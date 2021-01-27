Каково быть женой хоккеиста: dolce vita или жизнь на чемоданах?

Увлекаться хоккеем - это одно, но совершенно другое, когда профессиональный хоккеист - твой муж. Бывшая работа моего супруга была связана с хоккейной сферой. Он постоянно был в разъездах, присутствовал на сборах и тренировках игроков, работал в выходные дни, уезжал на работу рано утром, а возвращался, когда мы с сыном уже спали. Откровенно говоря, будни были у нас непростыми, но муж был искренне увлечен этим, поэтому я всегда старалась с пониманием относиться к его рабочему графику, хотя, как и любая женщина, злилась на частое отсутствие дома, а мысли о том, на ком он женат - на мне или хоккее, посещали меня неоднократно. Сейчас супруг меняет сферу деятельности, и я пока не знаю, стоит ли вздохнуть с облегчением. Но разговор совсем не об этом, а о том, каково это быть женой профессионального хоккеиста - это такая dolce vita или все же непростая жизнь на спортивных чемоданах?

Кто-то видит только путешествия, дома и квартиры, сюрпризы и другие блага. А для кого-то это необыкновенное терпение и выдержка, готовность к частому отсутствию мужей дома, ответственность за воспитание детей и понимание того, что реализация себя в работе может вообще не случиться. Постоянные переезды хоккеиста при переходе из одной команды в другую практически исключают возможность работать на одном месте и идти по карьерной лестнице для их жен. Каковы на самом деле эти две стороны медали? ?

Муж-хоккеист - хорошо или плохо?

Джессика - жена нападающего и капитана хоккейного клуба "Динамо-Минск" Роба Клинкхаммера - считает позитивным моментом в профессии мужа то, что она дает их семье много возможностей для путешествий и жизни за границей. Роб за время своей профессиональной карьеры сменил несколько американских и канадских команд, выступал за российские клубы "Ак Барс" (Казань), омский "Авангард", ну и, конечно же, за минское "Динамо". А Джессика везде старалась следовать за мужем. "Да, график может быть напряженным, но мы можем семьей проводить много совместного времени в период межсезонья. Положительная особенность этой профессии еще и в том, что дети могут видеть, как их папа занимается тем, что ему действительно нравится. Из минусов - чаще всего непостоянное расписание в течение сезона, да и дальние поездки тяжело даются как мне, так и детям, а их у нас трое", - поделилась спутница жизни динамовского капитана.

Семья Белановских

Жена нынешнего вратаря жлобинского "Металлурга" Юлия Мильчакова достаточно оптимистично относится к издержкам профессии своего супруга Дмитрия. Несколько сезонов голкипер защищал ворота минского "Динамо", поиграл в Чехии и Казахстане, входит в состав сборной Беларуси, то есть, что такое разъезды мужа, отсутствие его дома - знает не понаслышке. "Расставания на время, встречи, ожидания, долгие телефонные разговоры, постоянная переписка - все это позволяет в какой-то мере сохранить романтику в отношениях. Но вместе с тем я очень скучаю. Отношения на расстоянии - это в принципе большая работа для всех членов семьи. Знаете, я готова обнять каждую женщину, у которой муж уезжает на недели, месяцы, а то и на более длительные периоды, ведь это, действительно, очень непросто", - поделилась супруга вратаря.

Юлия, супруга экс-защитника хоккейного клуба "Динамо-Шинник" Павла Белановского, от себя отмечает: "Хорошо, когда человек со спортом на ты, это значит, что он всегда сможет быть в хорошей форме. Спорт придает образу завершенность. Если говорить о каких-то негативных моментах, то, к счастью, я не вижу ничего плохого в хоккее, даже любая полученная травма дается нам не просто так, а для чего-то. Разве что время, проведенное вместе с семьей, чуть сокращается, а в остальном вижу только положительное".

