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15 декабря 2021, 18:32

Как в Беларуси расширяют применение роботизированных технологий в промышленности

Сегодня в Беларуси пристальное внимание уделяется процессам автоматизации и роботизации производственных процессов. Эксперты рассказали БЕЛТА о том, как в стране внедряются роботизированные технологии и развивается международное сотрудничество в сфере автоматизации и цифровизации.

Как отметила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, вопросы автоматизации, цифровизации и роботизации в стране решаются комплексно, последовательно и динамично, особенно набрав обороты в последний год. Значимость темы еще раз подчеркивает и то, что с текущего года реализуется госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси", направленная на внедрение передовых технологий как в экономике, так и во всех сферах жизнедеятельности общества.

По ее словам, хороший пример роботизации техпроцессов - проект по дефектовке и раскрою кож на "Белвесте". Глава "Беллегпрома" полагает, что этот опыт может быть перенесен и на другие предприятия.

"Сегодня на производствах легкой промышленности, даже достаточно автоматизированных, сохраняется целый ряд тяжелых, сложных, монотонных операций, используется много ручного труда (зачастую это женский труд). Поэтому сформировался актуальный запрос на роботизацию, например, процессов сортировки, дефектовки кож, загрузки-выгрузки и так далее. Мы уже проанализировали некоторые наши предприятия, такие как "Полесье", Минское кожевенное производственное объединение, текстильные гиганты "Витебские ковры", "Камволь", Оршанский льнокомбинат, "Моготекс", "Гронитекс" на предмет того, какие технологические операции могли бы быть замещены роботизированными комплексами либо участками", - рассказала руководитель концерна.

Сегодня в Минске открылся офис японской компании FANUC - одного из мировых лидеров в производстве средств автоматизации. Татьяна Лугина считает приход компании на белорусский рынок очень актуальным. "Имея в стране партнера с таким богатым опытом, нужно использовать возможность и расширять применение роботов на наших предприятиях. Ведь грамотно выстроенные в связке процессы автоматизации и роботизации дают не только экономический эффект, но и позволяют выходить компаниям на качественно новый уровень развития производства. Более того, уверена, что в перспективе роботизация позволит сделать отрасль легкой промышленности более высокотехнологичной и укомплектовать достаточно молодыми квалифицированными кадрами, - подчеркнула она. - Наша задача как управленцев - определить инструменты, которые позволят стимулировать роботизацию. Сегодня это видится возможным посредством привлечения поддержки банков, инвестиционных фондов".

"Мы понимаем, насколько важно при стратегическом планировании уделять внимание вопросам автоматизации, цифровизации и роботизации технологических процессов наших производств. Мы много сегодня говорим о необходимости снижения затрат, увеличении эффективности производств, повышении конкурентоспособности нашей продукции не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Каждое предприятие, которое думает о своем будущем, должно работать над этими направлениями", - констатировала Татьяна Лугина.

В свою очередь ректор Республиканского института профессионального образования кандидат педагогических наук Валерий Голубовский отметил: "Важно, что в Беларуси появляются компании, которые стратегию развития видят в том числе через взаимодействие с системой образования. В прошлом году Институт профобразования подписал соглашение с компанией FANUC о взаимодействии в области образования. Это направление позволит нам оперативно внедрять новые технологии в содержание образовательных программ, разворачивать их реализацию для студентов вузов, учащихся колледжей, а также для оперативного переобучения взрослых, которые работают на модернизируемых предприятиях".

Генеральный директор FANUC в Беларуси Александр Яшкин рассказал, что компания планирует помогать белорусским предприятиям повышать эффективность, производительность, конкурентоспособность, а также способствовать расширению присутствия на международных рынках.

Сегодня руководство компании подписало соглашение о стратегическом партнерстве с Минским тракторным заводом. "МТЗ-Холдинг имеет программу стратегического развития до 2030 года, которой предусмотрено глобальная модернизация производства. Мы надеемся на длительные партнерские отношения, обучение и подготовку персонала, а также на приход новых высокотехнологичных идей на предприятие", - отметил первый заместитель генерального директора МТЗ Тарас Мурог.

БЕЛТА.-0-

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