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Сегодня в стране возможностей для вакцинации предостаточно, как говорится, было бы желание. Все желающие могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Участковый врач общей практики после осмотра пациента, изучения его анамнеза, в том числе наличия хронических заболеваний, аллергии и прочего совместно с пациентом принимает решение о проведении вакцинации в день обращения. Если у человека есть хронические заболевания и они в стадии субкомпенсации или декомпенсации, ему предлагается немного позже повторно рассмотреть вопрос о введении той или иной вакцины - российского или китайского производства."Иными словами, доктор, оценив состояние здоровья пациента, совместно с ним принимает решение о введении вакцины. После этого пациент или сразу направляется на вакцинацию, или оговаривается дата повторной встречи, в ходе которой также проводится осмотр", - сказала Ольга Есманчик.В случае, если пациент недавно переболел COVID-19, ему предлагается пройти вакцинацию через некоторое время после полного выздоровления. Переболевшим предлагается рассмотреть вопрос о вакцинации не ранее, чем через три месяца после выздоровления при условии стабилизации его клинико-лабораторных показателей. "Мы делам контрольные анализы, и если они хорошие, человек вакцинируется через три месяца. Если сохраняются изменения в анализах крови, пациенту предлагается вакцинацию перенести на более поздний промежуток времени - через шесть месяцев после перенесенного ковида. Этот вопрос также решается совместно с пациентом", - пояснила главный врач поликлиники.На данный момент проводится вакцинация не только пациентов диспансерной группы, которые стоят на учете у врача общей практики или иных врачей в поликлинике. Предлагается пройти вакцинацию против ковида и тем пациентам, которые не имеют хронических заболеваний и не состоят на диспансерном учете, но просто обратились в поликлинику для прохождения периодического медосмотра, получения выписки из амбулаторной карты."Второе направление, которое мы активно используем, - это проведение вакцинации на предприятиях или на выездных пунктах. Наша поликлиника сейчас имеет один постоянный выездной пункт на станции метро "Ковальская слобода" (работает в будние дни и субботу). Также есть выездной пункт, работающий по скользящему графику, - в территориальном центре социального обслуживания Московского района. В эти пункты приезжает врач, медсестра. И после осмотра пациента, вопросов о самочувствии, имеющихся хронических заболеваниях, заполнения анкеты принимается решение о вакцинации", - рассказала Ольга Есманчик.По ее словам, нередки случаи, когда в пункт, расположенный на станции метро, пациенты обращаются за разъяснениями. Например, приходит супруг, с ним обсуждаются показания и противопоказания, возможные осложнения или побочные реакции, как местные, так и общие, а уже потом он приводит супругу, друзей, соседей, родственников.Еще один вариант работы - выездные бригады. "Первоначально мы согласовываем дату проведения встречи с коллективом, на которой доводится верная информация о том, какие вакцины зарегистрированы в Беларуси, какие у них могут быть противопоказания, побочные эффекты, какие пациенты подлежат вакцинации, после чего медработники отвечают на вопросы сотрудников", - отметила главврач поликлиники.Пациентам с хроническими заболеваниями аутоиммунного генеза, что является противопоказанием к вакцинации, перед прививкой предлагается или получить выписку из амбулаторной карты, или уточнить данные, чтобы сами медработники запросили эту выписку в поликлинике по месту его жительства. Все остальные вопросы решаются индивидуально при обращении пациента. После чего с руководством предприятия согласовывается дата выезда непосредственно для вакцинации.Чтобы процесс вакцинации проходил на крупных предприятиях быстрее, сотрудникам заранее предлагают заполнить анкеты. И когда работник приходит на осмотр к доктору, врачу остается лишь проанализировать анкету и задать дополнительные вопросы для окончательного решения о вакцинации. Далее традиционно проводится осмотр, измеряются сатурация, температура, артериальное давление. После вакцинации каждый пациент в течение 30 минут остается под медицинским наблюдением. Дата повторного выезда бригады на предприятие также согласовывается."На некоторые крупные предприятия наши сотрудники выезжали неоднократно. Этапная вакцинация, с одной стороны, связана с тем, что предприятие крупное, а условия хранения вакцины требуют достаточно жесткого контроля температурного режима, а с другой, люди уходят в отпуска и тоже болеют. С учетом этого согласуются графики выезда", - пояснила Ольга Есманчик.Она обратила внимание, что при массовой вакцинации на предприятиях у некоторых сотрудников возникают сомнения, которые рассматриваются в частном порядке. После разъяснений медицинских работников уровень критики снижается, потому что медработники априори стараются подходить к каждому пациенту индивидуально.