Жена белорусского нападающего Андрея Степанова, который хорошо известен многим хоккейным болельщикам не только Беларуси, достаточно четко разделила все за и против профессии мужа. "Жизнь хоккеиста - это очень интересная жизнь, похожая на фильм с большим спектром эмоций и адреналина, это увлекательное путешествие с множеством переездов и новых друзей, но вместе с тем это и бесконечные разлуки с семьей, съемные квартиры, редкие выходные и, конечно же, травмы", - сказала Наталья. В любой работе есть свои плюсы и минусы, важно то, как к ним относиться. К тому же есть чудесное правило: любое событие обращать в позитивный результат, и это очень важный принцип жизненного восприятия.

Травмы и поддержка

"Хотите знать, каково это, когда муж получает травму? Отвечу так - это может вызывать стресс по ряду причин. Иногда процесс реабилитации может быть затяжным, игрок пропускает много игр. Конечно же, в такой ситуации нам жаль своих мужей, мы переживаем за них еще и потому, что не можем помочь", - рассказала Джессика Клинкхаммер. А в целом, что касается поддержки, особенно накануне игры, супруга капитана всегда старается подбодрить мужа и пожелать ему удачи. "Но, надо признать, раньше я с этим справлялась гораздо лучше, теперь же иногда забываю об играх, тогда обсуждаем их уже после. Раньше я пыталась посещать все домашние матчи, но с появлением детей делать это стало сложнее. Сейчас, если игра ранняя, мы с сыновьями смотрим ее по телевизору, болеем за команду, а если игра проходит в более позднее время - смотрим ее повтор. Так или иначе, стремлюсь быть в курсе всех событий", - поделилась жена Роба.

Семья Мильчаковых

Многие ошибочно полагают, что в плане травм вратарям достается меньше. Да, защитная экипировка у них более основательная, чем у полевого игрока, с ними реже случаются такие опасные игровые моменты, как с защитниками или нападающими, но в игре голкипера есть свои нюансы, поэтому спорный вопрос - кому из игроков достается больше. У Юлии Мильчаковой к травмам мужа-вратаря отношение особое. "Самое ужасное, если травма случается во время игры, потому что я вижу это во время трансляции или, сидя на трибуне, но не могу подойти, узнать, что случилось, чем-то помочь. Меня очень пугает вся эта неопределенность. А если же он травмируется во время тренировки, узнаю об этом, когда гипс, например, будет уже на руке. Муж таким образом бережет мои нервы, - шутит Юлия. - Но поскольку я в свое время работала медсестрой в реанимации кардиохирургического отделения, буду залечивать все раны своего мужа, пока не вылечу его полностью, и по-другому я уже не могу". И это абсолютно нормально и правильно вместе радоваться победам, переживать поражения, справляться с травмами. Это и есть поддержка. "В день игры, например, я чаще всего не звоню Диме, но иногда до предматчевого сбора он сам набирает меня, и я всегда бегу к телефону, чтобы успеть ответить на звонок. Обычно мы много общаемся вечером накануне игры", - рассказала она.

Юлия Белановская тоже старается приободрить своего защитника перед игрой. "Я всегда говорю, что верю в него! Но если честно, для меня не важна цифра на табло, мне важно, чтобы победы и проигрыши мужа заряжали его, мотивировали и развивали как личность. Что касается травм, Павел вот уже 7 лет играет в любительской лиге, а там серьезные травмы случаются редко. В юности, когда играл на профессиональном уровне, получал травмы, но тогда мы еще не были знакомы", - отметила она.

Нападающий Андрей Степанов шесть сезонов провел в составе команды минского "Динамо", выступал за такие российские клубы КХЛ, как "Амур", "Сибирь" и "Нефтехимик", сейчас играет за команду "Катовице" из польской хоккейной лиги. Это дерзкий и напористый игрок, который не боится травм в борьбе за победу, и они у него, конечно же, случались. "Хоккей - один из самых травмоопасных и жестких видов спорта. У меня буквально сердце замирает, когда вижу, что после столкновения муж не может подняться со льда... Перед каждой игрой я желаю ему именно здоровья!" - поделилась переживаниями его супруга Наталья. Перед матчами у них есть определенные традиции на удачу: "Могу дать с собой на игру что-нибудь связанное со мной или детьми в качестве талисмана. Но лучшее, что можно сделать перед матчем, - не отвлекать его домашними заботами и дать хорошенько отдохнуть".

