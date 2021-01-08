Мы живем, пока помним

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:45 Из-за аномальных морозов в Испании объявлено штормовое предупреждение В мире
18:11 Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января Общество
17:59 В минском Уручье произошел пожар на складах Происшествия
17:58 В Минске водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход Происшествия
17:56 Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира Спорт
17:37 Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области В мире
17:33 Две легковушки столкнулись на МКАД: непристегнутый пассажир вылетел из салона авто Происшествия
17:32 Мы живем, пока помним - комментарий Регионы
17:30 Алексей Вишневский занял 5-е место на шестом этапе "Дакара-2021" Спорт
16:40 Минская "Столица" стала первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
16:25 Власти Китая ввели карантин в 11-миллионном городе из-за COVID-19 В мире
16:15 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби Спорт
16:01 НАН объявила конкурс на получение грантов в 2021 году для научно-исследовательских работ Общество
15:18 Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
14:39 В Беларуси определены дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения Общество
14:25 Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК "Юность-Минск" Спорт
13:43 Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами Регионы
13:24 В Пинске и Смолевичском районе при ДТП погибли пешеходы Происшествия
13:13 Старовойтова проведет 9 января прямую телефонную линию Общество
12:58 Более 620 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Минска Регионы
12:55 В Минске на ул.Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут Происшествия
12:34 ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск Регионы
12:27 Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону Регионы
12:21 Коронавирусом в мире за первую неделю года заразились столько же людей, сколько за весь июнь В мире
12:17 В Минске работники МЧС спасли женщину, едва не упавшую с балкона Происшествия
11:58 Снег и до -6°С ожидается в Беларуси 9 января Общество
11:49 В России за сутки выявили 23 652 случая COVID-19 В мире
11:42 Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур Происшествия
11:24 В Глубокском районе очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
11:21 В Могилеве определятся финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
Все новости
Все новости
Комментарии
08 января 2021, 17:32

Мы живем, пока помним

Деревни Ола (Паричского, а в настоящее время Светлогорского района Гомельской области) нет на карте Беларуси. Почти 77 лет назад, 14 января 1944 года, эту деревню, ее жителей и сельчан из окрестностей безжалостно уничтожили нацистские каратели. В 2020-м, в год 75-летия Великой Победы, на месте сожженной Олы был открыт мемориальный комплекс. За его создание премии "За духовное возрождение" удостоен авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта ОАО "Институт Гомельгражданпроект" Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Беларуси Изяслава Котлярова.

Идейным вдохновителем создания мемориала по праву называют Изяслава Котлярова. О трагической судьбе деревни он узнал много лет назад. "В Светлогорске я живу 55 лет. Приехал в город после окончания факультета журналистики БГУ и стал интересоваться богатой историей здешних земель. Об Оле услышал почти сразу. Но не верилось, что в деревушке с 34 избами могла случиться трагедия, которая унесла жизни 1758 мирных людей, из них - 950 детей. Это же 12 Хатыней!" - подчеркивает поэт.

Собирая информацию, он узнал, что в деревне Ола 14 января 1944 года находились в ожидании наступающей Советской армии местные жители и из окрестных деревень Паричского и Жлобинского районов. В 6 часов утра их со всех сторон окружил немецкий карательный отряд. Людей расстреливали, забрасывали гранатами, сжигали заживо. После Великой Отечественной войны деревня так и не возродилась. На том месте остались лишь пепелища, на окраине - общая могила.

О чудовищной истории Изяслав Котляров рассказывал в публикациях, размещенных в разных изданиях, - районных, областных, республиканских. Этой теме он посвятил и свою поэму "Ола". "Почему я всегда считал важным сохранить память об истории уничтоженной деревни? Может, потому, что и сам - представитель поколения детей войны. И потому, что мой отец прошел финскую и Великую Отечественную войны, был семь раз ранен. Но прежде всего хотелось, чтобы память об истинной правде войны, об истинном мужестве людей жила, чтобы потомки знали и не забывали, что такое фашизм", - признается автор.

В 2014 году свой материал в газете "СБ. Беларусь сегодня" он закончил словами о том, что к Оле проложена грунтовая дорога, которая ведет "не только к памятному камню и поклонному кресту, но, хочется верить, и к будущему мемориалу". "Когда конкретно заговорили о возведении мемориала, появились сложности, в том числе и связанные с тем, что территория бывшей деревни вошла в состав заказника "Выдрица". Но с самого начала меня поддерживали энтузиасты, а первой помощницей была и остается супруга - белорусская поэтесса Софья Шах", - рассказывает Изяслав Котляров.

В декабре 2019 года идею создания мемориала на месте уничтоженной деревни поддержал Президент Александр Лукашенко. Возведение комплекса стало народной стройкой. Деньги перечисляли как просто небезразличные люди, так и предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели. Помогали областные, районные власти. Большая часть средств поступила после проведения республиканского субботника.

Главные архитекторы проекта Сергей Первицкий и Виктор Бельтюков к работе над будущим мемориалом приступили еще в 2018 году. Каждый предложил свой вариант. Затем лучшие идеи были аккумулированы в одном проекте, к реализации которого и приступили строители.

"Это страшная, дикая трагедия. Ведь речь идет даже не о боевых действиях, не о какой-то активной борьбе. Здесь целенаправленно бездушно уничтожали мирных людей, в том числе детей, женщин, стариков", - делится эмоциями Сергей Первицкий.