При беседах с работниками предприятий особое внимание обращается на то, есть ли у кого-то дома люди с ограниченными по передвижению возможностями. В этом случае сотрудники поликлиники выезжают на дом для их вакцинации. Но если эти пожилые граждане не хотят вакцинироваться, медработники предлагают всем членам семьи, которые ходят на работу, посещают магазины, привиться, чтобы пожилым гражданам не принести инфекцию домой."Все поликлиники отрабатывали списки маломобильных граждан. Мы также выезжали бригадами на дом и вакцинировали и первым, и вторым компонентом. Когда такие пациенты будут возвращаться с дач, эта работа будет актуализирована", - добавила Ольга Есманчик.Всем пациентам, где бы их ни прививали, - на предприятиях, выездных пунктах, поликлиниках, - по прохождении полного курса выдается выписка из амбулаторной карты, в которой указывается дата введения первого и второго компонентов, серия, а также наличие или отсутствие реакции на введенную вакцину. Эта выписка остается у пациента, а поликлиника, которая проводила вакцинацию, в течение двух дней после введения второго компонента направляет информацию об этом по месту фактического проживания пациента.Пациент, который выезжает за пределы Беларуси, за получением сертификата обращается в поликлинику. Для этого есть два варианта: можно прийти в поликлинику непосредственно к медсестрам, которые отвечают за регистрацию и выдачу этих сертификатов. А можно заказать документ через сайт поликлиники, его подготовят и предложат забрать на следующий день. Второй вариант, несомненно, экономит время: пациенту не нужно дважды или трижды приходить в поликлинику. В кассе оплачивается стоимость бланка и работы за его оформление. Оплатить можно и через ЕРИП. По возвращении из стран с повышенным уровнем заболеваемости ковидом вакцинированному человеку при наличии сертификата не нужно находиться в самоизоляции."Пациенты иногда задают вопросы, надо ли предварительно записываться на вакцинацию. Сейчас предварительно мы не записываем", - отметила Ольга Есманчик. В 39-й поликлинике открыто два кабинета вакцинации. Один для тех, кто хочет прийти к конкретному времени - в этом случае выдается талон на прием к врачам, которые осматривают пациентов. Второй кабинет работает в порядке очереди. "Ожидать в коридоре может два-три человека", - отметила главврач.Она пояснила, что на сегодня запись могла быть в тех медучреждениях, в которых временно не было вакцины. "Например, у нас две недели назад была вакцина только российского производства. Но есть часть пациентов, которые хотят (или у них для этого есть показания) вакцинироваться инактивированной вакциной китайского производства. Пациенту предлагали подождать две-три недели, записав в так называемый лист ожидания. Но на сегодня это настолько редко встречается, что такой список уже не ведется. У нас в таком списке ожидающих китайскую вакцину было всего 18 человек. Мы получили эту вакцину, поэтому все желающие пациенты прошли вакцинацию", - отметила Ольга Есманчик.Впрочем, вакцина российского производства, которая расфасовывается на РУП "Белмедпрепараты" в Беларуси, особенно популярна, ее недостатка нет."Если пациент приходит и сомневается, нужно ли ему прививаться, задать любые вопросы он может в прививочных кабинетах. Компетентные сотрудники, проанализировав амбулаторную карту, оценят необходимость делать прививку прямо сейчас. Такие вопросы обычно задают пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе преклонного возраста", - обратила внимание главврач.Сотрудниками 39-й поликлиники привиты уже более 8 тыс. человек. Это как пациенты, проживающие в районе обслуживания поликлиники, так и пациенты, привитые в выездных пунктах в торговом центре, на станции метро, в территориальном центре социального обслуживания. Полностью завершили вакцинацию более 5 тыс. человек. На сегодня поликлиникой выдано более 2 тыс. сертификатов."Население должно понимать, что на сегодня достаточно рациональным и разумным способом профилактики инфекции в первую очередь является вакцинация, соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной зашиты - масок, перчаток, антисептиков. Инфекция еще, к сожалению, циркулирует, регистрируются тяжелые случаи и случаи средней тяжести. Поэтому необходимо заботиться о себе и своих близких", - подчеркнула главврач.Она отметила, что абсолютным противопоказанием для вакцинации может быть только возраст до 18 лет. Как противопоказание сохраняются беременность и период кормления грудью, аллергические реакции на введение любых других вакцин в анамнезе и поствакцинальные осложнения после ведения первого компонента вакцины. Остальное, в том числе ОРВИ, декомпенсация хронических заболеваний, - это все-таки относительные противопоказания для проведения вакцинации."Необходимо помнить, что пациенты с хроническими заболеваниями, болезнями системы кровообращения, органов дыхания, эндокринными заболеваниями в большей степени подвержены более тяжелым случаям ковид-инфекции. Таким людям вакцинация особенно нужна. Бояться не нужно, а совместно с лечащим доктором нужно решать вопрос о дате ее проведения", - заключила Ольга Есманчик.