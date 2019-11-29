Как в Беларуси получить сертификат на органическую продукцию

Во всем мире тренд на экологичность набирает обороты. Органические продукты питания стоят дороже, но пользуются спросом у покупателей. В Беларуси многие отечественные производители также готовы выйти с ними на рынок. Вступивший в силу 18 ноября закон "О производстве и обращении органической продукции" создает в республике условия для развития этого сегмента, в том числе для проведения добровольной сертификации и маркировки товара особым знаком.

Какая продукция может считаться органической?

Согласно закону, органическими признаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, продовольственное сырье, полученные без применения химических удобрений, средств защиты, ионизирующего излучения. Также не должны использоваться земли, водоемы, загрязненные отходами, химическими и радиоактивными веществами. При этом органическую продукцию нужно отделять от неорганической на всех этапах производства. Параллельное производство допускается при отсутствии контакта, смешивания.

Производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 33980 "Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации", ТКП 635 "Общие правила производства органической продукции", а также постановлений министерств сельского хозяйства и продовольствия (от 15 марта 2019 года №19), здравоохранения (от 21 июня 2019 года №63) в части перечня допустимых для применения веществ. Более подробно ознакомиться с документами можно на сайте Госстандарта в тематическом баннере "Органический продукт", а также в Национальном фонде техничеcких нормативных правовых актов (tnpa.by).

Какие документы нужны для сертификации?

Заявить о том, что изготовленная и выпущенная в обращение продукция является органической, может любой субъект хозяйствования, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, пройдя добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Так он получает право применять в маркировке знак "Органический продукт", который представляет собой кольцо с расположенными внутри листком растения и надписями на русском или белорусском языке (наносятся в зеленом цвете на белом фоне или в черно-белом исполнении, если иное технически невозможно).

Процесс сертификации включает следующие этапы: подачу и рассмотрение заявки и комплекта прилагаемых документов, анализ состояния производства, отбор образцов продукции и их испытания. Среди контролируемых показателей - содержание остатков пестицидов. Сертификат при положительных результатах будет выдаваться на пять лет с последующей ежегодной плановой оценкой в период сбора урожая и/или сезонного производства. Чтобы потребитель был уверен, что сертифицированная продукция действительно органическая, предусмотрены обязательные испытания и анализ состояния производства.

"В связи с отсутствием опыта подобной сертификации в республике приняты временные методические рекомендации, разработанные с учетом международного законодательства, практики России, Казахстана, Украины и других стран. Они действительны до конца 2020 года. По результатам их применения будут отработаны специфические подходы, которые впоследствии планируется закрепить в нормативных документах", - рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Как пояснила начальник отдела подтверждения соответствия и лицензирования Белорусского государственного института метрологии Елена Булавина, один из важных вопросов сертификации - подтверждение соблюдения переходного периода (когда продукты производятся по правилам органического производства, но еще не являются органическими и, соответственно, не могут маркироваться как органические). "Он для продукции разный. Самый короткий переходный период предусмотрен для выращивания птицы. В настоящее время наши предприятия, в частности агрокомбинаты "Дзержинский", "Колос", активно интересуются этой темой".

Информация о производителях органической продукции будет заноситься в специальный реестр. Перечень разместят в свободном доступе на сайте Госстандарта. Кроме возможности выбрать нужный продукт, такой ресурс позволит обнаруживать случаи, когда заявленные характеристики необоснованны.

Куда обращаться?

Пока сертификацию органической продукции может проводить только Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, который обеспечивает научное сопровождение всех отраслей пищевой промышленности. Здесь имеется квалифицированный персонал и необходимое оборудование для контроля широкого спектра химических загрязнителей, в первую очередь пестицидов. Центр занимается разработкой стандартов как на сырье, так и на продукты питания: всего за время деятельности подготовлено около 400 СТБ. Также эксперты помогают предприятиям формировать технические условия на продукцию: только в прошлом году в числе заказчиков значились порядка 500 структур. Немаловажным для ученых является и создание новых рецептур, технологических регламентов, инструкций.

