Беларусь и Венесуэла планируют возобновить проекты в нефтяной сфере, предусматривающие совместную разработку и добычу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла Франклин Рамирес Араке по случаю 24-й годовщины установления белорусско-венесуэльских дипломатических отношений, которая отмечается сегодня, 4 февраля. Дипломат остановился на особенностях развития двустороннего сотрудничества за этот период, а также на ситуации в своей стране в связи с введенными санкциями, о планах по авиарейсу Минск - Каракас и о строительстве белорусского жилья для венесуэльцев.

Франклин Рамирес Араке напомнил, что 4 февраля 1997 года в штаб-квартире ООН было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь. Венесуэла официально признала независимость Беларуси ранее, 11 января 1992 года.

"В соответствии с этим соглашением наши две страны - южноамериканская и европейская - отмечают 24-ю годовщину установления дипломатических отношений, укрепляют узы братства и высокий уровень сотрудничества, которое интенсифицировалось в период с 2006 по 2007 годы, с открытием в Минске посольства Боливарианской Республики Венесуэла и посольства Республики Беларусь в Каракасе", - отметил посол.

С того времени правительства команданте Уго Чавеса и Президента Беларуси Александра Лукашенко придали двусторонним отношениям характер стратегического партнерства и наладили сотрудничество в различных отраслях. К примеру, в таких как промышленность, нефтепереработка и строительство социального жилья. В результате были созданы совместные белорусско-венесуэльские сборочные производства грузовых автомобилей "МАЗВЕН" и тракторов "ВенеМинск Тракторес" на базе ОАО "МАЗ" и "МТЗ" соответственно, совместное торговое предприятие "Венбелком", учредителями которого стали компания Suvinca, ГО "Белресурсы" и ЗАО "Трастбанк", а также белорусско-венесуэльское совместное предприятие по добыче, переработке и продаже нефти с участием нефтяной компании PDVSA и "Белоруснефти".

Посол отметил, что в рамках государственной программы "Великая миссия: жилье Венесуэлы" Министерство народной власти по вопросам жилья и жилой среды совместно с белорусской компанией ЗАО "Белзарубежстрой" продолжают реализовать крупный проект по строительству квартир, из которых 7760 введены в эксплуатацию, а еще 4248 находятся в стадии строительства. В общей сложности будет построено около 12 тыс. единиц жилья.

Франклин Рамирес Араке сказал, что несмотря на географическую удаленность, продолжается укрепление двусторонних отношений, поиск проектов, представляющих интерес в различных областях, где можно выделить политическое, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество.

"В настоящее время Беларусь и Венесуэла рассматривают инструменты, которые позволят эффективно обойти последствия экономических санкций, введенных в отношении Венесуэлы", - обратил внимание он.

"Давайте не будем забывать, что после смерти команданте Чавеса в 2013 году разрушительная кампания против венесуэльского народа ужесточилась, что привело к аресту активов государства на международном финансовом рынке, спровоцировало снижение валютных поступлений в страну, так как одной из главных односторонних ограничительных мер в отношении Венесуэлы стало "введение санкций против венесуэльского нефтяного сектора". По сути, это было сделано для того, чтобы лишить страну любой возможности получения дохода, ведь для Венесуэлы нефть является самым важным ресурсом и обеспечивает около 90% доходов от экспорта", - продолжил дипломат.

Он рассказал, что в данных обстоятельствах альтернативным правовым инструментом для противодействия односторонним принудительным мерам является недавно принятый конституционный закон "О противодействии санкциям в интересах национального развития и соблюдения прав человека", а также создание государственного учреждения "Международный инвестиционный центр". Их цель - восстановление экономики, пострадавшей в результате захвата активов государства за рубежом и принудительных мер, стимулирование деловой активности на внутреннем рынке, создание международных производственных альянсов, способствующих национальному развитию, восстановление государственной инфраструктуры и национального производственного потенциала.

Нормативный документ также призван обеспечить стабильность производственной и финансовой систем, стимулировать привлечение крупных иностранных инвестиций и выборочное импортозамещение с целью повышения национального дохода, например, путем упрощения участия государства как акционера в совместных предприятиях. "В качестве бонуса мы получим восстановление качества жизни, особенно самых социально слабых и уязвимых групп населения", - заметил глава дипломатической миссии.

Посол обратил внимание, что в результате недавно состоявшихся выборов Национальная ассамблея Венесуэлы станет площадкой для диалога на политические и законодательные темы, которая позволит укрепить существующие и открыть новые сферы сотрудничества со стратегическими партнерами Венесуэлы. "Такими, как Республика Беларусь, с которой нас связывают тесные отношения экономического и торгового сотрудничества и реализация масштабных проектов в сфере производства", - подчеркнул посол Венесуэлы.

Он считает важным, что в течение всего 24-летнего периода дипломатических отношений Венесуэла и Беларусь придерживались принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и совместного развития, углубляли политическое доверие и прагматичное сотрудничество, сохраняя тенденцию к поступательному развитию двусторонних отношений. "Именно благодаря этому с 2020 года наблюдается прогресс в других очень важных отраслях, например, в двусторонней торговле в соответствии с новой стратегической концепцией, которая нацелена на изменение конфигурации сотрудничества на основе принципа взаимной выгоды с учетом реальной ситуации в двух странах и обеспечения гибких механизмов взаимодействия", - заметил дипломат.

Франклин Рамирес Араке рассказал: "В русле этих инициатив венесуэльская государственная компания PDVSA и "Белоруснефть" разрабатывают план реактивации и восстановления объемов производства совместного предприятия "Петролера БелоВенесолана" и обсуждают механизмы его реализации".

Еще одним важным аспектом, над которым ведется работа, является проект соглашения о воздушном сообщении между Департаментом авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы с целью запуска нового рейса по маршруту Минск - Каракас. Дипломат уверен, это позволит улучшить доступ к международному авиасообщению, повысит привлекательность двух столиц в качестве многоцелевого туристического направления в регионе, а также будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере торговли.

По его словам, обе страны предпринимают необходимые шаги для активизации отношений в сфере высшего образования, чтобы, в первую очередь, выйти на подписание соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов, дипломов и свидетельств об образовании. Кроме того, Министерство образования Республики Беларусь выделяет 15 грантов на обучение венесуэльских граждан, которые смогут воспользоваться белорусской программой в 2021 году.

"Необходимо отметить, что в рамках мероприятия, посвященного 24-й годовщине установления дипломатических отношений, посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь анонсировало программу культурных мероприятий, запланированных к проведению в 2021 году Латиноамериканским культурным центром имени Симона Боливара, - сообщил посол. - К данной дате было приурочено открытие зала имени Америко Диаса Нуньеса в память о нем как о первом после Венесуэлы в Республике Беларусь. Зал находится в здании посольства, в нем разместилась библиотека, в которой представлены различные издания по латиноамериканской тематике. Двери библиотеки будут открыты для всех белорусских друзей, заинтересованных в участии в различных мероприятиях, направленных на практику испанского языка".

Франклин Рамирес Араке резюмировал: "Беларусь и Венесуэлу объединяет общее видение основных проблем, стоящих перед международным сообществом, что позволяет твердо отстаивать идеи многополярного мира и невмешательства во внутренние дела своих государств".

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-