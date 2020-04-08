ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 апреля 2020
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:41 Пенсионер из Чечерского района хранил дома порох, патроны и обрез Происшествия
16:33 В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью фишинга Происшествия
16:29 В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах Регионы
16:27 Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции Регионы
16:11 ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно Регионы
16:05 Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе В мире
15:59 Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области Происшествия
15:58 В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма Регионы
15:31 На площадке БелАЭС приняты меры по предупреждению коронавируса - генподрядчик Общество
15:27 Пандемия приведет к тяжелой рецессии экономики Германии В мире
15:26 Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны Общество
15:20 Брестская, Гомельская и Гродненская области начали сев овощей Экономика
15:12 Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19 Экономика
15:09 Житель Верхнедвинска разгромил скорую, которая приехала ему на помощь Происшествия
14:54 Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси Общество
14:53 Минское "Динамо" подписало пробные контракты с тремя хоккеистами "Гомеля" Спорт
14:51 С уважением к врачам: итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой В мире
14:43 Работников АЗС и ЖКХ Минской области обучили на тренингах дезинфекции помещений и оборудования Регионы
14:39 В Брестской области завершают сев льна-долгунца Регионы
14:35 Застрявшим белорусским дальнобойщикам разрешили пересечь афгано-узбекскую границу Общество
14:34 На севере Италии рухнул автомобильный мост В мире
14:34 Интернет-мошенники списали с карты жителя Воложинского района Br600 Происшествия
14:32 Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты Регионы
14:29 Музыкальный театр временно прекращает показ спектаклей Культура
14:25 ЕЭК установит нулевую пошлину на ввоз бензилового спирта и комплектующих для электроинструментов Экономика
14:25 "Остались только мы" - репортаж из деревни, где из-за пала травы сгорело два десятка домов Регионы
14:19 Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов - Минздрав Общество
14:16 В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах Общество
14:14 БРСМ и БРПО определили победителей первого сезона проекта "Клевые каникулы" Общество
14:13 БГК имени Мешкова подписал контракт с игроком словенской сборной Сташем Скубе Спорт
Все новости
Все новости
Комментарии
08 апреля 2020, 15:30
Андрей Чернобай

Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны

Андрей Чернобай
Андрей Чернобай
Аналитик Белорусского института стратегических исследований

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем поручении главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности подключить военных медиков к борьбе с коронавирусом. "Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Президент. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай считает, что военные медики готовы к выполнению этого ответственного поручения.

В условиях пандемии коронавируса в мире изменяется не только привычный образ жизни людей, но и организация работы учреждений, предприятий, целых отраслей. Продлеваются школьные каникулы, осуществляется перевод на удаленный режим работы и дистанционное обучение, люди уходят в вынужденные отпуска или вовсе, как в России, объявляется нерабочий период и режим самоизоляции. Разумеется, все эти меры обусловлены только одним - сохранением жизни и здоровья людей.

Однако даже в самой сложной ситуации не могут перейти на режим самоизоляции врачи, правоохранители, спасатели, работники продуктовых магазинов и аптек, общественного транспорта и предприятий пищевой промышленности, специалисты коммунальных служб, сельскохозяйственных организаций, органов государственного управления.

Когда завершится "смутное время", мы низко поклонимся всем медицинским работникам и не забудем сказать слова благодарности иным профессионалам, обеспечивавшим деятельность государства и жизнь граждан даже в таких непростых условиях.

Вооруженные Силы Республики Беларусь также функционируют в обычном режиме, выполняют задачи по предназначению. Воинские части и подразделения несут боевое дежурство, занимаются плановой боевой подготовкой. Личный состав участвует в учениях и тренировках, охраняет военные объекты, обслуживает технику, осуществляет ее перевод на летний режим эксплуатации.

В условиях пандемии военнослужащие находятся в условиях гораздо большей безопасности, чем иные граждане. Даже при том, что солдаты и офицеры в силу специфики своей службы и повседневной деятельности зачастую не могут соблюдать рекомендованный населению режим социального дистанцирования.

