То, чего добилась аграрная отрасль сегодня - результат планомерной, поступательной работы. И сейчас не время останавливаться на достигнутом. Пришла пора задаться вопросом, что же может вдохнуть новые силы в отечественный АПК, учитывая, что по-прежнему стоит задача наращивать производство сельхозпродукции, которая, с одной стороны, позволит минимизировать импорт, обеспечивая внутренние потребности страны, а с другой - будет экспортироваться за рубеж по конкурентоспособным ценам.

Один из основополагающих факторов успеха при выходе сельскохозяйственной отрасли на качественно новый уровень - внедрение самых передовых технологий производства комбикормов с высокой конверсией. Это невозможно без лучшего оборудования, которое позволит получить качественные премиксы и аминокислоты. Такой комплекс воплощен в проекте под названием Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Белорусский АПК получит неоспоримые преимущества, так как переработка зерна по современным методам биотехнологий обеспечит его высокопродуктивными и сбалансированными кормами и кормовыми добавками.

Этот проект - идея и поручение Президента. А возможность получить самые новые технологии - результат его личной договоренности с Председателем КНР Си Цзиньпином. Поднебесная, как известно, мировой лидер по производству всей линейки продукции, предусмотренной к выпуску в проекте.

Беларусь, как и все страны бывшего СССР, импортирует аминокислоты, витамины и многие другие компоненты кормов. Даже высокоразвитая Европа большую часть потребляемых аминокислот ввозит из Китая. А ведь у нас имеются все составляющие для эффективного производства. Есть крупные химические предприятия и мощная энергетика, обеспечивающая работу таких заводов, достаточно возобновляемого сырья: для биотехнологий используют пшеницу и кукурузу. Кроме того, мощный научный потенциал и качественное образование позволяют подготовить нужные кадры. Самое главное - есть волевой Президент, который понимает, насколько важно для эффективного сельского хозяйства производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Место под проект было выбрано в Пуховичском районе, и не случайно: в непосредственной близости есть железная дорога, мощная энергетика, газопровод, достаточно подземных запасов воды. Вдобавок Руденск, рядом с которым и ведется строительство, расположен недалеко от Минска, это город-спутник белорусской столицы.

В настоящий момент на 87 га возводятся 67 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв.м. Это 14 самостоятельных производств, соединенных в одну технологическую цепочку по изготовлению продукции полного цикла, то есть по принципу зеленой безотходной технологии.

ЗАО "БНБК" будет выпускать около 100 тыс. т незаменимых аминокислот (лизин, треонин, триптофан), особо чистые аминокислоты для пищевой и фармацевтической промышленности, а также пшеничный глютен, высокобелковые кормовые концентраты (это продукция блока "Б" - биотехнологий), а также около 1 млн т продукции блока "А" (агропромышленное производство) - комбикорма для всех видов животных и рыб, премиксы для всех видов кормов.

С осени прошлого года начало функционировать зернохранилище с комплексом автомобильной и железнодорожной приемки, очистки и сушки зерна мощностью 450 тыс. т единовременного хранения. Уже сегодня - с опережением более чем на полгода - работают заводы комбикормов для КРС, птицы, свиней и рыб, завод по выпуску премиксов для всех видов животных.

Что касается ключевого, аминокислотного, производства, запуск предприятий мощностью около 100 тыс. т в год (лизин, треонин, триптофан) запланирован на второе полугодие 2021-го. Сегодня налаживается оборудование. Весь комплекс планируется запустить до конца года, а на полную мощность все производства заработают уже в следующем году.

Что немаловажно, вся продукция БНБК - исключительно не ГМО. Компания ориентирована на разностороннего покупателя - завершается работа по получению удостоверения безопасности кормов GMP+, удостоверения качества кормов ISO-9001 и ХАЛЯЛЬ. Это позволит потребителям значительно расширить свои экспортные возможности и поставлять свою соответствующую мировым требованиям продукцию за рубеж. Кстати, это будет первое комбикормовое производство на территории ЕАЭС, сертифицированное по GMP+.

Премиксы изготавливаются на чистой технологической линии, полностью отсутствуют натуральные и синтетические эстрогенные, гормональные вещества, стимуляторы роста, антибиотики. А это существенное преимущество для производителей, которые уделяют повышенное внимание безопасности и качеству своей продукции.

