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20 декабря 2021, 09:35

Как в Беларуси развиваются стартап-движение и малый инновационный бизнес

В Беларуси пристальное внимание уделяется развитию стартап-движения, поддержке малых инновационных предприятий, созданию благоприятной деловой среды для предпринимательства, а также стимулированию инициативности и предприимчивости граждан. О том, каковы тенденции развития бизнеса в республике, на какую финансовую поддержку со стороны государства могут рассчитывать предприниматели, какие условия предлагаются в стране для создания малых предприятий, насколько эффективны стартапы, рассказали эксперты во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси с 2012 по 2020 год прошло около 3,3 тыс. стартап-мероприятий, в которых приняли участие порядка 155 тыс. человек. Рассмотрено более 10,3 тыс. проектов, из них частным бизнесом профинансировано 128. "Получается, что на один профинансированный проект приходится 100 представленных. Это неплохо", - сказал начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский.

С нынешнего года начался новый этап в развитии стартап-движения. "Во-первых, пандемия накладывает довольно жесткие ограничения на офлайн-формат. Организаторы вынуждены сократить количество мероприятий. Во-вторых, меняются сами формы проведения стартап-мероприятий, а также ключевые игроки на рынке организации стартап-мероприятий", - отметил он.

Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям и Белагропромбанк заключили между собой трехстороннее соглашение. "Согласно документу, в стране начинает формироваться сеть поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства. В частности, на базе технопарков, инкубаторов малого предпринимательства, с одной стороны, а с другой - центров притяжения Белагропромбанка появляется возможность проводить стартап-мероприятия в системном, регулярном режиме, втягивая в орбиту этой сети новые технопарки и инкубаторы. По мере того, как Белагропромбанк будет формировать на базе своих региональных подразделений центры притяжения, у нас появляется довольно серьезная финансовая подпитка для организаторов стартап-мероприятий", - рассказал специалист.

Сейчас готовится проект положения о подготовке и проведении стартап-мероприятий с использованием государственной финансовой поддержки. "В госпрограмму малого и среднего предпринимательства на эту пятилетку включено отдельное мероприятие, предусматривающее развитие стартап-движения. Мы планируем за счет бюджетных средств, выделяемых для оказания господдержки бизнеса, частично компенсировать расходы организаторов таких мероприятий. Если до 2020 года министр экономики утверждал единый план проведения стартап-мероприятий, то сейчас это спустилось на уровень регионов. Каждый облисполком решением вице-губернатора утверждает региональный план проведения подобных мероприятий. Те инициаторы стартап-мероприятий и организаторы, которые входят в состав исполнителей плана, получат доступ к государственной финансовой поддержке", - пояснил Дмитрий Крупский.

По его словам, понадобится еще полгода, чтобы утвердить данный проект положения: идет дискуссия, на уровне какого нормативно-правового акта это будет реализовано - постановления Минэкономики либо правительства. "Мы сформировали рабочую группу. На этой неделе разошлем копию приказа, которым утверждается ее состав и регламент. В первой половине января обсудим проект положения о подготовке и проведении стартап-мероприятий с использованием средств государственной финансовой поддержки, определимся с планом работы и с тем, что будем делать для наращивания потенциала сети поддержки стартап-движения в 2022 году", - констатировал он.

В свою очередь менеджер управления развития экосистемы ОАО "Белагропромбанк" Виктория Барисевич сказала, что банк начал работу по формированию сети поддержки стартап-движения. "Мы уже выступили с ходатайством о заключении подобного рода партнерских отношений на региональном уровне с областными, районными исполкомами через наши подразделения в регионах. В первую очередь мы пошли по местам, где у нас уже открыты центры притяжения населения. На сегодня это 46 регионов Беларуси, - отметила она. - По мере заключения подобного рода соглашений мы будем формировать и развивать сеть поддержки предпринимательства. Также мы вышли с ходатайствами на некоторые технопарки, инкубаторы и центры поддержки предпринимательства, чтобы они вступали в эту сеть".

