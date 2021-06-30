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30 июня 2021, 08:01
Руслан Пархамович

Модернизация предприятий стройкомплекса направлена на обеспечение внутреннего спроса

Руслан Пархамович
Руслан Пархамович
Министр архитектуры и строительства Беларуси

Белорусская промышленность строительных материалов представлена более чем 500 субъектами хозяйствования, мощности которых в настоящее время практически полностью обеспечивают потребности национального стройкомплекса. В том числе более 120 предприятий и промышленных баз производят такие строительные материалы, как цемент, гранитный и доломитовый щебень, инертные стройматериалы, стеновые и облицовочные материалы, а именно керамическую плитку, кирпичи, силикатные, керамические блоки и камни, а также материалы из ячеистого бетона. Налажен выпуск листового полированного стекла и специальных видов стекол, строительной извести, бетонных и железобетонных изделий, в том числе для индустриального домостроения, изделий из гипса, сухих строительных смесей, теплоизоляционных материалов и многое другое. То есть можно с уверенностью сказать, что все самые необходимые базовые материалы для строительства в нашей стране уже производятся, причем не только для нужд внутренних потребителей, но и на экспорт. При этом процесс модернизации предприятий строительной отрасли планомерно продолжается, осваивается производство новой продукции, чтобы максимально сократить импорт подобных товаров. Каких результатов удалось достичь за счет обновления производств рассказал корреспонденту БЕЛТА министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Основное развитие и модернизация производственных мощностей отечественных предприятий пришлись на период с 2006 по 2015 год, когда только на промышленных организациях системы Минстройархитектуры было реализовано более 120 инвестиционных проектов. Это в свое время позволило значительно увеличить производственные мощности по выпуску цемента, стеновых и теплоизоляционных строительных материалов, листового полированного стекла и других материалов.

Среди наиболее крупных, реализованных за последнее время, глава ведомства в первую очередь отметил два взаимосвязанных между собой инвестиционных проекта. Это модернизация действующего производства ОАО "БЕЛГИПС" (проект был реализован в 2016 году) и строительство нового завода этого предприятия по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района, которое было завершено в мае 2019-го. Мощность этого завода - 30 млн. кв.м гипсокартонных листов, 500 тыс. кв.м пазогребневых плит, 100 тыс. т сухих строительных смесей, 8 тыс. т премиксов, 15 тыс. куб.м вспученного перлита в год. При этом производство премиксов и вспученного перлита организовано в стране впервые. "Ввод новых мощностей позволил обеспечить в полном объеме внутренний рынок гипсокартонными листами, при этом более 60% продукции экспортируется. Кстати, импорт такой продукции за 2020 год сократился на 18%, или почти на 1 млн. кв.м по сравнению с 2019 годом", - добавил Руслан Пархамович.

Кроме того, в ОАО "Гомельстекло" было организовано производство по промышленной переработке стекла. И сейчас в рамках этого проекта на гомельском предприятии налажен выпуск таких новых для Беларуси видов стекол, как ламинированное, энергосберегающее, солнцезащитное и многофункциональное стекла. Мощность технологической линии составила 8 млн кв.м стекла в год. К слову, энергосберегающее стекло позволяет решать вопросы энергосбережения прозрачных конструкций зданий и сооружений как в стране, так и за рубежом, ведь более 80% производимой продукции поставляется на экспорт, а темп его импорта имеет отрицательную динамику, снижение составило около 60 тыс. кв.м стекла. А благодаря реализации проекта в ОАО "Стеклозавод "Неман" было создано производство новой для Беларуси инновационной продукции - теплоизоляционных изделий из стекловаты, которые уже успели положительно зарекомендовать себя на рынках Европы, Украины и России. Сейчас это предприятие проводит активную политику по увеличению своего присутствия и на внутреннем рынке.

"Также нельзя не вспомнить про строительство трех новых технологических линий по производству цемента "сухим способом" в открытых акционерных обществах "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер" и "Красносельскстройматериалы". Это были наиболее крупные проекты в современной истории строительной отрасли республики - по сути, было построено три новых цементных завода суммарной мощностью до 4,5 млн. т цементного клинкера в год. И если сравнивать 2020 год с годом, предшествующим вводу новых линий в эксплуатацию, то есть 2011 год, то годовой импорт цемента в стоимостном выражении снизился практически на $12 млн", - рассказал министр. Но на этом модернизация цементной промышленности не остановилась, и в настоящее время заводами проводятся энергосберегающие мероприятия по замещению импортного каменного угля на отечественные топливно-энергетические ресурсы (торфяное топливо и в перспективе - сжигание RDF- топлива).

Руководитель Минстройархитектуры при этом подчеркнул, что, несмотря на все проекты, которые позволяют существенно расширять линейку производимой продукции, увеличение присутствия отечественных строительных материалов на рынке республики - ответственная задача, которую министерство продолжает решать и делает это постоянно. Так, среди наиболее значимых для отечественной стройотрасли проектов, реализация которых ведется в настоящий момент, он отметил создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в ОАО "Гродненский стеклозавод" (импорт данной продукции за 2020 год составил $21,7 млн), расширение выпуска и номенклатуры керамической плитки в ОАО "Березастройматериалы" (в прошлом году было импортировано таких товаров на сумму около $47 млн), а также разработка изделий из медицинского стекла - ампулы и флаконы - в ОАО "Белмедстекло". Сейчас импорт ампул составляет около $5 млн.

"Увеличение производственных мощностей наших предприятий направлена не на повсеместное замещение импорта, а на обеспечение внутреннего спроса современными, качественными строительными материалами, которые являются конкурентоспособными как на внутреннем рынке республики, так и за ее пределами", - подытожил Руслан Пархамович.

БЕЛТА.-0-

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промышленность строительство
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