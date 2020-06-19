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19 июня 2020, 11:56

"Капля крови - океан надежды" - выздоровевшая от COVID-19 гомельчанка о взаимопомощи и донорстве

Юлия Геращенко из Гомеля уже дважды стала донором плазмы для больных COVID-19. "Я очень рада, что могу кому-то помочь, буду делать это до тех пор, пока моя плазма будет соответствовать медицинским требованиям", - признается многодетная мать. О том, как женщина и ее семья справились с недугом, о профессионализме врачей, помощи людей и осознанном донорстве гомельчанка рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Трудности, которые не сломили

История болезни семьи Геращенко началась в конце марта. "У мужа диагностировали бронхит, через неделю - COVID-19 и на его фоне стремительно развивающуюся двустороннюю пневмонию. Меня с двумя дочерьми восьми и полутора лет мгновенно положили в больницу как контактов первого уровня. Старший сын - ему 16 - в то время был в санатории", - вспоминает события Юлия.

Глава семьи проходил курс лечения в областной инфекционной больнице, его жену и дочерей госпитализировали в кожвендиспансер. За 15 дней у женщины и девочек взяли по три теста на коронавирус. Третий у средней Насти оказался положительным, девочку в течение получаса перевезли на скорой помощи в инфекционную больницу. "Это случилось в 22.30. Малышка была напугана, ведь ее забирали одну, да и сам диагноз COVID-19 казался чем-то неизвестным. Мы все были морально подавлены и буквально всю ночь проплакали - каждый в своей больнице, в своей палате, в свою подушку", - признается многодетная мать.

Однако сдаваться дружная семья не собиралась. "Следует отдать должное, с каким пониманием и вниманием отнеслись врачи инфекционной больницы к нашей ситуации. Девочку положили в палату вместе с отцом. Это, конечно, немного всех нас успокоило", - поделилась Юлия.

Успокоение, к сожалению, продлилось недолго. На следующий день у женщины и младшей Алены опять взяли тесты - уже четвертые. В это время муж героини стал чувствовать себя хуже, пневмония не поддавалась лечению антибиотиками, инфекция не уходила. "В телефонных разговорах я все чаще слышала тревожные нотки. Это были интонации прощания. Он как бы между прочим говорил напутствия, как жить дальше и растить детей, уже без него. Когда я встревоженная речами пыталась перевести разговор в другое русло, серьезным тоном прерывал меня и говорил: "Ты просто слушай и помни, как сильно я вас люблю", - описывает те дни героиня. Лишь после выписки мужчина сознался: он очень переживал, что больше никогда не увидит, не обнимет своих самых родных людей.

Несказанно волновался в те дни за свою семью и старший сын Артем. Ему казалось, родители что-то не договаривают, ведь о заболевших COVID-19 в то время ходило слишком много устрашающих слухов. Своим родным подросток звонил и писал каждый день.

Не без добрых людей

В непростой момент семья убедилась, что добрых и отзывчивых людей вокруг много. "Сына очень поддержали лучший друг с мамой и классный руководитель. Артем мог рассчитывать на них во всем, - говорит Юлия. - С мамой друга мы были знакомы немного, но пока находились в больнице, эта милая, добрейшая женщина своим оптимизмом и поддержкой не раз спасала меня от отчаянья".

Круговорот испытаний судьбы не прекращался. Очередные трудности случились уже через двое суток после четвертого теста - результат исследований у Юлии оказался положительным. "Теперь и меня в течение получаса должны были перевести в инфекционную больницу. Но как быть с малюткой, которой полтора года и она полностью здорова?" - этот вопрос терзал многодетную мать. Ей объяснили, что есть три варианта: забрать малышку с собой в инфекционку под личную ответственность, отдать ее кому-нибудь из родственников или определить в приют на время.

Юлия подчеркивает, выбор был бы очевиден, если бы не одно но: семья Геращенко лишь несколько лет назад переехала в Гомель из Украины. "У родственников, которые могли присмотреть за Аленкой, просто не было возможности приехать из Украины из-за закрытия ее государственной границы. По этой же причине мы до последнего скрывали от них, что находимся в больнице. Не хотели, чтобы сердца родственников разрывались от переживаний и невозможности прийти на помощь", - объясняет она.

