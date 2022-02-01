Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 февраля 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:25 Директор центра БГТУ: мы выпускаем специалистов, готовых решать проблемы здесь и сейчас Регионы
09:21 Всемирная метеоорганизация зафиксировала рекорды продолжительности и протяженности молнии В мире
09:21 Мужчина погиб при пожаре в Кобринском районе Происшествия
09:18 Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2 В мире
09:17 Шичко: научно-технические разработки БГУИР востребованы на мировом рынке Общество
09:15 Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации чемпионата мира Спорт
09:09 Театр эстрады готовит к праздникам февраля специальные программы Культура
09:00 Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети" Общество
08:54 Чрезвычайное положение в Мьянме продлевается еще на полгода В мире
08:51 Эксперт в лекции расскажет о древних надписях в полоцкой церкви Культура
08:42 Начальник УВД о Послании Президента: один из аспектов благополучия людей - чувство безопасности Регионы
08:34 В результате затоплений в столице Эквадора погибли 11 человек В мире
08:33 Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий Общество
08:20 Маркевич проведет 2 февраля личный прием граждан Общество
08:08 Сборная Украины стала полуфиналистом ЧЕ по мини-футболу Спорт
08:03 Мнение: жители Брестской области не лишены инициативности Регионы
07:57 Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом В мире
07:53 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на дорогах Могилевской области Регионы
07:46 Выставка живописи "С любовью к Беларуси" Александра Покотило открывается в Гомеле Культура
07:39 Депутат об изменениях в Конституцию: мы выстраиваем стратегию будущего Общество
07:35 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси Экономика
07:25 Король: обновленный Кодекс об образовании дает новые возможности для вузов и молодежи Общество
07:22 Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4% Экономика
07:21 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках Регионы
07:14 В проекте "Полоцкий рубеж" будет участвовать 23 школьных отряда Регионы
07:09 Народному артисту РСФСР Льву Лещенко сегодня исполняется 80 лет Культура
07:00 Лукашенко о холдинге "АМКОДОР": это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов Президент
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем Президент
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации Президент
07:00 Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпину с Праздником Весны: Минск гордится отношениями всепогодной дружбы с Пекином Президент
Все новости
Все новости
Комментарии
01 февраля 2022, 08:33
Се Сяоюн

Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье

Се Сяоюн
Се Сяоюн
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси

Китай - великая страна, которая в трудное время не раз подставляла дружеское плечо Беларуси. Однако мы мало знаем о том, как живет китайский народ, о полном построении в Китае среднезажиточного общества, о чем в июле 2021 года генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил на торжественном собрании по случаю столетия КПК.

О жизни людей в Китае, безвозмездной помощи нашей стране в возведении жилья для социально уязвимых слоев населения рассказывает господин Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.

Победа над абсолютной бедностью

- Полная среднезажиточность Китая - это многомерная, всесторонняя среднезажиточность общества, при которой идет скоординированное развитие материальной, политической, духовной, социальной и экологической цивилизации. Удовлетворяются растущие многообразные, многоуровневые и многосторонние потребности народа. Оказывается непрерывное содействие всестороннему развитию людей - страна процветает, возрождается нация, растет благополучие людей.

Среднезажиточное общество - мечта, за которой китайский народ неустанно шел с древних времен. Еще более двух тысяч лет назад в китайской "Книге песен" описывались мечты и устремления наших предков к лучшей жизни. В одном из ее стихотворений есть такие строки: "Народ выбился из сил и скоро будет жить в зажиточности".

С учетом практики изменений внутренней и международной ситуации, с углублением понимания КПК понятие "среднезажиточное общество" приобрело новый смысл. После 18-го съезда КПК мы сформировали целевые требования построения всестороннего среднезажиточного общества - с устойчивым и здоровым экономическим развитием, непрерывным расширением демократии, еще большим процветанием и развитием культуры, значительным повышением благосостояния народа и историческим улучшением в экологии.

Сегодня, когда Си Цзиньпин объявил, что Китай полностью построил среднезажиточное общество, более 1,4 млрд человек и 56 этнических групп получили возможность жить достойно. В 2020 году ВВП Китая на душу населения превысил $10 тыс. Был сделан исторический скачок в развитии: из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода выше среднего. Национальный доход на душу населения достиг 32 189 юаней (примерно $4,6 тыс.), что исторически решило проблему абсолютной бедности. Более 400 млн человек вошли в группу со средним уровнем дохода и продолжают двигаться к всеобщему процветанию. Количество занятых достигло 750 млн, а качество занятости значительно улучшилось. Эффективно обеспечивается право китайского народа на жизнь и развитие. Улучшен доступ к уходу за детьми, образованию, трудоустройству, медпомощи, уходу за престарелыми, жилью и социальной помощи.

Шесть целей и пять задач

- Господин посол, какие меры Китай принял для искоренения бедности, каковы результаты? Есть ли разница в доходах между городской и сельской местностью? Сейчас многие молодые белорусы уезжают из сельской местности, предпочитая искать счастье в городах. Ситуация с молодежью из сельской местности Китая такая же?

