Медики о вакцинации от COVID-19: интерес высокий, особенно у пожилых

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 7 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:22 Лисакович помог "Локомотиву" выйти в полуфинал Кубка России по футболу Спорт
21:13 Бавария планирует закупить 2,5 млн доз вакцины "Спутник V" В мире
21:02 Фундаментальная библиотека БГУ установила сканер для оцифровки особо ценных и ветхих книг Общество
20:48 В мире за сутки выявили более 517 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
20:36 Соглашение о сотрудничестве подписали университеты МЧС Беларуси и Санкт-Петербурга Общество
20:30 Британка Эмили Годли выиграла золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве Спорт
20:25 Акция "Малітва за мір і адзінства" пройдет в эфире Белорусского радио 11 апреля Общество
20:17 Житель Гомельского района приговорен к 2,5 года колонии за оскорбление гособвинителя Происшествия
20:09 Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Кальяри Спорт
20:02 Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит в онлайн-формате Общество
19:46 БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси по футболу Спорт
19:42 Заседание Высшего госсовета Союзного государства ожидается в текущем году - Мезенцев Политика
19:23 Прогресс в борьбе с коронавирусом позволит увеличить мировой ВВП на $9 трлн - МВФ В мире
19:11 Сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 15-16 апреля Общество
19:07 Беларусь сможет поставлять в Россию до 3,5 млн т строительного щебня ежегодно - Мезенцев Экономика
19:00 Согласованы балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию - Мезенцев Экономика
18:57 Двое белорусских судей обслужат матчи ЧМ-2021 по хоккею в Риге Спорт
18:56 Мезенцев: окончательно роуминг между Беларусью и Россией отменят до конца года Общество
18:51 Клуб молодых промышленников Гомельской области станет сильным звеном в подготовке лидеров - Соловей Регионы
18:43 На полигоне в Витебской области травмированы двое студентов Происшествия
18:33 БГУ и Национальный университет Узбекистана выходят на новый уровень сотрудничества Общество
18:23 Студентка БГУ выиграла чемпионат Беларуси по шашкам-100 Общество
18:16 НОК Беларуси принял участие в акции "Неделя леса - 2021" Общество
18:09 "Самое главное, что это свое, национальное!" - как "Патриоты Беларуси" побывали во Дворце Независимости Общество
18:05 Перцов: среди городских СМИ агентство "Минск-Новости" - одно из самых прогрессивных Общество
18:04 Беларусь и Республика Корея обсудили практические шаги по активизации сотрудничества Политика
17:58 Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза В мире
17:58 Более 46 тыс. пострадавших от аварии на ЧАЭС воспользовались пенсионными льготами в 2020 году - Минтруда Общество
17:46 Пьяный житель Пинского района катал по деревне пятилетнюю дочь Происшествия
17:42 Переходный период техрегламента ЕАЭС на магистральные трубопроводы продлится до 1 июля 2023 года Экономика
Все новости
Все новости
Комментарии
07 апреля 2021, 19:03

Медики о вакцинации от COVID-19: интерес высокий, особенно у пожилых

Массовую вакцинацию против COVID-19 планируют начать уже в этом месяце. Если вы еще не записались на прививку, рассказываем, как это можно сделать. Кстати, даже выходить из дома не придется.

Березинская ЦРБ: интерес к вакцине высокий, особенно у пожилых

О том, что в Березинской ЦРБ можно записаться на прививку против COVID-19, написано на сайте больницы. Об этом же рассказывают пациентам во время приема терапевты, врачи общей практики и узкие специалисты. В местной газете то и дело выходят подготовленные медиками материалы на тему вакцинации. Информации для местных жителей, как считает заместитель главного врача по медицинскому обслуживаю Татьяна Ермакова, предостаточно. Кроме того, медработники всегда готовы проконсультировать и ответить на любые вопросы.