Особенно банк поддерживает стартап-движение на местном уровне, в регионах. "Белагропромбанк утвердил положение о проведении республиканского стартап-марафона, который мы планируем проводить в течение года для разных стадий бизнес-проектов - от бизнес-идеи до уже существующих, которые имеют прототип продукта, первые продажи. На каждом этапе марафона мы хотели бы видеть участников и победителей тех стартап-мероприятий в регионах, которые будут проходить параллельно на протяжении 2022 года. Таким образом мы намерены поднять региональные мероприятия стартап-движения на уровень республики", - подчеркнула Виктория Барисевич.

Директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий также рассказал, что организация фактически выполняет функции института развития инновационного предпринимательства в стране. Основное направление деятельности - финансирование малого и среднего бизнеса. "По разным подсчетам, в нашей стране сейчас от 300 до 500 стартапов. Практически все Белинфонд отработал и старается следить за ними. Но это всего лишь 4 проекта на 100 тыс. жителей. Конечно, эту статистику надо улучшать", - сказал он.

В Беларуси с 2010 года проводится республиканский конкурс инновационных проектов. Он выступает площадкой для поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране. "В этом году выросло количество поданных заявок. Это говорит о большом интересе к данному направлению", - заявил Денис Коржицкий.

Директор технопарка ООО "ИнКата" Евгений Мальчевский добавил, что для развития стартапов, создания условий для их становления, появления новых бизнесов необходимо развивать четыре составляющие. Во-первых, институциональные условия. В частности, это экономико-правовой, налоговый, правовой режимы. "Стартапам налоговые льготы, конечно, нужны, но они не настолько критичны, потому что на первых этапах у начинающих предпринимателей, как правило, нет выручки. Для них гораздо важнее прохождение всевозможных процедур по упрощенной схеме. Например, получить сертификацию, возможность выпустить продукцию, разрешение на какой-то вид деятельности и так далее. Отмечу, что довольно много у нас делается в этом плане на площадке индустриального парка "Великий камень", - констатировал он.

Во-вторых, это развитые механизмы финансирования, так как на начальном этапе стартапам получить финансирование довольно непросто. В-третьих, инфраструктура - нужно сформировать во всех регионах хорошую технологическую базу для оказания различных услуг. "Необходимо в регионах, технопарках, инкубаторах создавать центры коллективного пользования оборудованием, центры прототипирования, чтобы стартапы могли воспользоваться этими услугами. Также следует развивать консалтинговые сервисы", - отметил директор.

В-четвертых, это образование. "Наш технопарк в этом направлении уже делает определенные вещи. У нас есть центр коллективного пользования оборудованием, он полностью автоматизирован и предоставляет возможность стартапам изготовить первый прототип для демонстрации на всевозможных стартап-мероприятиях. Также пару лет назад у нас открылся первый центр инженерного образования на базе лицея БГУ, который позволяет обучать старшеклассников навыкам конструирования, прототипирования. Это важно для развития интереса к инженерному делу, появлению различных идей и желания получить дальнейшее образование в этой сфере", - подчеркнул Евгений Мальчевский.

Генеральный директор бизнес-инкубатора - ЗАО "МАП ЗАО" Сергей Найдович затронул вопрос пробных партий продукции, которые производят молодые компании. По его мнению, этот вопрос в законодательстве должен быть урегулирован окончательно. "Люди должны иметь право выпустить пробную продукцию и перед этим не проходить различные испытания, процедуры по сертификации, потому что для этого нужны огромнейшие ресурсы. У многих начинающих компаний, особенно когда они пытаются найти инвесторов, это вызывает ключевой вопрос. Процедуры согласования, сертификации не дают продукту быстро выйти на рынок. Пусть в этом случае на товаре будет определенный знак, что это испытание, проверяем рынок. Наши китайские партнеры выпускают любое новое изделие в течение трех-четырех, максимум шести месяцев, у нас же это занимает годы. В этом основная проблема", - обратил внимание он.

В целом, как подчеркнул Сергей Найдович, стартап-движение - это хорошая основа для того, чтобы молодежь работала в Беларуси, находила решения и реализовывала их в своей стране.

БЕЛТА.-0-

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