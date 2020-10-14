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14 октября 2020, 08:39

Мама-эксперт о тройном счастье и реализации в профессии

Говорят, ребенок - отдельный мир. А если число миров, открывающихся с рождением нового человека, умножить на два, три, четыре? Получается отдельная семейная вселенная. Многое с легкостью совмещается, жизнь расставляет все по своим местам, уверена государственный медицинский судебный эксперт-психиатр управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области и по совместительству многодетная мама Ирина Раевская. Главное - уметь ценить каждое мгновение счастья. О делегировании полномочий между членами семьи, стремлении все успеть и своей заветной мечте она рассказала корреспонденту БЕЛТА.

За 16 лет работы медицинским судебным экспертом-психиатром Ирина Раевская отлично зарекомендовала себя. Профессия не приемлет дилетантства, от заключения эксперта может зависеть не одна человеческая судьба. Работа связана с экспертной оценкой психического состояния подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших в рамках уголовных дел и участников гражданского процесса. Поэтому ответственность для Ирины - основной принцип жизни, причем во всем.

Востребованность и реализация в профессии не помешали ей создать большую и дружную семью. Рассказывая о детях, тон голоса Ирины меняется, появляется легкая улыбка, мягче становится взгляд. Сегодня в семье воспитывают троих детей: двух дочек и сына. Все абсолютно разные по предпочтениям в одежде, еде, увлечениях. О каждом у мамы находятся теплые слова. 14-летняя Ольга очень творческая и талантливая. Девятиклассница увлекалась рисованием, сейчас больше времени посвящает учебе. Задумывается о будущей профессии, выбрала для себя химико-биологическое направление.

Среднему сыну Павлу недавно исполнилось 12. Он увлекается спортом, очень любит футбол и мечтает стать знаменитым футболистом.

Пятилетняя Мария просто веселый, счастливый и любимый ребенок. Ирина родила малышку в 39 лет. Ее называют даром судьбы - девочка наполнила семью особым светом и смыслом

Когда-то сразу после свадьбы в молодой семье очень мечтали о малыше. Но столь желанной беременности долгое время не было.

По словам Ирины, сами супруги из семей, в которых воспитывали двоих детей. "Количество детей никогда не планировали. Более того, после свадьбы некоторое время не могла забеременеть. Врачи поставили диагноз "бесплодие". Но мы не сложили руки", - рассказывает женщина. Желание иметь детей было велико у обоих супругов. Прошли все необходимые обследования, курс лечения.

"Ничего не планировала, как жизнь дала, так и получилось. Тройное счастье", - повторяет Ирина.

Мама-эксперт с одного взгляда без слов понимает настроение каждого из родной и любимой троицы. Дети для Ирины - раскрытая книга. Интересуемся, действительно ли читает их переживания и настроение по глазам, без слов? Накладывает ли профессия опытного судебного эксперта отпечаток на маму? "И да, и нет. Честно скажу, иногда в чем-то немного мешает. Порой некоторые незначительные ситуации серьезнее воспринимаю, чем стоит. Но во всем придерживаюсь баланса, - отвечает Ирина. - Думаю, что все мамы чувствуют своих детей, стараются принять их такими, какие они есть. Не ставить их в какие-то рамки, которые требует социальная среда. Стараюсь поддерживать, поощрять, культивировать их желания, идти и следовать за их устремлениями".

Многодетная мама старается разделять личное и профессиональное. "Стаж работы позволяет разграничивать работу и дом. От мыслей, конечно, не уйти, но они не мешают полноценно общаться с детьми. Профессию психиатра я выбрала сознательно. Это любимое дело, к которому приступила сразу после окончания мединститута в 1998 году. Затем связала жизнь с экспертным направлением. Сейчас смена деятельности между домом и работой помогает переключаться и даже отдыхать, - улыбается Ирина. - Переключение с семейных забот на работу позволяет не уставать от жизни, рутинных обязательств. На работе создают достаточно комфортные условия. Как мама, воспитывающая троих детей, пользуюсь дополнительным выходным днем. Благодаря этому есть возможность уделить больше времени детям и семье.

Наполняют энергией и дарят бесценные моменты семейные традиции. Любят в большой семье совместные празднования дней рождений с родственниками. Кинотеатры, театр кукол, цирк, прогулки по тенистым аллеям парка, катание на каруселях, выгул таксы в лесу, пикники и велопутешествия - обязательные пункты в жизни дружной команды.

Секрета большой семьи нет, уверяет Ирина. "Хотя знаю прекрасное выражение - делегировать ответственность, - смеется многодетная мама. - Это значит распределять обязанности по дому между всеми членами семьи по их возможностям. Давать детям больше ответственности в выполнении поручений или каких-то житейских задач. К примеру, отправить 12-летнего сына в парикмахерскую постричься. Вовлекать отца в воспитание детей, в помощь по дому".

Тем, кто жалуется на тотальный дефицит времени, Ирина советует просто жить и наслаждаться жизнью, а не пытаться все успеть. "Важно ловить моменты настоящего счастья. Например, когда утром просыпаешься, будишь и обнимаешь пятилетнюю малышку, и она улыбается в ответ. Или вместе с 14-летней дочкой решаешь важные для нее вопросы взаимоотношений со сверстниками и учителями", - говорит она.

У каждой женщины должно быть и личное время - мамино время. "Это обязательно. Время находить трудно, но можно. И это даже не посещение парикмахерской, хотя это обязательный пункт для каждого. Для меня отдых и перезагрузка - это поход с подругой в кафе, наши женские разговоры за чаем-кофе, посещение концертов, спортзала. Очень важно проводить время и наедине с супругом. Разделяя обязанности по воспитанию детей, необходимо и восстанавливаться вместе", - делится Ирина.

Многодетные родители отмечают, что поддержка государства ощущается, есть понимание и в коллективе. Недавно использовали семейный капитал для закрытия кредита на строительство квартиры. Есть приятные бонусы в виде скидок в магазинах, при оплате учебников и в других моментах. "Но, рожая третьего ребенка, ни в коем случае не думала, что государство мне что-то должно. Мы с мужем оба работаем и полностью обеспечиваем потребности своей семьи", - подчеркивает Ирина.

Мама троих детей искренне рекомендует женщинам, которые в жизни могут оказаться перед выбором - быть матерью или нет, - обязательно принимать положительное решение и не обращать внимания ни на что. Тем, у кого по каким-либо причинам не получается забеременеть, - бороться, идти к цели и надеяться.

"Хочу, чтобы в нашей семье все были здоровы", - делится заветной мечтой мама троих детей. На вопрос о том, считает ли себя счастливой, Ирина не задумываясь дает утвердительный ответ. И это подтверждает лучезарный свет в ее глазах.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото из архива героини,

БЕЛТА.-0-

Теги
мнения многодетные семьи
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