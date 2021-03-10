Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации

Процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации очень длительный: он стартовал еще в 2017 году. Важнейшие его составляющие - экспертиза безопасности, оценка соответствия требованиям и проверка готовности эксплуатирующей организации и ее персонала. Представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) рассказали в пресс-центре БЕЛТА о том, что уже сделано и какие еще этапы предстоит пройти атомной станции перед выдачей лицензии.

Экспертиза безопасности и оценка соответствия

Во время экспертизы рассматриваются документы, обосновывающие ядерную и радиационную безопасность. "Наличие положительного заключения по данным документам, выданного внешней экспертной организацией, является одним из лицензионных требований. Набор документов определяется МЧС. На данный момент действует постановление №46 от 17 августа 2018 года. Им установлены требования к различным объектам использования атомной энергии", - рассказал заместитель начальника управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Сергей Третьякевич.

Что касается энергоблоков АЭС, для экспертизы нужно предоставить значительное количество документов, в том числе отчет по обоснованию безопасности, вероятностный анализ безопасности первого и второго уровней, программы обеспечения качества при вводе блока и при его эксплуатации, техрегламент, программы различных этапов ввода, методики проведения экспериментов, различные эксплуатационные документы. По словам Сергея Третьякевича, сейчас это уже около 150 тыс. страниц, а общий объем составит примерно 200 тыс.

Порядок проведения экспертизы определяется постановлением Совета Министров №1781 от 7 декабря 2010 года. Госатомнадзор в 2017 году подготовил техническое задание, которое содержит более 500 тематических вопросов. Безопасность площадки, зданий и сооружений, реактор, электроснабжение, эксплуатация - там затрагивается множество важнейших тем. Проводит экспертизу Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси. При этом привлекались эксперты из различных белорусских организаций, а также из Ростехнадзора.

Еще один важный этап - оценка соответствия лицензионным требованиям и условиям. Она связана с физической готовностью объекта, с реализацией проектных решений непосредственно на площадке. "На каждом этапе ввода блока АЭС проводится порядка 300-400 испытаний на различных уровнях мощности, чтобы проверить соответствие тем параметрам и расчетам, которые изложены в документах, обосновывающих безопасность", - отметил начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян.

Готовность организации и персонала

Надежная и безопасная эксплуатация энергоблока АЭС невозможна без укомплектования квалифицированным и опытным персоналом. Выдача Госатомнадзором разрешений на ведение работ по использованию атомной энергии - один из инструментов, который позволяет удостовериться в том, что подбор и квалификация персонала находятся на должном уровне. Такие разрешения нужны руководителям и тем, кто отвечает за технологический процесс, учет ядерных материалов и радиоактивных отходов, контроль ядерной и радиационной безопасности.

Для получения разрешений работники БелАЭС должны были пройти подготовку по индивидуальным программам обучения, строгий медицинский контроль на отсутствие противопоказаний, психофизиологическое обследование на стрессоустойчивость и умение работать в команде, оценку знаний в комиссии Госатомнадзора, а оперативный персонал - еще и проверку практических навыков на полномасштабном тренажере.

"Процедура выдачи разрешений по первому энергоблоку началась в феврале 2019 года и завершена в апреле 2020-го - к завозу свежего ядерного топлива на площадку БелАЭС. Разрешения получили более 70 руководителей и ответственных должностных лиц эксплуатирующей организации, которые имеют ключевое значение с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - рассказала начальник управления лицензирования и разрешительной работы Госатомнадзора Наталья Горелик.

Согласно графику работ, БелАЭС подойдет к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации примерно к концу марта. Затем запланировано комплексное апробирование. "К этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и дана оценка готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию. Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии", - отметила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Ожидается, что БелАЭС в конце апреля - начале мая будет готова к итоговой инспекции перед принятием решения о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

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Во время пресс-конференции