Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей

Первая волна коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для различных сфер - от экономической до социальной. В числе потерпевших от пандемии оказались и объекты, связанные со спортом и физкультурно-оздоровительной деятельностью. Не стал исключением Минск: горожане остерегались посещать спортивные залы и бассейны, боясь подхватить инфекцию. Корреспондент БЕЛТА выяснила, какие усилия прилагают эти объекты, чтобы вернуть любителей активного образа жизни в спортивные залы и на ледовые площадки.

Один из пострадавших в период распространения вируса в Минске - Комплекс по оказанию услуг имени П.М.Машерова на проспекте Победителей, 23. За тринадцать лет функционирования он впервые был вынужден закрыться из-за отсутствия посетителей, что привело к финансовым потерям и ослаблению материальной базы.

"До появления вируса загруженность нашего физкультурно-оздоровительного комплекса в вечернее время составляла практически 100% - мы порой не справлялись с потоком людей. И днем показатели были стабильно хорошие. В рабочие часы загруженность была от 30% до 70% наших возможностей. С началом пандемии все резко поменялось. За месяц посещаемость упала настолько, что пришлось приостановить работу комплекса. Мы закрылись в апреле, а открылись в июне", - рассказывает заместитель начальника ФОЦ Елена Беркан.

За несколько месяцев плодотворной работы комплекс все же не восстановил посещаемость до былого уровня. По словам представителя администрации, на его загруженность после открытия влияет не только страх населения перед никуда не исчезнувшим ковидом, но и летние отпуска минчан: многие в этот период предпочитали уехать из города и отдыхать на даче, в деревне или где-то еще. И только сейчас постепенно возвращаются к прежним спортивным увлечениям.

"Если анализировать прошлогодние показатели сентября, мы пока не вышли на должный уровень. Загруженность объекта стабильно составляет меньше 50% от наших потенциальных возможностей", - отмечает начальник ФОЦ Ольга Заяц.

Но администрация делает все возможное для привлечения посетителей. На весь комплекс спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг и направлений - а это тренажерный зал, помещения для фитнеса, пилатеса, йоги и корректирующей гимнастики с инструкторами, игровые залы для футбола, волейбола, баскетбола, тенниса и гандбола, бассейн с гидропроцедурами и сауны - сейчас действуют скидки.

"Есть система абонементов на месяц, неделю и разовое посещение. Клиенты чаще останавливаются на последних двух вариантах. Самый экономный - проходной билет на семь дней. Его стоимость была снижена для привлечения и возвращения посетителей. Но большей популярностью продолжает пользоваться разовое посещение. Это не самый выгодный вариант, однако очень удобный. Если не брать в расчет эти изменения, есть постоянные скидки для студентов, многодетных семей, пенсионеров и отдельная - 10% - для любого желающего приобрести абонемент на сайте объекта", - перечисляют в администрации ФОЦ.

В какой мере сниженные цены повлияли на приток новых клиентов, пока сказать сложно. Но администрация заметила, что минчане начали возвращаться в комплекс. "Люди стали спокойнее относиться к коронавирусной инфекции, закончился сезон отпусков. Клиенты вновь начинают оформлять абонементы. Понимают, что спорт дарит отдых морально и укрепляет физически. В свою очередь мы делаем все, чтобы и взрослым, и детям у нас было комфортно и безопасно", - подчеркивает Елена Беркан.

Не так ощутимо, но почувствовал первую волну COVID-19 и Ледовый дворец спорта Минской области на Притыцкого, 27. В администрации пояснили, что наполняемость объекта оставалась относительно стабильной. Она зависела больше от сезонной загруженности и начала ежегодных ремонтно-профилактических работ в апреле-мае. Тем не менее в период распространения вируса на месяц был приостановлен учебно-тренировочный процесс в СДЮШОР БФСО "Динамо".

"Что касается второй волны, сейчас в ледовом дворце только начинается сезон. Он длится с сентября по май, поэтому посещаемость сеансов массовых катаний лишь набирает обороты. На учебно-тренировочный процесс в СДЮШОР пока ничего не повлияло, он продолжает проходить в обычном режиме. Беспокойство вызывает лишь процесс наполняемости физкультурно-оздоровительных групп по обучению катанию на коньках маленьких детей. Но на это вряд ли влияет вирус", - рассказал директор ледового дворца Александр Шоломицкий.

На территории этого объекта расположены тренажерный и спортивные залы для проведения занятий по различным направлениям фитнеса, а также ледовая площадка, которая используется для массовых катаний на коньках, проведения матчей и тренировок любительских хоккейных команд и хоккейных команд СДЮШОР БФСО "Динамо".

"Мы и до появления коронавирусной инфекции делали скидки, проводили регулярные акции, конкурсы и розыгрыши в социальных сетях для привлечения посетителей. На это продолжаем делать упор и сейчас, что дает результат. Надеемся, коронавирус не повлияет на нынешний сезон", - отметили в администрации Ледового дворца спорта Минской области.

Марина ШАФРАН,

БЕЛТА.-0-