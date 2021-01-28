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28 января 2021, 08:48
Чжао Цюянь

Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой

Чжао Цюянь
Чжао Цюянь
Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси

Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2020 года должен стать максимально высоким за весь период двустороннего сотрудничества. Уверенность в этом выразила корреспонденту БЕЛТА советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь. Она рассказала о том, каким с учетом мировой турбулентности и пандемии COVID-19 стало двустороннее экономическое сотрудничество, что поставляют белорусские партнеры на китайский рынок, о тенденциях в реализации совместных проектов, а также коснулась темы состоявшегося накануне телефонного разговора руководителей двух государств.

Китай и Беларусь - близкие друзья и партнеры

"Китай и Беларусь - близкие друзья и партнеры. Беларусь является активным сторонником и важным участником совместного строительства "Пояса и пути". Благодаря стратегическому планированию и личному руководству глав государств в последние годы деловое сотрудничество между Китаем и Беларусью в различных областях стремительно развивается", - отметила Чжао Цюянь.

Представитель китайского посольства рассказала о том, что 26 января Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. "Стороны достигли новых договоренностей по дальнейшему углублению стратегического сотрудничества, в котором также указаны направления развития отношений между двумя странами на ближайшую перспективу. Можно с уверенностью сказать, что китайско-белорусские отношения имеют хорошие перспективы и огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнула советник по торгово-экономическим вопросам.

"Сегодня экономическая глобализация сталкивается с обратными процессами. Унилатерализм и протекционизм возрастают на фоне пандемии коронавируса нового типа, а в торгово-экономических обменах между странами встречается множество различных препятствий", - обратила внимание она.

Тенденция роста торговли

Чжао Цюянь отметила, что в современных реалиях китайско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество выдержало испытания трудностями: "Благодаря совместным усилиям сторон оно продемонстрировало высокую стрессоустойчивость". По мнению Чжао Цюянь, в настоящее время наблюдается хорошая тенденция двусторонней торговли, невзирая ни на какие трудности.

"КНР продолжает сохранять статус третьего по величине торгового партнера Беларуси. Согласно нашей статистике, объем товарооборота между Китаем и Беларусью по итогам 2019 года достиг рекордного показателя, увеличившись на 58%. Несмотря на влияние пандемии и других негативных мировых факторов, с января по ноябрь 2020 года масштаб двусторонней торговли вырос на 9,2%. Годовой объем товарооборота достигнет нового исторического рекорда", - рассказала представитель посольства.

По ее мнению, торговля сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Беларусью стала новым ярким моментом двустороннего обмена товарами в новых условиях. С января по ноябрь 2020 года объем торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами увеличился на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. При этом белорусский экспорт возрос на 83,2%, а импорт из Китая сократился на 12,6%.

При этом Чжао Цюянь обратила внимание, что Китайская международная импортная выставка постепенно становится важной площадкой для повышения узнаваемости белорусской продукции на китайском рынке. Так, в ноябре 2020 года белорусские предприятия, работающие в сферах торговли услугами и пищевой промышленности, заключили соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на сумму более $31 млн.

Расширяется инвестиционное сотрудничество

"Между двумя странами сотрудничество в инвестиционной сфере также достигло хороших результатов. Согласно статистике китайской стороны, с января по ноябрь 2020 года объем прямых инвестиций китайских компаний в белорусскую экономику увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 40%", - рассказала советник по торгово-экономическим вопросам.

Затем она продолжила: "Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" заручился прямой поддержкой глав государств. Обе стороны привержены тому, чтобы сделать его международной платформой индустриального сотрудничества, отличающейся большой открытостью, общим выигрышем и зеленой экологией, став образцовым проектом сотрудничества в "Поясе и пути".

Сегодня "Великий камень" насчитывает в общей сложности 68 резидентов из 14 стран с заявленными инвестициями в размере более $1,2 млрд. Деятельность резидентов охватывает машиностроение, биомедицину, новые материалы, электронные коммуникации. Постепенно превращаясь в современный парк с полноценной инфраструктурой и всесторонними условиями для привлечения инвестиций, "Великий камень" становится хорошей площадкой для китайско-белорусского инвестиционного сотрудничества.

Чжао Цюянь напомнила, что в октябре 2020 года успешно прошло 13-е заседание рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка. На нем было определено, что соответствующие ведомства и учреждения двух стран продолжат выполнять поручения глав двух государств, сформулируют план качественного развития парка на вторую пятилетку.

Совместные проекты в автомобилестроении

"Налицо плоды эффективного сотрудничества по крупным проектам. СЗАО "БЕЛДЖИ", предприятие, созданное китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group, белорусским БЕЛАЗом и другими партнерами, восполнило пробел в производстве легковых автомобилей в Беларуси. Проект хорошо развивается, всего в 2020 году "БЕЛДЖИ" продал 23 тыс. автомобилей, из которых 9,2 тыс. в Беларуси и около 15 тыс. - в другие страны", - рассказала представитель посольства КНР.