В состав научно-практического центра входит Республиканский контрольно-испытательный комплекс, где работают 45 сотрудников. Они проводят исследования различных видов продукции и выдают протоколы, на основании которых затем можно получить декларации или сертификаты соответствия.

"Мы открыли у себя направление сертификации органической продукции. Это возможность для нашей страны повысить экспортный потенциал, предложив такой более весомый по цене продукт, - считает директор НПЦ по продовольствию Зенон Ловкис. - Содействие органическому земледелию и животноводству укрепит позиции Беларуси в международном сообществе, позволит развиваться крестьянско-фермерским хозяйствам, будет способствовать улучшению здоровья населения".

Вскоре услуги по сертификации органической продукции также предложит Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ). Он наряду с НПЦ по продовольствию и Белорусским государственным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством был разработчиком временных методических рекомендаций по сертификации органической продукции.

"БелГИМ находится на завершающей стадии работ по аккредитации, - пояснила начальник отдела подтверждения соответствия и лицензирования института Елена Булавина. - Лаборатория БелГИМ предоставляет широкие возможности по контролю разнообразных химических загрязнителей, располагает современными скрининговыми методами, позволяющими определить пестициды различных групп и классов в течение нескольких часов. Эти методы разработаны лабораторией, валидированы в соответствии с европейскими требованиями, предъявляемыми к анализу пестицидов. Методы предполагают использование современных жидкостных и газовых хроматографов. Персонал прошел обучение в референтных лабораториях Европейского союза. Техническую компетентность лаборатория постоянно подтверждает участием в международных, европейских турах по профессиональному тестированию в области пестицидов, микотоксинов и токсичных элементов. Мы изучили зарубежную практику производства органической продукции в Европейском союзе, аграрную практику в соответствии со стандартом Global G.A.P. Наши специалисты будут изучать опыт Китая по организации там производства органической продукции. Нарабатываем базу, анализируем, какие загрязнители присутствуют в продуктах питания. Это помогает выяснить причины появления загрязнителей, понять, как их предотвратить или минимизировать".

Перспективы органического производства в Беларуси

Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) включает около 760 организаций и объединений из более чем 100 стран. Площадь земель, сертифицированных в мире для производства органической продукции, увеличилась за последние 10 лет с 30 млн га до 58 млн га. Объем реализации органической продукции на мировом рынке вырос в 2,3 раза - до $90 млрд. Согласно экспертным оценкам, к 2020 году международный оборот органической продукции увеличится до $130 млрд. В законодательстве для нее разрешено использовать различные обозначения: в англоязычных странах и России - organic, в немецкоязычных - bio, в некоторых европейских государствах - eco. Это означает, что продукты прошли соответствующую сертификацию.

Как отметила заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, в Беларуси органическое сельское хозяйство находится на начальном этапе развития. В настоящее время более 10 иностранных компаний аккредитованы в Европейском союзе по выдаче сертификатов на органическую продукцию, произведенную в республике. Сертифицировано 27,8 тыс. га территорий, из них 21,2 тыс. га - площади, занятые дикоросами в лесных массивах. Производством органической сельскохозяйственной продукции занимаются 27 белорусских организаций, включая фермерские и личные подсобные хозяйства Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Сертифицированы около 1,6 тыс. га сельскохозяйственных земель страны.

В последние годы органическое сельское хозяйство в Беларуси развивается в нескольких направлениях: создание законодательной и производственной базы, информирование и обучение специалистов, проведение научных исследований. Ведутся разработки в сферах растениеводства, животноводства, продуктов переработки, производства микробиологических препаратов, специализированной техники, изучаются общие экономические вопросы. В настоящее время формируется государственная программа развития аграрного бизнеса на следующую пятилетку. В нее предлагается включить пункты, касающиеся содействия юридическим и физическим лицам в организации производства органической продукции (включая переходный период).

"Быстро и эффективно перейти к этому способу сельхозпроизводства невозможно - это нужно делать поэтапно. Необходимо дать возможность не только крупным организациям, но и малому бизнесу (фермерам) освоить эту нишу на рынке", - отметила Татьяна Карбанович.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-