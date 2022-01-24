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24 января 2022, 15:49

Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут

В Беларуси внесены поправки в Налоговый кодекс. Ряд изменений касается налогообложения предпринимательской деятельности: индивидуальных предпринимателей, самозанятых и микроорганизаций. Цель - устранить излишнюю конкуренцию между этими организационно-правовыми формами, повысить прозрачность их работы. В Министерстве по налогам и сборам рассказали, какими видами деятельности теперь могут заниматься самозанятые граждане, и разъяснили изменения в налогообложении.

Что изменилось с 2022 года?

Для самозанятых с 2022 года предусмотрено расширение видов деятельности, которыми можно заниматься с уплатой единого налога без использования наемного труда. Раньше в этом списке были предоставление собственных квартиры, дома, дачи для краткосрочного (не более 15 дней) проживания, выполнение работ по ремонту часов, обуви, настройке музыкальных инструментов, распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, разработке веб-сайтов и др. Такой возможностью также пользовались репетиторы, ведущие свадеб, фотографы, дрессировщики домашних животных, заводчики щенков и котят.

Теперь в перечень видов деятельности дополнительно включены ландшафтное проектирование, курьерская деятельность (по доставке товаров, посылок, пакетов), чистка салонов транспортных средств, содержание могил и уход за ними, аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).

Какие изменения принесет 2023 год?

С 2023 года для самозанятых предусмотрено установление налога на профессиональный доход (НПД) в процентах от получаемых доходов. Это заменит уплату подоходного налога с физических лиц, а также обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, поскольку ставка НПД будет включать в себя отчисления на социальное страхование.

При работе с физлицами, а также юрлицами-нерезидентами ставка НПД составит 10% от выручки. При работе с организациями-резидентами ставка в размере 10% будет применяться при сумме выручки до Br60 тыс., в случае превышения этого значения ставка будет составлять 20%. Уплата НПД в бюджет будет ежемесячной, не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Представление налоговых деклараций по НПД не предусматривается.

Самозанятые будут уплачивать НПД через смартфон или компьютер с помощью цифровой платформы Министерства по налогам и сборам. Ожидается, что эта платформа позволит выполнять и другие необходимые процедуры - от регистрации до прекращения деятельности, приема платежей, формирования чеков. В МНС отметили, что это часть планов ведомства по переводу почти всех процессов налогового администрирования в автоматизированный режим. Сейчас более 80% субъектов хозяйствования работают с налоговыми органами в электронном режиме, идет работа и по привлечению граждан к электронному взаимодействию.

МНС предлагает при необходимости обращаться за разъяснениями по изменениям в налогообложении в любой налоговый орган, необязательно по месту регистрации. Разъяснения также можно получить в контакт-центре и на сайте налоговых органов.

БЕЛТА.-0-

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Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
Кто относится к самозанятым и какие изменения в налогообложении их ждут
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