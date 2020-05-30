Закон о национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг станет фундаментальной стратегией устойчивости и долгосрочности политики "Одна страна, две системы". Об этом заявил в комментарии корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. Глава китайской дипломатической миссии пояснил, что эта необходимая мера направлена на обеспечение стабильности и долгосрочного процветания Гонконга.

"Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 28 мая приняло решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг, - отметил дипломат. - Решение имеет важное значение и далеко идущее влияние в практике политики "Одна страна, две системы", полностью воплощает твердую волю и непоколебимую решительность центрального правительства защищать национальную безопасность. Решение полностью отражает твердую поддержку и большую озабоченность центрального правительства общими интересами Гонконга и фундаментальным благополучием соотечественников Гонконга".

Посол подчеркнул, что Постоянный комитет ВСНП в кратчайшие сроки разработает соответствующий закон об обеспечении национальной безопасности в САР Гонконг и включит его в Приложение III Основного закона Гонконга.

"С периода волны протестов в связи с рассмотрением поправок в закон об экстрадиции в 2019 году, действия различных сил, в том числе местных радикальных сил разъединения, становятся все более ожесточенными, террористические акты непрерывно усиливаются, внешние вмешительства в дела Гонконга не прекращаются, что серьезно угрожает национальному суверенитету, единству и территориальной целостности Китая. А также серьезно угрожает безопасности власти и общественной безопасности САР. Ситуация полностью раскрыла очевидные пробелы в законодательстве и отсутствие работы САР Гонконг в вопросе обеспечения национальной безопасности", - продолжил Цуй Цимин.

По его словам, в ситуации, когда национальная безопасность в САР Гонконг находится под реальной угрозой и получила серьезный ущерб, а правительство района не может самостоятельно обеспечить выполнение законодательства в данном направлении, принятие закона о национальной безопасности в САР Гонконг продиктовано обстановкой и не допускает никакого промедления.

"Закон о национальной безопасности в САР Гонконг нацелен на крайне узкую категорию действий, которые создают серьезную угрозу для национальной безопасности, включая раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности, а также вмешательство иностранных государств в дела САР. Речь идет о наказании только серьезно угрожающих национальной безопасности элементов. Закон направлен на то, чтобы граждане Гонконга могли лучше осуществлять свои законные права и свободы. Документ не повлияет на высокую степень автономии в районе, - подчеркнул глава китайской дипломатической миссии. - Решимость китайского правительства полностью и точно осуществлять политику "Одна страна, две системы" является неизменной, а его решимость противодействовать любым внешним силам, вмешивающимся в дела Гонконга, является непоколебимой. "Одна страна, две системы" - это инициатива социализма с китайской спецификой. Практика доказала и впредь будет показывать, что данная политика - реально осуществляемое решение, поддерживаемое людьми".

Посол обратил внимание, что правительство Китая придерживается двух важных пунктов в проведении политики "Одна страна, две системы". Во-первых, это обеспечение неизменности и непоколебимости данного курса, во-вторых, обеспечение того, чтобы осуществление данной хполитики проходило без искажений и деформаций.

"Закон о национальной безопасности в САР Гонконг призван укрепить основы политики "Одна страны, две системы" и обеспечить ее дальнейшее продвижение в верном направлении. Только при гарантии национальной безопасности могут быть обеспечены долгосрочное процветание и стабильность Гонконга. Обеспечение национальной безопасности не только служит основополагающим интересам гонконгского общества, но и помогает защищать законные права и интересы организаций и персонала различных стран в Гонконге", - отметил Цуй Цимин

В то же время он подчеркнул: "Гонконг является специальным административным районом Китая и местным административным районом, находящимся в прямом подчинении Центрального народного правительства Китая. Вопрос законодательства о национальной безопасности САР Гонконг относится только к внутренней политике Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в него. Ни одна страна не будет бездействовать и оставлять без присмотра действия, ставящие под угрозу национальную безопасность. Безопасный и стабильный Гонконг под политикой "Одна страна, две системы" отвечает не только интересам Китая, но и общим интересам всех стран мира. Мы будем продолжать защищать интересы различных стран в Гонконге в соответствии с законом, приветствовать поддержание и развитие отношений между государствами и Гонконгом в областях экономики, торговли, культуры и туризма",- заявил посол КНР в Беларуси.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-