А как же самореализация?!

Конечно же, с такой занятостью и графиком работы мужа далеко не каждой супруге профессионального хоккеиста удается заниматься реализацией собственных амбиций и строить карьеру. Чаще всего им приходится целиком и полностью посвящать себя мужу и детям, а также домашним заботам. Хотя, как считает жена нападающего и капитана ХК "Динамо-Минск" Роба Клинкхаммера, все зависит от ситуации в каждой семье. "Если бы мы были дома в Северной Америке, было бы легче заниматься собственными делами, но, живя за границей с тремя маленькими детьми, это гораздо сложнее. Когда мои дети станут старше и будут более независимыми, у меня будет больше времени для работы, учебы или хобби. Тем не менее я благодарна за то, что могу оставаться дома и растить своих сыновей", - сказала она. В целом хоккейные жены, по мнению Джессики Клинкхаммер, должны проявлять творческий подход, если хотят продолжать работать, пока их мужья играют. Что касается поиска работы, то предпочтение стоит отдавать той занятости, которую можно выполнять удаленно, поскольку с работой мужа местоположение не всегда бывает стабильным, считает она.

Семья Степановых

Жена вратаря ХК "Металлург-Жлобин" Дмитрия Мильчакова старается во всем сохранять баланс, это касается и личного развития. Она окончила университет по специальности "семейный психолог", старается постоянно повышать свою квалификацию, получать новые навыки на дополнительных образовательных программах и семинарах. Сейчас Юлия в декретном отпуске по уходом за ребенком, но продолжает учиться в магистратуре. "Муж поддерживает любые мои идеи и начинания. Но для меня очень важна семья, мне хочется самой видеть, как растут мои дети, обнимать, когда у них что-то получается или когда им больно и они нуждаются во мне, а не просить делать это вместо меня других, например, бабушек или нянь. Я отдаю всю себя заботам о детях, муже и нашем доме. Я, если надо, могу не только еду приготовить, но и гвоздь забить, лампочку вкрутить, диван передвинуть", - рассказывает Юля с улыбкой. Сейчас девушка увлеклась еще и живописью. "Последние пару лет, если есть время, рисую, мне нравится творить и создавать. И это очень приятно, когда мои картины находят себе дом", - поделилась супруга хоккейного вратаря.

Что касается самореализации, то жена бывшего защитника бобруйской команды "Динамо-Шинник" вот уже на протяжении многих лет успешна в модельном бизнесе. "Мы с супругом строим совместный бизнес (это кафе-блинная в Национальном аэропорту) и параллельно каждый из нас занимается чем-то своим. Павел, например, активно развивает IT-проекты, так как видит в этом направлении большую перспективу для себя, а я всей душой люблю modeling, в котором уже почти 10 лет реализую себя. Сейчас из-за сложной эпидемиологической обстановки работаю в основном в Беларуси: у меня подписан контракт с брендом белья, сотрудничаю с другими белорусскими производителями одежды, косметики, снимаюсь в рекламе. До пандемии активно участвовала в съемках и за границей, за моими плечами работа в Испании, Италии, Германии, Швеции. Знаете, хотя по образованию я и экономист с чисто математическим складом ума, искренне люблю сферу моды и красоты, а чтобы лучше в этом разбираться, прошла курсы по макияжу, уходу за волосами, fashion-иллюстрации и стилю. И если так посмотреть, с одной стороны, я очень медийный и узнаваемый в определенных кругах человек, а с другой - очень семейный и домашний. Вместе мы воспитываем дочь Еву, ей сейчас 5 лет, и мы безумно счастливы, что она у нас есть", - рассказала Юлия Белановская.