В день, когда женщину переводили в инфекционную больницу, из санатория домой возвращался сын. "Он незаменимый помощник в семье и вполне бы справился с младшей сестренкой, но это оказалось невозможным, ведь он несовершеннолетний. Более того, его и самого необходимо было оформить в приют. Для нас, родителей, это звучало как страшный приговор. В большей степени - психологический", - описывает эмоции мама.

Поняв, что приют - единственный вариант, Юлия расплакалась. "Все обстоятельства против нас. Наступило полное отчаянье, ведь было чувство, что мы остались наедине со своей бедой", - делится переживаниями тех дней героиня.

Оказалось, о ситуации в семье Геращенко были проинформированы различные органы и службы. "Государственная система сработала как часы, и в этом механизме - прекрасные, отзывчивые люди, - подчеркивает гомельчанка. - Искреннее сочувствие и всяческое содействие мы встретили от представителей санитарно-эпидемиологической службы, медицинского персонала больниц, социальных служб, представителей поликлиник, руководства школы, где учатся дети, попечительских советов, автобусного парка, в котором я работаю".

Малышку и старшего сына решила взять на поруки коллега Юлии. "На фоне всеобщей паники, неоднозначного отношения к заболевшим коллега не испугалась взять детей к себе. А ведь она осознавала, что и у Аленки тоже мог быть положительный тест", - не скрывает восхищения поступком многодетная мама.

После перевода в инфекционную больницу женщина оказалась снова вместе со средней дочерью. Заболевание у обеих проходило без симптомов, никаких жалоб, болей они не испытали. Очень переживали за мужа и папочку - у него была тяжелая форма, и врачи опасались, что мужчину придется подключать к ИВЛ.

Благодарность без границ

"Когда мы попали в больницу, учителя детей, тренеры из спортивных школ, коллеги по работе, друзья, соседи и просто знакомые звонили и морально поддерживали, предлагали помощь, привозили передачи в больницу. К светлому празднику Пасхи заместитель директора Автобусного парка №1 Валентина Середа привезла детям продукты. Соседи по палатам всегда старались подбодрить добрым словом, угостить детей чем-то вкусным. Наш земляк из Украины отдал свой термос, предлагал любую помощь. Милиционер, который лежал в одной палате с мужем, искренне поддерживал и сопереживал, а потом делился и с нами передачами", - перечисляет Юлия.

Она подчеркивает: в больницах кормят отлично - три раза в день. "На больничной еде, приготовленной с душой, вполне можно прожить без дополнительной провизии. Но передачи с домашними блюдами имеют особую ценность, это как символ заботы и внимания", - добавила женщина.

"Все эти человеческие поступки трудно переоценить и невозможно забыть. Я благодарю каждого, кто помог добрым словом и делом пережить нам этот сложный период в жизни нашей семьи", - обращается ко всем неравнодушным Юлия.

Отдельные слова благодарности семья адресует медработникам инфекционной больницы и кожвендиспансера: "Их работа в тяжелейших условиях заслуживает безграничного уважения. В них столько дружелюбия и милосердия. Вне сомнения, все они большие профессионалы своего дела и настоящие люди!"

Добровольное донорство - человеческая позиция

"Мой муж провел в больнице 52 дня, сейчас он проходит реабилитацию. Мы с дочерью были в больнице 31 день. Знаем, насколько человеку важна рука помощи, насколько важно, попав в кажущуюся безвыходной ситуацию, осознавать, что ты не один. В нашей ситуации множество людей бескорыстно пришли нам на помощь, сейчас и я хочу быть кому-то полезной. Это моя позиция", - признается Юлия.

У героини редкая IV группа крови. И после выздоровления она не раздумывая решила стать донором плазмы. Юлия получила все консультации в Гомельском областном центре трансфузиологии. "Я молилась, чтобы у меня выработались антитела к COVID-19. И чудо свершилось - по результатам анализов и медицинского осмотра я идеальный донор плазмы", - подчеркивает гомельчанка.

Первый раз пришла на процедуру 27 мая, второй - 15 июня. Она призывает всех переболевших COVID-19, кто подходит по критериям донорства, пожертвовать всего пару часов своего времени и помочь тем, кто нуждается. "Мы все говорим о добрых делах, но зачастую проходим мимо чьей-то беды, даже не заметив, не услышав крика души. Вместе мы можем помочь врачам исцелить больных и побороть этот недуг. Ведь каждая капля нашей крови - это целый океан чьей-то надежды", - убеждена Юлия Геращенко.

Тамара СУБОТКО,

БЕЛТА.-0-

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