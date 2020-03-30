Московский карантин - испытано на себе

Меры, предпринятые в двух самых густонаселенных регионах России в качестве борьбы с новым коронавирусом, пока вызывают больше вопросов. Жители же обеспокоены их будущими экономическими последствиями. Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья резко ужесточили требования к гражданам, связанные с противодействием распространению COVID-19. И хотя официально слово "карантин" не названо, перечисленные в указе мэра Москвы Сергея Собянина ограничительные меры вполне соответствуют его значению.

Неожиданными эти меры оказались потому, что только 28 марта началась нерабочая девятидневка, которая была объявлена после телевизионного обращения президента России Владимира Путина к россиянам. В нем он призвал граждан побыть дома и использовать эти выходные дни для того, чтобы снизить распространение в стране заболевания. Большинство россиян прислушалось к рекомендации, однако нашлось немало и тех, кто пошел гулять, отправился на шашлыки или даже решил рвануть в Сочи, к морю. Например, в Москве плотность гуляющих на улицах оказалась столь высокой, что правоохранительные органы были вынуждены из машин в мегафоны призывать граждан разойтись по домам. Многократно взлетело число бронирований гостиниц в Сочи, что заставило власти закрыть все санатории, дома отдыха и отели в городе-курорте, а уже приехавших граждан отправить обратно. Все это плюс очень теплая погода, вероятно, и вынудило принять решительные меры.

Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора. Жителей обязали соблюдать на улицах, в магазинах, в общественном транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метра, магазины должны нанести специальную разметку и установить режим допуска в зданиях и на прилегающие территории.

В ближайшие дни, говорится в документе, после проведения технических и организационных мероприятий выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. При этом, отмечено в указе, режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее. Пообещали оставить работать и общественный транспорт. Аналогичные меры предприняты и в Подмосковье.

Решение руководителей Москвы и Подмосковья оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Непонятно, кто будет определять степень угрозы здоровью, если человеку будет необходимо обратиться к врачу по поводу какого-либо другого заболевания, не связанного с коронавирусом. Неясно, как, кому и по какому принципу будут выдаваться спецпропуска. Чуть позже, правда, последовало разъяснение, что специальные пропуска для передвижения по Москве пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит специальный документ о порядке их выдачи. Но вопросов это разъяснение не сняло. И еще: какие меры будут применяться к нарушителям? Можно ли передвигаться по городу иностранным журналистам?

У граждан, да хотя бы у моих знакомых, возникли еще десятки вопросов, потому что ни один документ, тем более принятый в спешке, не учитывает сотни простых житейских ситуаций, как это случилось, в частности, во время резкого закрытия российской стороной границы с Беларусью. Лично меня, к примеру, угораздило затеять еще в феврале ремонт в квартире. Пока отремонтирована только кухня, и то в ней нет газа, комната и прихожая разгромлены, а я не знаю теперь, смогут ли каким-то образом доехать ко мне рабочие, чтобы хоть как-то завершить начатое. И судя по тому, как необычно многолюдно было накануне выходных в строительных магазинах, в похожей ситуации оказался не только я. К тому же власти принимают все время противоречивые решения: в субботу, 28 марта, все магазины стройматериалов закрылись, потом к вечеру федеральное правительство России выпустило распоряжение, включив в перечень товаров первоочередной необходимости инструменты и строительные материалы. И 29 марта специализированные магазины открылись вновь. Но в указ мэра Москвы эти товары не попали, поэтому строймагазины опять повесили замки на двери.

Это лишь частный пример. Но многие, не только я, в растерянности. Россияне хоть и боятся коронавируса, но пока он для них все же больше гипотетическая угроза, поэтому они и отправились гулять в выходные. А вот экономические последствия тревожат очень многих: возможность остаться без работы или потерять свой бизнес и лишиться средств к существованию вполне реальна.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-