- Самая сложная и трудоемкая задача - построить среднезажиточное общество в сельской местности, особенно в бедных районах. Но без этого невозможно говорить о полном построении среднезажиточного общества.

С середины 1980-х годов Китай официально приступил к целенаправленной и плановой борьбе с нищетой в сельских районах. В целях развития и сокращения бедности главное внимание было сосредоточено на доходах бедных, гарантированном сокращении бедности в основном за счет выплаты социального пособия в сельских районах.

После 18-го съезда КПК Китай начал реализовывать стратегию адресной помощи бедным, чтобы достичь шести точечных целей в отношении объектов поддержки, планирования проектов, использования средств, мер для домашних хозяйств, направления людей в деревни и результатов сокращения бедности. Страна реализует пять задач по сокращению бедности: развитие производства, переселение, экологическая компенсация, развитие образования и социальное обеспечение.

После более чем восьми лет неустанных усилий Китай к назначенному сроку выполнил миссию по сокращению бедности.

К концу 2020 года 98,99 млн малоимущих сельских жителей страны по ныне действующему в Китае критерию были выведены из бедности, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных. Доходы бедного населения значительно выросли, была реализована цель дать гарантии обязательного образования, базового медицинского обслуживания и безопасности жилья.

Выполнив задачу по сокращению бедности, мы продолжили контролировать районы и население, освободившиеся от бедности, и установили переходный период. Он поддерживает политику оказания помощи, чтобы повысить независимый потенциал развития и активизировать саморазвитие районов и населения, избавившихся от бедности, помогает обеспечить стабильное сокращение бедности и предотвратить возвращение к ней.

При полном построении среднезажиточного общества мы уделяем особое внимание совместному взаимодополняющему развитию деревень и городов. Ускоряется формирование нового типа отношений между промышленностью и сельским хозяйством. Городское развитие способствует развитию сельских районов и наоборот. Разрыв между городом и деревней постепенно уходит, связи между ними значительно укрепляются. Разница в доходах между городскими и сельскими жителями все меньше. Соотношение располагаемых доходов на душу населения городских и сельских жителей неуклонно снижается 13 лет подряд (с 2008 года), в 2020-м оно составило 2,56:1.

Совместное развитие городских и сельских районов дает сельским жителям, особенно молодежи, все больше возможностей. Они могут не только заниматься сельским хозяйством, иметь свое жилье, но и переезжать в города, находить там работу и иметь доход, возвращаться в деревни. Этому способствуют экономика и политика.

Доступное жилье и справедливые налоги

- Расскажите о социальном обеспечении в Китае. Какова ситуация с жильем и какую долю занимает плата за него в доходах населения? Какие налоги платят граждане и как перераспределяются блага?

- Усовершенствованная система социального обеспечения - важный признак полного построения среднезажиточного общества. Китай уже в основном создал крупнейшую в мире систему социального обеспечения, включая социальное страхование, социальную помощь, социальные льготы.

На конец июня 2021 года в стране количество тех, кто участвует в базовом пенсионном страховании, страховании от безработицы и страховании в случае производственной травмы, достигло 1,014 млрд, 222 млн и 274 млн соответственно. Базовым медицинским страхованием пользуются более 1,3 млрд человек. Страхование в случае беременности и родов распространяется на все нанимающие органы и всех сотрудников в соответствии с законом.

Защита прав и интересов людей с инвалидностью усилилась. 85 млн людей с ограниченными возможностями вошли в среднезажиточное общество.

В Китае уже создана крупнейшая в мире система жилищного обеспечения. Муниципальное жилье в основном включает государственное арендное жилье, доступное арендуемое жилье и жилье в совместной собственности. Всего было построено более 80 млн комплектов муниципального жилья различного типа и домов для переселенцев. Была оказана помощь в улучшении жилищных условий более 200 млн человек в трудном положении. Обеспечены малоимущие семьи и семьи с минимальным соцстрахованием, у которых были трудности с жильем. Жилищные условия семей с доходом ниже среднего существенно улучшены.

Соотношение цены жилья и дохода в разных городах Китая очень различается. В малых и средних городах оно примерно равно 6:1, в большинстве крупных - и более того. В таких мегаполисах, как Пекин и Шанхай, соотношение еще выше. Поэтому мы настаиваем на стабилизации цен на землю, на жилье, на том, чтобы дома использовались для жизни, а не для спекуляций, и стремимся поддерживать устойчивое и здоровое развитие рынка недвижимости.

В настоящее время в Китае действует налоговая система, при которой из годового совокупного дохода каждого гражданина вычитается 60 тыс. юаней (приблизительно $9 тыс.), а оставшаяся сумма после специальных дополнительных вычетов за образование детей, последипломное образование, лечение серьезных заболеваний, проценты по жилищному кредиту, аренду, поддержку пожилых людей и другое используется в качестве ежегодного налогооблагаемого базового стандарта. В зависимости от него налоги уплачиваются по разным налоговым ставкам, из которых минимальный платеж - 3%, максимальный - 45%.