Прежде всего у солдат ограничены контакты с местным населением, так как они практически постоянно находятся в военных городках или на полигонах. В казармах, столовых и иных местах общего пользования постоянно осуществляется строгий санитарный контроль. Своевременно проводится лабораторная диагностика. В сложной эпидемиологической ситуации в местах дислокации военнослужащих автоматически вводится карантинный режим. Более того, солдаты всегда находятся на виду своих командиров и сослуживцев, а значит, не заметить или утаить явные симптомы заболевания просто невозможно.

Кроме того, в каждом соединении и воинской части имеются свои медицинские подразделения. Все они обеспечены не менее современным, чем государственные больницы, медицинским оборудованием. В случае необходимости военнослужащие могут быть эвакуированы в специализированные лечебные учреждения не только автомобильным, но и военным авиационным транспортом.

Но в непростое для общества время армия оставаться в стороне не может. Президент Беларуси распорядился привлечь военных медиков для оказания содействия медицинскому персоналу больниц в борьбе с вирусными заболеваниями. Глава государства расценивает участие военных специалистов не только как их дополнительную учебу, существенную помощь, но и как способ объективного контроля ситуации.

Надо отметить, что сегодня во многих государствах армия задействуется в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Развернуты полевые медицинские госпитали, военные автомобили осуществляют различные перевозки, военнослужащие участвуют в охране важных объектов, дезинфекции помещений, техники и территории. В некоторых странах, где объем работ большой, а сил и средств не хватает, на помощь приходят военнообязанные.

Так, президент США Дональд Трамп распорядился направить в город Нью-Йорк тысячу военнослужащих для оказания помощи городским властям, еще тысячи военных медиков готовятся к отправке в другие штаты страны. В Швейцарии объявлен призыв в армию до конца июня около 8 тыс. резервистов из числа медиков, специалистов по вопросам логистики и безопасности. Бундесвер начал призывать военных резервистов-медиков, которые усиливают персонал военных госпиталей, а также направляются в больницы 35 городов и районов на помощь гражданским врачам. Для оказания системе здравоохранения поддержки как в собственно медицинской сфере, так и в области логистики призываются в армию из запаса резервисты Австрии, Великобритании, Израиля, ряда других стран. 2 апреля указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск подписан президентом Казахстана. Резервисты в пределах своих населенных пунктов будут нести службу на блокпостах, патрулировать, проводить дезинфекцию и осуществлять охрану объектов.

Медицинская служба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны. Вооруженные Силы имеют в своем распоряжении собственные санитарно-эпидемиологический центр, пять медицинских центров, три из которых являются военными клиническими. Главная же ценность белорусской военной медицины - это высококвалифицированный персонал. Среди сотрудников медицинской службы немало врачей, имеющих ученые степени. Есть специалисты, получившие опыт работы в боевых условиях в Афганистане, при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Белорусские военные врачи регулярно осуществляют практическую деятельность в составе Временных сил ООН в Ливане. Теперь им предстоит сдать новый ответственный экзамен.

Андрей ЧЕРНОБАЙ, аналитик БИСИ.

БЕЛТА.-0-

Теги
вирус вооруженные силы врачи здравоохранение медицина
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
Огонь приходит по траве, или Как в Гомельской области борются с пожарами в экосистемах
Денис Крюк
Огонь приходит по траве, или Как в Гомельской области борются с пожарами в экосистемах
Месячный карантин, или Чего на самом деле больше всего испугались россияне
Месячный карантин, или Чего на самом деле больше всего испугались россияне
Когда все решают мгновения: СК о причинах ДТП и нюансах расследования
Сергей Черняк
Когда все решают мгновения: СК о причинах ДТП и нюансах расследования
Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
Александр Шумилин
Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков
Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим
Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы
Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции
Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 9 апреля
Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции
Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств
Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства
Е-кабинет появится у каждого белоруса
Белорусские депутаты рассмотрят 9 апреля поправки в закон о здравоохранении
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере
Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси
Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен, сроки запуска пока не определены - НАН
Акционер "Великого камня" China Merchants Group передаст Беларуси пульсоксиметры и маски
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.