При таких огромных мощностях успешная продажа продукции - краеугольный камень всего бизнеса. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет. В феврале текущего года была произведена первая пробная партия комбикорма для ООО "Молочная правда". В марте объем продаж комбикормов составил уже 535 т, а премиксов - 140 т. В апреле планируется произвести и реализовать более 1 тыс. т комбикормов и более 300 т премиксов.

В числе лояльных потребителей - ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", ОАО "Барановичская птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", предприятия холдинга "Купаловское", ЗАО "АСБ-Агро Кухтичи", предприятия ЗАО "Пуховичский агропродукт", ООО "СингБел", КСУП "ОВСЯНКА имени И.И.Мельника" и многие другие.

Казалось бы, комбикорм совсем не новый продукт для белорусского рынка. Но комбикорм комбикорму рознь. 70% себестоимости мяса скота и птицы - это корма. Рентабельность молока опять же напрямую зависит от стоимости кормов - не зря в народе говорят: молоко у коровы на языке. И именно от корма зависит, получите вы от курицы 250 или 320 яиц в год.

Отзывы потребителей и производственные результаты в сельскохозяйственных организациях - самый лучший показатель эффективности комбикормов и премиксов БНБК. Так, в ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис" за несколько недель использования комбикорма от БНБК среднесуточные удои увеличились на 600 л молока по всему поголовью (4 л на одну корову). Сельскохозяйственный филиал "Чигиринка" РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" в рацион животных ввел комбикорма КДК-61С и КР-3 производства БНБК. В результате значительно возросли надой молока и среднесуточный привес.

Клиенты БНБК отмечают оперативность доставки и полное соответствие заявленному качеству поставляемой продукции. Предприятие уже сейчас получает положительные отзывы от своих контрагентов: ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис", СХФ "Чигиринка" и многие другие подтверждают свои намерения сотрудничать далее.

Для расчетов за комбикорма БНБК предлагает сельхозорганизациям использовать все возможные банковские финансовые инструменты: программа "Шире круг" Белагропромбанка, программа "Мост" Беларусбанка, которые позволяют покупателям оперативно рассчитываться с поставщиком с отсрочкой возврата денежных средств в банк 30 или 60 дней (проценты за пользование денежными ресурсами полностью оплачивает БНБК).

Особого внимания заслуживает указ №248 от 2 июля 2020 года, согласно которому "субъекты, осуществляющие деятельность в области агропромышленного производства, при покупке у ЗАО "БНБК" продукции собственного производства вправе применять процедуру закупки из одного источника". Это дает возможность потребителям сделать процедуру закупки проще и оперативнее.

В производстве используются 84 вида сырья, которое закупается и в Европе, и в КНР, и у соседей. Но в денежном выражении 85% - наше, белорусское, которое, пройдя всю технологическую цепочку, станет высокомаржинальным экспортно ориентированным продуктом с очень большой добавленной стоимостью.

Основное сырье для всех производств - зерно. Проработка закупки зерна урожая 2021 года у белорусских сельхозпроизводителей ведется уже с ноября прошлого года. БНБК планирует в этом году приобрести не менее 500 тыс. т зерновых по цене на 20% выше рекомендованной Минсельхозпродом. Для удобства белорусским сельхозпроизводителям будут предложены несколько вариантов приемки зерна - элеваторы в разных регионах Беларуси, а также по предварительной договоренности БНБК сможет забирать зерно прямо с поля собственными зерновозами.

В соответствии с дополнением к указу Президента, БНБК работает над очередным инвестпроектом, который будет включать изготовление витаминов и целой линейки продуктов крахмально-глюкозного производства. Если все сложится, согласования удастся закончить до середины 2022 года, а в 2025-м запустить новые производства. К тому времени базовый проект уже будет работать на полную мощность.

БНБК гарантирует партнерам корма лучшего качества, необходимые для эффективного ведения хозяйства, и исключительное исполнение всех своих обязательств. На сайте www.bnbc.by помимо базового коммерческого контента можно найти исчерпывающую информацию о ценах на все продукты, самому рассчитать индивидуальный рецепт, получить коммерческое предложение, скачать договор или реквизиты для составления собственной формы договора, ознакомиться с декларациями соответствия на продукцию.

Уверены, партнерство с БНБК укрепит позиции производителей Беларуси и будет способствовать росту продаж, выходу на дополнительные рынки, укреплению доверия потребителей и сотрудничеству на выгодных условиях.