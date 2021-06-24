Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Малооблачно +33°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:52 Солигорчанам предложили создать видеосюжеты на туристическую тематику Регионы
13:44 Коммунальный транспорт на чистой энергии и отечественные электромобили - эксперты о перспективах Общество
13:43 Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание Культура
13:39 Доллар и евро на торгах 24 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:38 Более 580 выпускников школ Витебской области получили золотые и серебряные медали Регионы
13:36 До +36°С ожидается в Беларуси 25 июня Общество
13:36 Жара в Беларуси начнет ослабевать в выходные Общество
13:34 Первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов возбуждено в Беларуси Происшествия
13:27 Караник назвал главные точки экономического роста для Гродненской области Регионы
13:18 Савиных: ОДКБ - важная составная часть системы безопасности в Европе и Евразии в целом Политика
13:11 Олимпийская экспозиция "На пути к Токио" представлена в БГУФК Спорт
13:05 Волонтеры благоустроили территорию храма преподобного Сергия Радонежского в пригороде Гомеля Регионы
13:01 В Минске отмечается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - ГУВД Регионы
12:59 Беларусь и Пакистан в числе перспективных сфер взаимодействия обозначили промышленность, АПК и нефтехимию Политика
12:59 Лукашенко: введение санкций против Беларуси повышает актуальность диверсификации экономики страны Президент
12:50 Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении законопроект об изменении Конституции Общество
12:49 Во Флориде обрушилось многоэтажное здание - спасатели ищут выживших В мире
12:45 Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения - Пиневич Общество
12:45 Лукашенко: каждый губернатор должен "подарить" белорусскому народу крупный инвестпроект Президент
12:44 Макей и Лавров договорились продолжить тесное взаимодействие и регулярные контакты по линии МИД Политика
12:43 Председатель СК: наша задача - обеспечить спокойную жизнь граждан, стабильность Общество
12:41 Лукашенко: средняя зарплата по стране к концу пятилетки $700-800 - неплохо, а $1000 - прекрасно Президент
12:37 В Минске в I полугодии завершили реконструкцию 15 объектов историко-культурной ценности Регионы
12:33 Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня Общество
12:31 "Беллегпром" и "Белтаможсервис" подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
12:31 Президент: разногласия с другими странами не должны переходить на отношения между народами Президент
12:31 РЕПОРТАЖ: Лучший участковый Беларуси из Шумилинского РОВД выбирал профессию сердцем Регионы
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864 Общество
12:27 В России за сутки выявили 20 182 случая заражения COVID-19 - максимум с 24 января В мире
12:16 На Лукомльской ГРЭС уже работают 6 энергоблоков - "Белэнерго" Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
24 июня 2021, 13:44

Коммунальный транспорт на чистой энергии и отечественные электромобили - эксперты о перспективах

О том, какое место занимает Беларусь на мировой карте электротранспорта и когда по дорогам страны побегут автомобили на электрическом ходу отечественного производства, рассказывают участники круглого стола, который прошел в пресс-центре БЕЛТА

Участники круглого стола:

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления - начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности;

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси;

Наталия Инчина - начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды;

Наталья Лейченко - начальник главного управления концерна "Белнефтехим";

Алексей Никитенко - начальник управления перспективных энергетических технологий РУП "ПО "Белоруснефть".

Сергей Кабишов: По оценке агентства Bloomberg, спрос на электромобили будет только увеличиваться. Этому способствуют меры господдержки по развитию электротранспорта, рост его производства и снижение стоимости комплектующих - в первую очередь аккумуляторных батарей - самого дорогого узла такой техники. По итогам 2020-го средняя стоимость батареи составила $135 за 1 кВт·ч, что примерно на 13% дешевле 2019 года. Тенденция снижения цены агрегата будет сохраняться - за счет увеличения объемов выпуска, внедрения новых конструкций, технологий и способов накопления электроэнергии, а также финансирования разработок и производства рядом ведущих компаний мира - от известных Tesla, Mercedes до набирающих популярность китайских компаний. Активно участвуют в этом процессе и наши ученые: НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Объединенный институт машиностроения.

Мы пойдем по пути увеличения количества таких авто и роста зарядных станций. Нам также нужно развивать и сервисное обслуживание электромобилей, обучать специалистов. Предстоит решить проблему утилизации такой техники.

Правительством утверждена Комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года. В нее включены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняются согласно научно-техническим программам и госпрограммы, заказчик которой - Академия наук. Главный их акцент сделан на развитие общественного городского электротранспорта и, в частности, электробусов, троллейбусов с автономным ходом. Такая техника, а также классические троллейбусы, которые являются потребителями электроэнергии, используются на улицах наших городов, позволяют уменьшить количество вредных выбросов.

Видим перспективы в переводе коммунальной техники и, в частности, мусоровозов на экологически чистую электрическую энергию. Это даст значительную экономию и обеспечит чистоту воздуха, которым мы дышим.

Александр Белевич: Наш институт освоил проектирование электродвигателей, сделав важный шаг в изготовлении электромобилей с белорусской начинкой. Мы тесно работаем с Минским автомобильным и Минским тракторным заводами. ОАО "Белкоммунмаш", традиционно производящее троллейбусы, уже продает электробусы, оснащенные собственной компонентной базой.