Еще одна хоккейная супруга - Наталья Степанова - с успехом нашла себя в модельном бизнесе. Эта хрупкая на вид девушка возглавляет модельное агентство Национальной школы красоты, является моделью, преподавателем и постановщиком дефиле международного уровня. "Да, когда твой муж профессиональный спортсмен, весь быт ложится на плечи жены. Но, несмотря на разъезды и смену городов, я всегда находила себе занятие по душе и работала. Правда, с появлением детей мне пришлось приостановить свою бурную деятельность, но сейчас, когда они подросли, я снова могу развиваться и заниматься собственной реализацией", - поделилась она.

С хоккеем на ты?

Мой муж более 10 лет отдал работе в сфере хоккея, я смело могу назвать себя активным болельщиком с хорошим стажем, к тому же вот уже третий год, как я хоккейная мама, но с уверенностью сказать, что с хоккеем на ты, не могу. Да, знакома хорошо, но, скорее, с ним уважительно на вы, потому что нюансов и особенностей в этой игре столько, что разобраться в них просто так получится далеко не у каждого. Возможно, у жен профессиональных игроков с этим вопросом дела обстоят намного лучше, чем у меня...

Семья Роба Клинкхаммера

"Насколько хорошо я разбираюсь в хоккее? Не так хорошо для канадки, - смеется Джессика Клинкхаммер, жена нападающего и капитана ХК "Динамо-Минск". - Хотя с годами я стала понимать в нем гораздо больше. Но скажу так - я лучше знаю деловую сторону этого вопроса, чем настоящие правила игры, поскольку это меня интересует больше".

"Я тоже не знаю всех правил и не всегда понимаю, за что игроку дают удаление, кто и кому должен был сделать пас, почему начинают возмущаться люди на трибунах. Но я смотрю игру сердцем", - сказала Юлия Мильчакова. Еще одна Юлия - жена Павла Белановского - старается не сильно углубляться в правила игры, для нее важнее просто поддерживать мужа. "Я понимаю, что хоккей - это история на всю жизнь, и воспринимаю это как данность, лишь бы мужу нравилось", - поделилась она.

"А мне очень нравится хоккей! С первого матча я влюбилась в этот вид спорта. Кажется, знаю о нем все! Муж прислушиваемся к моему мнению и спрашивает о моих впечатлениях после игры. Я помню каждый момент, вижу недочеты и радуюсь всем победам, будто сама играю. Это очень затягивает", - с улыбкой рассказывает Наталья Степанова, супруга хоккейного форварда.

Хочу замуж только за хоккеиста...

Для кого-то муж-хоккеист - это стечение жизненных обстоятельств, но для некоторых девушек это стало навязчивой идеей. Они активно ходят на матчи, посещают места, где могут быть хоккеисты, в общем целенаправленно за ними "охотятся". Что же таким девушкам могут посоветовать жены профессиональных игроков? Стоит ли вообще тратить на это время? Может, лучше обратить внимание на мужчин другой профессии?

Невеста минского динамовца №51, нападающего Райана Спунера рекомендует девушкам сосредоточиться на поиске такого партнера, который осчастливит их, независимо от своей профессии. "Если по факту он окажется профессиональным хоккеистом, значит, так и должно быть", - считает Пейтон Паркер. Джессика Клинкхаммер в свою очередь даже и не предполагала, что кто-то может специально искать хоккеиста для встреч и знакомства. Она советует девушкам искать спутника жизни совсем не по профессии. Кстати, с Робом они уже вместе почти 20 лет.

Юлия Мильчакова тоже не совсем понимает, как можно мечтать стать женой именно хоккеиста. "Разве мужчину выбирают по профессии? В первую очередь он должен быть, как говорится, твоим человеком, это касается как жизненных ценностей и темперамента, так и энергии. Мужчина должен гореть своим делом (и это очень важно), иметь цели, уважать своих родителей и любить детей. Также он должен нравиться вам внешне. Когда я встретила такого человека, поняла, что хочу, чтобы именно он был рядом со мной, хочу создать с ним семью и родить наших детей. Это я к тому, что есть более важные вещи, чем просто профессия. Главное - видеть другого человека, его индивидуальность, работать и вкладывать в отношения. Да, это труд, но самый самоокупаемый", - поделилась мнением супруга голкипера жлобинской команды "Металлург".

