тот период максимально было ограничено. Подобные коррективы были ожидаемы и во вторую волну коронавируса. Решением комитета по здравоохранению с 4 декабря минские поликлиники прекратили оказание плановой медицинской помощи. Как сейчас будут работать амбулаторно-поликлинические учреждения столицы, рассказала корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности начальника отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Толкачева.

Приоритет - помощь на дому

Наряду с прекращением плановой медпомощи в поликлиниках акцент смещается на ее оказание пациентам на дому. В первую очередь это касается пожилого населения, пациентов с хроническими заболеваниями, людей с ограниченными возможностями. В этот непростой эпидемический период им и вовсе лучше отказаться от посещения многолюдных мест, в том числе поликлиник, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности заразиться.

Чтобы не посещать поликлинику лишь с целью выписки рецепта, его можно заказать по телефону. Рецепты выписываются дистанционно пациентам со стабильным течением хронических заболеваний вне обострения на период до 6 месяцев. Для этого человеку нужно позвонить по телефону контакт-центра поликлиники по месту жительства, а средний медицинский персонал или волонтеры доставят его на дом.

При необходимости анализ крови и другие лабораторные и функциональные исследования, в том числе ЭКГ, медперсонал также сделает на дому.

Временное переформатирование работы поликлиник позволит избежать скопления людей в очередях. Особенно важно снизить риски для пожилых, на них во многих поликлиниках, к слову, приходится до 34% от общего количества обслуживаемого населения. Это относится, в частности, к 27-й поликлинике Первомайского района, 29-й - Октябрьского, 34-й центральной районной поликлинике Советского района.

Для выезда к пациентам с COVID-19 и температурящим в поликлиниках созданы контактные бригады, куда входят или врач и медсестра, или помощник врача и медсестра. Медицинские работники выезжают на дом к пациентам, берут назофарингеальные мазки, осматривают, назначают лечение и при необходимости выдают больничный лист. Такая организация работы позволяет улучшить доступность медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и контактам первого уровня.

Пациенты с хроническими заболеваниями без внимания не останутся

Пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, неврологическими, эндокринологическими, без внимания также не останутся. При необходимости к ним на дом выедет врач общей практики или участковый врач-терапевт.

"Если у человека нет температуры, но появились, например, проблемы с сердцем, ему не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в колл-центр или контактный центр поликлиники. Подготовленные специалисты, у которых есть алгоритм опроса, выяснят причину обращения и направят врача или бригаду. Такие пациенты не останутся без специализированной медпомощи", - отметила Ирина Толкачева.

Наряду с этим усилена работа консультативных кабинетов в городских клинических больницах. Там будут принимать профильных пациентов по направлениям врачей городских поликлиник. Например, офтальмологическую помощь окажут в 3-й и 10-й больницах, оториноларингологическую - в 4-й городской клинической больнице. Кроме того, продолжают функционировать районные кардиологические центры. Принимает пациентов Минский клинический диагностический центр.

Если пациенту будет нужна консультация врача-специалиста, например кардиолога, прибывший на дом терапевт или врач обшей практики даст направление на консультацию в районный кардиологический центр, а в сложных случаях оттуда могут направить в городской кардиологический центр, который находится на базе 2-й городской клинической больницы.

Вызвать врача амбулаторно-поликлинического учреждения теперь можно до 18.00. После этого времени нагрузка ложится на скорую помощь.

Вместе с тем поликлиники продолжат оказывать травматолого-хирургическую помощь, поскольку в зимний период вероятность получения таких травм увеличивается. Под наблюдением остаются и беременные женщины, хоть и сокращено количество посещений женских консультаций. При этом будут учитываться индивидуальные факторы риска по перинатальным и материнским осложнениям. Школы по подготовке к беременности и родам будут работать в онлайн-формате.

БЕЛТА.-0-

Теги
вирус здравоохранение
Подписка на новости БелТА
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич
Эксперт предупредил о появлении смертельных иммунных расстройств из-за COVID-19
Что нужно знать евробюрократам, голосующим за санкции в отношении Беларуси
Валерий Бельский
Что нужно знать евробюрократам, голосующим за санкции в отношении Беларуси
Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды
Алексей Ананич
Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды
Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев
Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев
IT-медики, "Университет 4.0" и комфортные условия для учебы и работы - ВГУ отмечает 110-летие
Валентина Богатырева
IT-медики, "Университет 4.0" и комфортные условия для учебы и работы - ВГУ отмечает 110-летие
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о коронавирусе: ситуация непростая, но она под контролем
Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергорынков ЕАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729
Новая неделя – новые счастливчики рекламных игр Белагропромбанка!
Топ-новости
Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич
Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре - Шойгу
Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года - Мясникович
Новые правила госрегистрации гражданских воздушных судов утверждены в Беларуси
Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19
Петровский: отключение от SWIFT нанесет сильнейший удар по белорусской радикальной оппозиции
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
"Планы на Новый год? Переезд в свою квартиру!" Счастливые истории декабрьских победителей игры "Удача в придачу!"
Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию в новом формате
Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в регионах
Доплаты медикам и помощь заболевшим - в отраслевом профсоюзе в Гродно работает общественная приемная
Бельский о призывах оппозиции к санкциям: эти люди точно хотят добра стране?
Совмин освободил от НДС ряд работ по благоустройству населенных пунктов
Начало зимы в Minsk World: новоселья в ритме "Танго" и праздничные условия на недвижимость до Нового года!
Осень 2020 года в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.