Всеобщее процветание - существенное требование социализма и отличительная черта модернизации с китайской спецификой. В новую эпоху КПК придерживается идеологии развития, ориентированного на народ, настаивает на содействии всеобщему процветанию при высококачественном развитии. КПК выдвинула подходы к регулированию связи между эффективностью и справедливостью, построила базовую схему системы для координации первичного распределения, перераспределения и третичного распределения. КПК непрерывно увеличивает динамику и повышает точность налогообложения, социального обеспечения, трансфертных платежей, расширяет долю групп со средним уровнем доходов, увеличивает доходы групп с низким уровнем доходов. Также разумно регулирует высокие доходы населения, ликвидирует незаконные источники доходов, содействует социальному равенству и справедливости, всестороннему развитию людей.

Когда и где отдыхают жители Поднебесной

- Какова продолжительность рабочего дня граждан Китая? Какие есть праздничные и нерабочие дни и как их проводят люди?

- Закон о труде Китая гласит: граждане работают 8 часов в день и 40 часов в неделю, имеют право использовать от 5 до 15 дней оплачиваемого ежегодного отпуска. Существует семь официальных праздников, в том числе Новый год, Праздник Весны, праздник Цинмин (День поминания усопших), День труда, праздник Дуаньу (Праздник начала лета), Праздник середины осени (Праздник Луны) и День образования КНР - всего 11 выходных. Количество выходных в конце недели и официальных государственных праздников увеличилось с примерно 60 дней в начале проведения политики реформы и открытости до 115 дней в настоящее время, что составляет более 31% всего года. Кроме того, у некоторых граждан есть выходные на полдня в Международный женский день, День молодежи, День защиты детей и День армии. Некоторые группы могут получить отпуск для поездки к родным, отпуск по случаю свадьбы, декретный, отпуск по уходу за ребенком и другие. По мере развития общества права и интересы китайских рабочих в том, что касается отпуска, гарантируются все лучше, соотношение работы и жизни становится более сбалансированным, а качество отпуска повышается.

В новую эру люди стремятся к лучшей жизни. Они заботятся не только о продолжительности отпуска, но и о том, как лучше его провести. Люди переходят от удовлетворения основных потребностей в еде, одежде к более высоким духовным устремлениям и повышению качества жизни. Туризм становится важным способом отдыха. В 2019 году количество туристов, путешествующих внутри Китая, достигло 6 млрд человеко-раз. Все больше китайцев выезжают за границу: в 2019 году их было 169 млн - в 17 раз больше, чем 20 лет назад.

Как благодаря помощи Китая более 3 тыс. белорусских семей стали новоселами

- Решая задачи строительства среднезажиточного общества в своей стране, Китай нашел средства для оказания безвозмездной помощи Беларуси в возведении социального жилья для уязвимых слоев населения. Как работает механизм такой помощи? Завершился ли проект? Если продолжается, то в каких районах появятся новые социальные квартиры для белорусов?

- Проект "Строительство социального жилья" в Беларуси, реализуемый при поддержке правительства Китая, - это крупный проект помощи, лично утвержденный главами двух государств. По обоюдным договоренностям проект реализовывали в три этапа с 2016 по 2019 год. К настоящему времени китайская сторона успешно реализовала в шести областях и Минске первый и второй этапы. Построено 38 социальных домов на 3286 квартир общей площадью почти 200 тыс. кв.м, что позволило улучшить жилищные условия для более 10 тыс. человек из 3286 белорусских семей.

В феврале 2021 года правительства Китая и Беларуси обменялись нотами для реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)" и подтвердили, что в шести областях и Минске будет построено 20 социальных домов на 1166 квартир общей площадью 66 тыс. кв.м. Реализация проекта начнется в ближайшее время.

Проект "Строительство социального жилья" в Беларуси полностью отражает глубокую и искреннюю дружбу китайского и белорусского народов, является ярким воплощением отношений стратегического партнерства. Убежден, что обе стороны и дальше будут тесно сотрудничать в осуществлении этого важного проекта на благо белорусского народа.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

Теги
жилье Китай сотрудничество
Добавить БЕЛТА в избранное
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье
Се Сяоюн
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Сергей Красный
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен
Андрей Картун
Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
Главное
Лукашенко: стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это - святое
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта
Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании
Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"
Топ-новости
Картина дня: работа банковской сферы, указ о повышении пенсий и обновленный Кодекс об образовании
Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпину с Праздником Весны: Минск гордится отношениями всепогодной дружбы с Пекином
Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов
Депутат об изменениях в Конституцию: мы выстраиваем стратегию будущего
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий
Первый энергоблок БелАЭС позволил заместить около 1,8 млрд куб.м природного газа
Король: обновленный Кодекс об образовании дает новые возможности для вузов и молодежи
Маркевич проведет 2 февраля личный прием граждан
Богдан: болеющие работники могут три дня оставаться дома без больничного
Компания Parimatch получила 4 награды конкурса "Бренд года"
Латвийский эксперт: белорусская рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514
Новый посол России Борис Грызлов вручил копии верительных грамот Макею
Каллаур: ситуация на депозитном рынке спокойная, растут вклады в национальной и иностранной валютах
Рыбаков: несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.