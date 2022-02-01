Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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01 февраля 2022, 10:30
Владислав Редькин

Латвийский эксперт о Послании: у нас не сильно это освещают, потому что невыгодно

Владислав Редькин
Владислав Редькин
Директор Белорусского информационного центра в Риге

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию обозначило основные приоритеты развития общества и государства. Традиционно оно имеет большой общественный резонанс не только в Беларуси, но и за ее пределами. Своим мнением от услышанного с корреспондентом БЕЛТА поделился директор Белорусского информационного центра в Риге Владислав Редькин.

"У нас не очень сильно все это освещают, потому что это достаточно невыгодно. Я, конечно, прослушал Послание, для меня это очень интересно и важно, - сказал Владислав Редькин. - В первую очередь бросается в глаза, что Президент в хорошей физической форме, отличном настроении. Само Послание длилось достаточно долго (более 2 часов) и воспринято мной как программное решение, рассчитанное на длительный период. Общепризнанно, что Президент Беларуси - давно состоявшийся лидер. И в регионе таких очень мало. У нас Президента не выбирает народ, его выбирает парламент. И никогда я подобного не слышал. Не думаю, что больше получаса кто-то из наших политиков, которые у власти, в состоянии что-то такое программное, основательное выдать для людей, потому что у нас другая ориентация. И у нас Президент является гражданином Германии, а премьер-министр - гражданином США".

Эксперт отметил, что в очередной раз продемонстрирована белорусская толерантность, дипломатичность, предложено соседям жить мирно и заниматься не военными приготовлениями и истерией, а именно экономикой. "Сейчас тенденция на политической арене такова, и мы наблюдаем ее еще с 2014 года с Украины. Те же подходы были применены к Беларуси, а затем и к Казахстану. Понятно, что здесь только решительность лидера и поддержка народа могут позволить все это преодолеть. Белорусы привыкли все делать основательно. С 2020-го понадобилось полтора года, чтобы люди наконец-то поняли, что надо поддерживать страну персонально. И те три вопроса, которые задал Президент белорусской нации, достаточно понятны. Народ должен тоже нести ответственность за то, что происходит в стране. Консолидация происходит. Это удивительный пример того, что ожидания у Запада были другие, было много вложено денег и для них все это стало большой неожиданностью, - подчеркнул он. - Меня радует, что сейчас в Беларуси появился идеологический актив, те люди, которые стоят в первом ряду с точки зрения журналистики. Я их достаточно много читаю, некоторых знаю. Это очень качественный скачок по сравнению с тем, что было ранее. Можно сказать, что произошедшее дало такой положительный эффект. Понятно, что сначала надо выиграть информационную войну на территории государства, а потом уже можно работать и дальше в этом направлении".

Владислав Редькин констатировал: социальной политике Беларуси завидуют многие на Западе. "Здесь даже не надо сравнивать. Я изначально всегда белорусам говорил, что они не ценят тот социальный пакет, который у них есть. Поддержка социальной ориентации государства - это достаточно дорого. Если, допустим, было бы как у нас, когда каждый предоставлен сам себе и ничего не ждет от правительства... У нас нечего ждать от правительства, только подорожания коммунальных услуг и разделения людей на группы привитых и непривитых. Здесь нечего сравнивать. Беларусь всегда выделялась. И здравоохранение остается на высоком уровне по сравнению с тем, что происходит в Латвии, когда не хватает докторов, мы очень ограничены по количеству койко-мест при пандемии. У нас все время кризис, - продолжил директор центра.- Беларусь, когда приняла решение не вводить локдаун, своим подходом показала, как необходимо сохранять экономику. Сейчас в Латвии не лучшее состояние экономики, люди находятся фактически все время в локдауне, что мешает работать".

Беларусь находится в центре Европы, и с этим надо считаться, добавил эксперт. "Это такая граница Евразии, ЕС, Европы. Беларусь нельзя вычеркнуть. Точно так же, как полеты над Беларусью. Если ее облетать - это не очень экономичный вариант. Есть инерция временная, но все должно развернуться. Ну не могут в Европе сказать: "Извините, мы были неправы, давайте вернемся к тем исходным стартовым позициям". Но вы же видите, что происходит в Литве после остановки транзита - сразу началось падение. Это же бьет по экономике Литвы. Санкции, с одной стороны, стимулируют развитие внутреннего производства и переориентацию рынков, но с другой стороны, теряются налаженные связи и они уже не восстановятся наверняка в 80%. Невозможно пройти мимо России, не поговорив с Беларусью, если говорить территориально по движению. Думаю, в ближайшее время процесс будет идти, придется садиться и говорить. Я надеюсь, что белорусская толерантность в итоге приведет к результату. Потому что рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование стран Запада",- заключил он.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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Беларусь Латвия мнения
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