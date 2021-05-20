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20 мая 2021, 09:37

Начинающие фермеры Гомельской области хотят создать "Сады Семирамиды" и "Домик в деревне"

Десять команд из Беларуси в эти дни борются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер" в Подмосковье. Молодые инициаторы предлагают выращивать продлевающую жизнь голубику, оказывать развлекательно-познавательную услугу green quest, создать творческую мастерскую и реализовывать сельхозпродукцию оптом. Команды из Гомельской области рассказали БЕЛТА, откуда почерпнули свои идеи, чем планируют покорить жюри на конкурсе и как собираются реализовать бизнес-проект в реальности.

"Сады Семирамиды"

Команда ОАО "Гомельпромстрой" представляет проект "Сады Семирамиды". Его руководитель Никита Тачилкин, студент 1-го курса механического факультета БелГУТа, предложил реализовать проект "Гидропонические "Сады Семирамиды". Это комплекс ферм, культивирующих овощи, фрукты, травы и ягоды на основе гидропоники. В одной теплице, по задумке автора, удастся разместить 5 пролетов по 4 замкнутые гидропонические системы, а это свыше 4 тыс. саженцев.

Начать работу фермы Никита планирует с выращивания салата-латука и за один урожай собрать свыше 850 кг салата. В подобных условиях за год можно собрать 3-4 урожая.

По словам Никиты, идея возникла три года назад. "Тогда я впервые услышал о гидропонике. Технология показалась мне невероятно интересной, но я думал, что это очень трудно реализовать, и на некоторые время оставил идею. Когда преподаватель по экономике в колледже Александра Петровна предложила поучаствовать в конкурсе, я вызвался. Тогда и вспомнил о гидропонике. Окончательно проект сформировался после полутора лет работы", - отметил он. Впрочем, автор не скрывает: эта отличная технология с большим потенциалом известна еще с глубокой древности. Висячие сады Семирамиды - одно из семи чудес света. В античном Вавилоне они представляли собой инженерное сооружение с каскадом многоуровневых садов, где росли различные породы деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившие впечатление большой зеленой горы.

Впрочем, предпосылки для реализации современного прототипа античной идеи были в семье Никиты и до конкурса. Он с детства видел, сколько сил отнимает работа на огороде у родителей и бабушки с дедушкой. "Понимал, что это тяжелый труд. Хотелось бы как-то автоматизировать и усовершенствовать процесс, ускорить сбор урожая и увеличить его объем. Это рациональная линия", - отметил он.

Молодой человек создал систему в миниатюре и заверил, что все работает. Он сам дома выращивает по этой технологии мяту и клубнику. "Мята актуальна и летом и зимой и для прохладного мохито и горячего чая. Клубника зимой теперь не экзотика для нас. Хоть сами знаете, что эта ягода зимой стоит почти как крыло истребителя", - пошутил парень.

По мнению разработчика, проект имеет большой потенциал. Он планирует масштабировать его и создать высокотехнологичный комплекс на территории деревни Дударево в Добрушском районе. "Для потенциальных заказчиков это будет выгодно. Во-первых, технология ускоряет рост растений и позволяет собирать несколько урожаев в год. Во-вторых, благодаря подбору идеальных пропорций конструкции и питательного раствора получаем качественный сочный и вкусный урожай, причем гораздо быстрее, чем на грядках в огороде", - сказал Никита Тачилкин.

Парень не устает перечислять преимущества предлагаемой системы. Одно из них - инклюзивная составляющая. "Наша теплица оборудована автоматической системой контроля температуры и влажности воздуха. Мы можем в режиме онлайн мониторить погоду в системе. При малейших сбоях сможем быстро отреагировать и исправить ситуацию. При этом необходимо несколько человек для полива специальным питательным раствором. Планируем задействовать на этих работах людей с особенностями развития. Думаю, для них это станет хорошей возможностью подзаработать", - поделился планами рационализатор.

Теплицы вертикальные, за счет чего экономятся пахотные земли. К тому же участники проекта предлагают мини-варианты гидропонической системы - growbox с раствором и инструкцией. Их можно приобрести и круглый год выращивать на балконе свежую зелень к примеру. Небольшой сад обеспечит урожаем в любую пору.

В команду входят ответственный за финансовую часть, агроном-технолог, дизайнер и PR-менеджер.

"Домик в деревне"

Авторский коллектив гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина подготовил презентацию "Домика в деревне" нового поколения.

Суть проекта - создание в агрогородке Красный Берег Жлобинского района гостевого домика площадью 48 кв.м. Здесь на 900 кв.м будет также организован досуг и отдых для жителей и гостей района, а также туристов из разных стран.

Конкурентное преимущество гостевого домика - предоставление всесезонных качественных туристических услуг. Кроме того, проект предполагает создание 2-3 рабочих мест. Для разнообразного досуга отдыхающих будет создан комплекс услуг, к примеру, купание в реке Добысна, рыбалка, катание на лодках, посещение бани, сбор ягод, грибов, целебных трав, участие в сельскохозяйственных работах, велосипедные прогулки, обучение верховой езде, экскурсии по местным достопримечательностям и др.

"Идея пришла сама по себе. В прошлом году вся наша семья переболела коронавирусом. После двух недель, проведенных в деревне у бабушки, мы почувствовали, что дышать стало намного легче. Поразмыслив, поняли, что нашему выздоровлению способствовал воздух в сосновом бору, его целебные фитонциды. Так и возникла идея создать агроэкоусадьбу в сосновом бору. Потенциал, в том числе коммерческий, значительный, ведь агроэкоусадьба будет находиться в месте с большим притоком туристов и при этом рядом нет баз отдыха, отелей и гостиниц", - рассказала руководитель группы Алена Кириченко.

Уникальность проекта, по мнению разработчиков, в услуге - купание в лесу. "Это специально созданная программа по восстановлению легких. Таких предложений не сделает ни одна турфирма в нашей стране. В Беларуси мы будем первооткрывателями", - заверила Алена.

Беларусь впервые участвует в этом международном проекте. В числе 34 финалистов из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии 10 белорусских молодежных авторских команд. Тематика проектов белорусских ребят охватывает и пчеловодство, и растениеводство, и творческие мастерские - шансы на победу весьма велики. Церемония награждения состоится совсем скоро. Скрещиваем пальцы за каждую команду.

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" предложена Российским союзом сельской молодежи во время Международного конгресса сельской молодежи в феврале этого года в Казани. Она объединила школьников, проживающих на селе, учащихся и студентов учреждений образования аграрного профиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей, работающих в сфере АПК. В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала - Российский союз сельской молодежи. Финалисты борются за стажировку в крупнейших агрохолдингах Российской Федерации, а также денежные призы от партнеров игры и сувениры. Цель игры - развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

БЕЛТА.-0-

Теги
агротуризм бизнес Гомельская область конкурс сельское хозяйство
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