"Разве хороший человек, прекрасный семьянин, отличный друг обязательно должен быть хоккеистом? При выборе партнера я бы в первую очередь смотрела на его личные качества, а причастность к спорту рассматривала как прекрасное дополнение. Это так я вижу спустя долгие годы вместе, а когда мы только познакомились с Пашей, была уверена, что со спортсменом ничего серьезного не выйдет", - с улыбкой рассказывает спутница жизни хоккейного защитника Юлия Белановская.

По словам Натальи Степановой, она никогда не могла понять девушек, которые "охотятся" именно за спортсменами или хоккеистами. "Когда мы с Андреем начали общаться, я и не догадывалась, что мой будущий муж - хоккеист. Понятно, что в жизни со спортсменом есть свои нюансы, но все очень индивидуально. К тому же не всегда образ хоккеиста, созданный обществом, соответствует действительности, поэтому выбирать спутника жизни лучше, обращая внимание на его человеческие качества. Ну и главный мой совет - выходить замуж по любви! Любящая девушка или жена может стать главным мотиватором и поддержкой и помочь своему возлюбленному спортсмену добиться самых высоких вершин!" - подчеркнула она.

Пейтон Паркер и Райан Спунер

Муж+фанатки=ревность?

Пейтон Паркер (невеста Райана Спунера) считает, что ревности нет места в индустрии спорта. "Поклонники могут быть всех полов, но доверие - это огромная часть любых отношений, и неважно: хоккеист - муж или нет. Чем больше поклонников, тем лучше! Я, например, фанатка канадского актера и кинопродюсера Райана Рейнольдса, но не думаю, что его жена (тоже актриса) Блейк Лайвли ревнует ко мне", - шутит возлюбленная нападающего минского "Динамо". Джессика К

линкхаммер тоже признается, что не ревнует мужа к его поклонницам, хотя, возможно, в более юном возрасте и испытывала из-за этого не очень приятные ощущения. "Впрочем, это нормально для всех отношений и различных этапов взросления, но это не относится к хоккею на 100%. По мере роста и развития серьезных отношений необходимо развивать и доверие. Наличие фанатов - это часть любой спортивной профессии, и я искренне восхищаюсь преданными болельщиками", - рассказала она.

Жена вратаря Дмитрия Мильчакова открыто признается, что она ревнивая. "Да, я ревнивая, но в меру. Я понимаю публичную профессию мужа, и мне приятно, что у него есть поклонницы, благо, большинство из них уважительно относятся к семейным ценностям, но если вдруг что, я съем", - отшучивается Юлия. Супруге Павла Белановского в этом плане повезло больше, ведь основные фанаты игроков любительской лиги - это их жены и дети. "Я вижу его горящие глаза, когда мы с дочкой приходим на матчи. Как и любому мужчине, ему это очень приятно", - отметила жена экс-защитника ХК "Динамо-Шинник".

Как говорит Наталья Степанова, она всегда спокойно относилась к девушкам-фанаткам. "Да и все они знают, что у того или иного хоккеиста есть семья. Я очень уважаю фанатов, ценю их преданность, внимание и любовь к игрокам. Нам не приходилось сталкиваться с неадекватным поведением, наоборот, со многими из них у нас складываются по-настоящему дружеские отношения", - признается супруга Андрея. А ведь действительно, во всем важна адекватность - в дружбе, спорте, любви, и неважно, с кем эта любовь, с хоккеистом или с простым парнем, который не имеет абсолютно никакого отношения к большому спорту, главное, чтобы человек был хороший.

Екатерина - жена бывшего тренера-администратора ХК "Динамо-Минск" Андрея МАРКОВИЧА,

БЕЛТА.-0-