Не забыта и тема выпуска легкового авто. Речь идет о создании электромобиля типа минивэн с китайской фирмой Joy Long, на котором я приехал сюда на круглый стол. Готова компонентная база. Стоит вопрос о сертификации, которая возможна при наличии производства, но его пока нет. Причина - производитель не видит рынка сбыта: белорусский ограничен, а в Российской Федерации тема электротранспорта только начинает раскачиваться. Китайский партнер интересуется мерами господдержки в наших странах. Как показывает опыт, бурный рост выпуска такой техники начинается именно с поддержки покупателей. Если она есть - растет выпуск. Как только программы сворачиваются - падают продажи.

Наталия Инчина: Сегодня 80% всего автотранспорта - это личные машины. Так что при замещении углеводородного топлива на электрическое будет вноситься существенный вклад в охрану окружающей среды. Это положительно скажется и на улучшении климата - уменьшатся выбросы парниковых газов. Сегодня порядка 4,5% их приходится на автомобили. С ростом электротранспорта мы убьем сразу двух зайцев - уменьшим выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Единственное, на мой взгляд, такие авто должны быть немного дешевле. Я пока не могу пересесть на электромобиль из-за его высокой цены.

С тех пор как в 2013 году заработала Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь до 2020-го, выбросы сократились. Только в 2020-м по отношению к 2019-му - на 7%. Это не может не радовать. В Беларуси идет работа над Стратегией долгосрочного развития с низким уровнем парниковых газов до 2050 года, которая также охватывает транспортный сектор. Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по климату: мы взяли на себя обязательства к 2030 году значительно уменьшить выбросы парниковых газов.

Наталья Лейченко: Развитие сети электрозаправочных станций в стране идет опережающими темпами в сравнении с ростом парка электротранспорта. На 1 мая их уже было 450. К концу года число ЭЗС вырастет до 600. То есть будет создана базовая модель сети ЭЗС, позволяющая комфортно и беспрепятственно передвигаться на электромобиле с пробегом 150-200 км по всей территории республики.

Дальнейшее расширение зарядной инфраструктуры будет идти с учетом роста электромобильного парка и уровнем загрузки сети ЭЗС. Вместе с тем хочу отметить следующий факт. Нефтеперерабатывающая отрасль страны в полной мере обеспечивает потребности внутреннего рынка в моторном топливе и других видах нефтепродуктов. Отрасль формирует значительную часть налоговых поступлений за счет НДС, акцизов, экспортных пошлин, налога на прибыль и иных налоговых поступлений и сборов. Только налоговые перечисления нефтеперерабатывающих заводов в 2020 году составили порядка $650 млн.

Развитие электротранспорта в стране стимулируется значительными, в том числе налоговыми, льготами. При этом очевидно, что его развитие будет сопровождаться сокращением использования автомобилей с ДВС и уменьшением потребления автомобильного топлива. Это неизбежно приведет к снижению объема производства нефтепродуктов и загрузки белорусских НПЗ. Считаем, что дальнейшее развитие электрозарядной инфраструктуры должно идти с максимальным использованием для этих целей оборудования, произведенного в Беларуси. При стимулировании развития электротранспорта нужно учитывать снижение роли нефтеперерабатывающего комплекса и предпринимать необходимые меры по замещению выпадающих доходов бюджета за счет других отраслей - в первую очередь отечественного производства электротранспорта, ЭЗС и комплектующим к ним.

Алексей Никитенко: В 2018 году принят указ Президента о стимулировании использования электромобилей. Документ появился, когда такую технику начали выпускать в массовом сегменте. С этого момента стал формироваться и белорусский рынок электромобилей, правда, бэушных.

Сегодня наша страна обладает крупнейшей в СНГ сетью зарядных станций. Первую из них "Белоруснефть" установила в 2014-м. К 2022 году новые станции появятся в разных регионах, в том числе в Новополоцке, Полоцке, Барановичах. Планируется установка новых зарядных станций. Число электротранспорта на дорогах страны будет расти - до конца текущего года ожидаем до 5 тыс. авто.

Затраты на 100 км пробега электромобиля и среднего авто с двигателем внутреннего сгорания, который потребляет 8 л топлива на 100 км, составляют соответственно Br6 и Br15. То есть электромобиль в 2,5 раза экономичнее. Затраты на его техобслуживание также ниже - в 3 раза.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно
Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно
Интервал между компонентами вакцины от COVID-19 можно увеличить, качество иммунного ответа не пострадает - эксперт
Интервал между компонентами вакцины от COVID-19 можно увеличить, качество иммунного ответа не пострадает - эксперт
Брестская драма: до последнего патрона
Брестская драма: до последнего патрона
Спасти замок от воды, или Как реконструируют главную достопримечательность Новогрудка
Спасти замок от воды, или Как реконструируют главную достопримечательность Новогрудка
Главное
Во время совещания Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов
Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности
Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание
Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени
Топ-новости
"Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси
Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения - Пиневич
Председатель СК: наша задача - обеспечить спокойную жизнь граждан, стабильность
До +36°С ожидается в Беларуси 25 июня
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864
Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
На Лукомльской ГРЭС уже работают 6 энергоблоков - "Белэнерго"
Сенатор: происходящее вокруг Беларуси - это проверка нашего народа на прочность
РЕПОРТАЖ: Фонтаны, квас, мороженое - как минчане спасаются от жары
Генпрокуратура: в действиях отдельных политиков Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 91 районе Беларуси
Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток
Беларусь не получала от стран ЕС ответы на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко - генпрокурор
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.