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03 января 2021, 12:18

Лишний год совсем не лишний?

В конце ноября впервые заговорили о намерении сократить декретный отпуск с трех до двух лет, а также о других изменениях в этой сфере. Сейчас данный вопрос находится в стадии активного проработки, а уже в первом квартале ­2021-го его планируют вынести на обсуждение депутатов. Узнали, о каких нововведениях идет речь, когда их ждать и чтоб об этом думают молодые мамы в декрете.

В поисках идеальной модели

Министерство труда и социальной защиты изучает предложения белорусов по изменениям в отпуске по уходу за детьми. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями из Барановичей и Барановичского района. "Мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию. Сейчас около 40% мам, занятых на рынке труда, с высшим образованием. Они хотят иметь семью и состояться в профессии. Обеспечить этот баланс - важная задача, которую нужно решить", - сказала она.

В первую очередь речь идет о развитии услуг по уходу за детьми раннего возраста. Ирина Костевич отметила: в обществе уже сформировался запрос на небольшие частные садики и другие дошкольные учреждения, услуги няни на час. Только после закрытия этого вопроса будут предприниматься дальнейшие шаги.

"Задача Минтруда - вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека", - говорит Ирина Костевич.

Ирина Костевич
Ирина Костевич

Министр отмечает, что меры по изменению декретного отпуска могут быть разными. Например, оставить три года декрета, но оплачивать из них только два, либо сделать два года для всех, а три - только для многодетных семей. Еще одно предложение министерства - предоставлять одному из родителей, имеющих троих и более детей, дополнительный выходной либо сократить рабочий день до семи часов.

Год для себя

Готовы активно участвовать в обсуждении и сами молодые мамы. Например, Екатерина Рыженкова из городского поселка Корма Гомельской области ушла в декрет в феврале 2019 года. К возможному сокращению отпуска по уходу за ребенком она относится неоднозначно: "С одной стороны, это правильно, так как многие знакомые признаются, что сидеть в декрете три года тяжело - хочется скорее выйти на работу. И дело не только в заработке - мамы не желают терять квалификацию. Я тоже задумываюсь о том, чтобы отдать сына в сад в два года. Но, с другой стороны, наш район относится к пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и мы получаем пособие на ребенка с доплатой почти в Br200. Это больше моей зарплаты, поэтому сидеть в декрете выгодно. Плюс дополнительный год в нем дает мне возможность освоить другую профессию, которая будет приносить больший доход. Поэтому я скорее против сокращения декрета, чем за".

Екатерина Рыженкова
Екатерина Рыженкова

Еще один важный момент, на который, по мнению Екатерины, может повлиять уменьшение декретного отпуска, - это снижение рождаемости: "На моем желании родить второго ребенка эта мера скажется. Третий год декрета все же важен, если есть возможность отдать ребенка сад в два года. Даже не для того, чтобы пройти образовательные курсы, а чтобы отойти от рутины и перезагрузиться".

"Мне неважно, два года будет декрет или три"

А вот у Ольги Мелеш из городского поселка Шерешево Пружанского районе мнение другое. В декрете она уже почти два года и совсем скоро снова станет мамой. Ольга признается, что не видит ничего плохого в сокращении декретного отпуска: "Двухлетнего ребенка можно спокойно отдавать в сад. Это я, собственно, и сделала, хотя сын на тот момент не мог сам кушать и обуваться. В течение месяца, глядя на других детей, всему научился. Единственная проблема, с которой можно столкнуться, - постоянные больничные. Работодателям не нравится, когда ты каждый месяц выпадаешь на неделю, а то и больше. В остальном не вижу серьезных трудностей".

Ольга отмечает, что и среди ее знакомых мнение о продолжительности декрета постепенно меняется. Если раньше многие с возмущением воспринимали сокращение отпуска до двух лет, то сейчас относятся к этому проще.

"Многое зависит от профессии. Например, я раньше работала в салоне красоты в Пружанах, но в декрете поняла, что могу заниматься маникюром на дому, и это даже будет лучше. Во-первых, удобнее - не придется подстраивать свою жизнь под график салона и расписание автобусов. Во-вторых, я смогу гораздо больше времени проводить с детьми. Как только родится второй ребенок, займусь вопросом смены профессии. Поэтому мне в целом неважно - два года будет декрет или три", - отмечает Ольга.

Ольга Мелеш
Ольга Мелеш

О том, повлияет ли сокращение декретного отпуска на планы о третьем ребенке, она говорит так: "Решение о пополнении в семье должны принимать родители, отталкиваясь от своих желаний и возможностей. Мы с мужем решили, что хотим двоих детей. Как будет дальше - посмотрим. Если у нас появится мысль о третьем ребенке, то на все нюансы, связанные с декретом, мы вряд ли будем обращать внимание".

Ежегодно в среднем в нашей стране рождается 20-22 тыс. третьих и последующих детей. Ирина Костевич отмечает, что пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

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