Она обратила внимание и на то, что китайская корпорация MideaGroup и белорусская компания "Горизонт" создали совместное предприятие по сборке бытовой техники в свободной экономической зоне белорусской столицы. Текущая сеть продаж их продукции охватывает Евразийский экономический союз и страны СНГ, часть товаров также продается в Европе. За 2020 год объем реализации компании составил $21 млн.

Полным ходом ведутся строительные работы по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла", инвестором и генеральным подрядчиком которого является китайская компания. "После завершения строительства он станет первым заводом по производству аминокислот в Беларуси. Это важный стратегический проект в биотехнологической области в Беларуси, ввод его в эксплуатацию ожидается уже в первой половине этого года", - подчеркнула Чжао Цюянь.

Строительные планы

"Безвозмездная помощь Китая Беларуси углубляет традиционную дружбу народов двух стран, - считает она. - Строительство национального футбольного стадиона и плавательного бассейна международного стандарта в Беларуси за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая официально началось в августе 2020 года. В настоящее время строительные работы ведутся согласно плану и, как ожидается, будут завершены к концу 2023-го".

Чжао Цюянь также рассказала, что Китай и Беларусь в ближайшее время намерены обменяться нотами между правительствами для подписания третьего этапа строительства социального жилья в Беларуси с использованием безвозмездной помощи Китая. "Строительство начнется в первой половине этого года. 20 домов на 1166 квартир будут построены в шести регионах Беларуси в течение двух лет", - пояснила она. На первых двух этапах реализации проекта в шести областях и Минске было построено 38 домов на 3286 квартир, что позволило улучшить жилищные условия более чем 10 тыс. человек.

Улучшаются условия торговли

"Преодолев трудности, связанные с пандемией COVID-19 и нынешней невозможностью проведения очных консультаций, Министерство коммерции КНР и Министерство экономики Беларуси успешно завершили совместное исследование целесообразности заключения белорусско-китайского соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Официально переговоры начнутся в ближайшее время", - отметила советник.

Она подчеркнула, что для совершенствования торговых процедур при реализации инициативы "Пояс и путь" Китай и Беларусь создали Комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству в рамках китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. Была также образована рабочая группа по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для координации и решения вопросов в двусторонней торговле.

В 2020 году успешно прошли 4-е заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и 5-е заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству данного комитета. Стороны достигли ряда договоренностей, создавших более благоприятные условия для обмена информацией в торгово-экономической сфере, а также для сотрудничества предприятий.

Совместная борьба с пандемией

Чжао Цюянь считает, что совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Беларуси и Китая. "В условиях пандемии Китай и Беларусь активно поддерживали друг друга. Из Беларуси в Китай направлено 40 т гуманитарных грузов медицинского назначения. Из Китая - две партии товаров срочной медицинской помощи на сумму около 32,6 млн юаней, предоставленных китайским правительством, а также 110 т от регионов-побратимов и компаний-партнеров", - рассказала советник.

"Перед лицом эпидемии народы Китая и Беларуси объединили свои усилия, оказывая друг другу помощь и поддержку, демонстрируя глубокую дружбу "железных братьев". В настоящее время пандемия далека от завершения, и в последнее время наблюдается повторная вспышка, беспрецедентно возрос противоэпидемический стресс. Китайская сторона готова продолжать сотрудничать с Беларусью, оказывать посильную помощь в борьбе с эпидемией и вместе работать над созданием сообщества здравоохранения человечества", - заверила она.

Китай готов и дальше расширять контакты с Беларусью

В этом году Китай начинает реализацию 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 годы). "Китай формирует новую модель развития двух циклов и привержен всестороннему повышению уровня открытости внешнему миру, что предоставит странам мира, включая Беларусь, больше возможностей для развития и откроет более широкое пространство для сотрудничества, - продолжила представитель посольства. - Обращая взор в будущее, Китай будет продолжать расширять свою открытость для внешнего мира, в полной мере использовать свои рыночные преимущества и потенциал внутреннего спроса и внесет вклад в восстановление мировой экономики за счет собственного экономического развития".

Чжао Цюянь подчеркнула, что китайская сторона готова продолжать работать с белорусскими партнерами над углублением совместного строительства инициативы "Пояс и путь", придерживаясь принципов взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития. Китай также намерен содействовать деловому сотрудничеству в различных областях для достижения больших результатов и заложить прочную основу для дальнейшего развития доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Теги
инвестиции Китай сотрудничество товарооборот торговля
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