"Когда вдумываешься, осознаешь, что люди прожили под оккупацией два с половиной года, три раза встречали в таких условиях Новый год. И когда оставалось совсем немного до освобождения, они погибли. Эта история, которая была не у всех на слуху, тронула до глубины души", - добавляет Виктор Бельтюков.

Работая над проектом, архитекторы несколько раз приезжали на место сожженной деревни, читали литературу. "Данных сохранилось не много. Информацию буквально собирали по крупицам и старались воссоздать это в проекте. Нашли довоенные топографические карты и увидели схематично, как выглядела деревня. Здесь была одна улица с домами по обе стороны. От этого и оттолкнулись", - отмечает Виктор Бельтюков.

Так, некогда наполненная сельскими хлопотами, детским смехом, соседскими беседами, улица стала молчаливой тропой памяти. Вдоль нее установили стилизованные калитки - изломанные тени деревенских хат. Порталы по пути напоминают о количестве жертв. Силуэты людей, вырезанные в бетонных плитах, - о тех, кто навсегда остался в январе 44-го. В мемориальной зоне - братская могила, символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли. "Мы жывем, пакуль помнім. Мы жывыя, пакуль нас помняць", - гласят надписи на монументе.

Авторы признаются, что при работе не раз вспоминали и военные истории своих семей. "У меня оба деда прошли войну. Мама ребенком была в оккупации, не раз рассказывала, как было страшно. Поэтому тема войны очень близка. Она где-то на подсознании", - делится Сергей Первицкий.

Частью мемориала стали и каменные скульптуры, созданные во время пленэра, посвященного трагедии Олы. Инициатором его проведения выступил Изяслав Котляров: "Для работы нужно было найти и привезти двухметровые камни, которые веками на нашей земле накапливали мощь и память. Их доставляли из Витебской, Минской областей, еще два нашли в Березине". Не без сложностей, но все же благодаря помощи энтузиастов задуманное удалось реализовать. Высеченные в камне сюжеты воссоздают судьбу деревни. Мать, крепко прижимающая младенца к груди, маленькая девочка с испуганными глазами, деревянная хата в языках пламени, парящие над полыхающим селом птицы.

По словам главных архитекторов, при строительстве, которое шло в сжатые сроки, в проект вносились коррективы, от чего-то пришлось отказаться, но в целом конечным результатом довольны. "Получилось, и получилось хорошо, хотя могло быть и лучше", - самокритично говорят они.

Стоит отметить, что для обоих архитекторов это не первый опыт реализации исторических проектов. Виктор Бельтюков работал, также вместе с Изяславом Котляровым, над созданием в Светлогорском районе памятного знака в честь операции "Багратион", Сергей Первицкий - над памятным знаком братьям Лизюковым на площади Победы в Гомеле.

Говоря о премии "За духовное возрождение", лауреаты отмечают, что это высокая оценка их труда.

"Для меня это еще и возможность осознать, что моральный долг - увековечить память о трагедии деревни Ола - выполнен и можно приступить к реализации следующих проектов", - добавляет Изяслав Котляров. У него есть три долга, которые лауреат хотел бы успеть исполнить.

"Один из них - возвести памятный знак в честь первостроителей Светлогорска. В нынешнем году городу исполняется 60 лет, и это бы стало хорошим подарком. Рабочие эскизы уже есть. Вторая идея - создание республиканского общественного объединения защитников памяти и правды о войне. Актуальность такого общественного объединения в нынешние времена очевидна. Третий долг - поставить в Паричах памятник Михаилу Ивановичу Пущину и его супруге Марии Яковлевне - друзьям А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого. Они прожили в Паричах несколько десятков лет, открыли здесь первое в Беларуси женское училище духовного ведомства, возвели церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. У алтаря этого храма они и были похоронены. Но церковь снесена вместе с их могилами. Увековечить память о них - значит установить связь времен", - считает поэт.

"Человек, лишенный памяти, перестает быть собой. А лишенный гражданской исторической памяти никогда не может стать патриотом своей Родины", - заключил Изяслав Котляров.

БЕЛТА.-0-

Теги
архитектура ВОВ
Подписка на новости БелТА
Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону
Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону
#ЭтоДругое. О событиях в США, информационных войнах и "репрессиях" в соцсетях
Андрей Кривошеев
#ЭтоДругое. О событиях в США, информационных войнах и "репрессиях" в соцсетях
Иеромонах Евстафий о том, что мы не знали о Великом посте и "подводных камнях" Святок
Иеромонах Евстафий о том, что мы не знали о Великом посте и "подводных камнях" Святок
О единственной в Беларуси гимназии со скандинавским характером
Сергей Зинкевич
О единственной в Беларуси гимназии со скандинавским характером
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами
ГАИ призывает водителей проявлять повышенное внимание при переменчивых погодных условиях
Коза, Дедок и колбаса – традиции и обычаи рождественских колядок в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни
В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба
ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177
РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"
Стипендии Президента Беларуси назначены 182 студентам и курсантам
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
Старовойтова проведет 9 января прямую телефонную линию
Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США
Электроснабжение в течение суток нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси
Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД
ФОТОФАКТ: Рождественские гуляния "Віцебскія каляды" прошли в Витебске
В Беларуси изменяется порядок маркировки товаров
Профсоюз работников здравоохранения учредил нагрудный знак "За труд во имя жизни"
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.