- Информируем население очень активно. Оттого, наверное, и высокая заинтересованность со стороны людей, особенно пожилых. Сегодня каждое структурное подразделение ЦРБ ведет предварительную запись желающих сделать прививку: работает прямая линия, можно обратиться в фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории по месту жительства. Пациентам рассказывают о вакцинации, подготовке к ней и возможных реакциях организма на прививку, - поясняет медик. - Так, в перерыве между вводом двух компонентов препарата от коронавируса, который составляет 21 день, особых рекомендаций нет. Единственное, лучше исключить в первые три дня алкогольные напитки и ограничить физические нагрузки. Кроме того, очень важно соблюдать охранительный режим, чтобы не заболеть в межвакцинальный период.

По словам Татьяны Ермаковой, сейчас согласно национальному плану в районе проходят первый и второй этапы вакцинации. В первую очередь прививаются медработники, соцработники, учителя. Полученные ранее 150 доз вакцины почти израсходованы.

Фото из архива
Фото из архива

Воложинская ЦРБ: говорим честно о побочных реакциях

В Воложинской ЦРБ также записаться на вакцинацию можно самыми разными способами: по телефону, на сайте медучреждения, в регистратуре или лично на приеме у врача.

- Вариантов на самом деле много, и каждый находит для себя подходящий. С каждым днем все больше желающих сделать прививку. Однозначно в этой ситуации хорошо срабатывает и сарафанное радио, - подмечает главврач Воложинской ЦРБ Павел Гончар. - Кроме того, наши специалисты общаются с трудовыми коллективами, рассказывают, что такое прививка от коронавируса, зачем ее нужно делать, как она действует. Откровенно говорим о возможных побочных реакциях, ведь этот вопрос людей волнует в первую очередь.

Павел Олегович не скрывает, что среди пациентов есть и такие, кто к вакцинации относится с недоверием. Правда, их становится все меньше.

- Люди 45-50 лет рассуждают: зачем отказываться от прививки, если можно с ее помощью уберечь себя от тяжелого течения болезни. Те, кому за 60, знают, что находятся в группе риска, особенно имеющие хронические заболевания. Кто-то решает занять выжидательную позицию: сосед сделал, посмотрю, что будет, и потом определюсь, - говорит главврач. - К тому же нет запрета прививать сейчас тех, кто не работает медиком или учителем. К нам уже обращались люди, желающие перед отъездом в другую страну пройти вакцинацию. Никому не отказываем!

Марина МАНУЙЛИК,

газета 7 Дней.-0-

Теги
вакцинация вирус здравоохранение
Подписка на новости БелТА
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В мире за сутки выявили более 517 тыс. заразившихся коронавирусом
Прогресс в борьбе с коронавирусом позволит увеличить мировой ВВП на $9 трлн - МВФ
"Большая игра" 2.0 в Азии: ставки повышаются
Юрий Ярмолинский
"Большая игра" 2.0 в Азии: ставки повышаются
Новая многовекторность как фактор устойчивости малых и средних государств в постпандемийном мире
Юрий Ярмолинский
Новая многовекторность как фактор устойчивости малых и средних государств в постпандемийном мире
Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство
Татьяна Ленская
Рост хозяйств, господдержка и перспективы - как сегодня развивается фермерство
Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии
Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии
Главное
Во время совещания В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?
Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании
В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"
Приложение Оплати.Бизнес™ . Почему это выгодно?
Топ-новости
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 14 апреля
Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен
"Самое главное, что это свое, национальное!" - как "Патриоты Беларуси" побывали во Дворце Независимости
Мезенцев: окончательно роуминг между Беларусью и Россией отменят до конца года
Перцов: среди городских СМИ агентство "Минск-Новости" - одно из самых прогрессивных
Белорусское общество дружбы вносит весомый вклад в расширение международного сотрудничества - Сергеенко
Сивак: работать с обращениями граждан нужно комплексно
Ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" начинает принимать заявки. Любой может выиграть денежный приз!
Беларусь заинтересована в развитии добрососедских отношений с Латвией - депутат
Фундаментальная библиотека БГУ установила сканер для оцифровки особо ценных и ветхих книг
Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети - Минэнерго
Более 70 молодежных лидеров прошли обучающий практикум ФПБ и БРСМ
Особенности интернет-торговли ювелирными изделиями определены в Беларуси
Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей
Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.