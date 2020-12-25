Депутаты Палаты представителей 18 декабря на заключительном заседании сессии в двух чтениях приняли проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь". Он направлен на приведение кодекса в соответствие c Жилищным, Банковским и Трудовым кодексами, указами Президента. Про все новации документа корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Виталий Васюков.

По его словам, принятый законопроект своими положениями, с учетом сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации, а также результатов практического применения норм кодекса, обеспечивает решение проблемных вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, отмену малоэффективных и неактуальных льгот. "В последние дни в средствах массовой информации озвучиваются новшества, связанные с повышением налоговых ставок, введением новых пошлин и сборов или отменой некоторых льгот. Однако в законе предусматривается ряд системных мер, направленных на развитие предпринимательства, привлечение инвестиций, создание дополнительных стимулов для работы экономики, упрощение администрирования и работы налоговой системы", - отметил Виталий Васюков.

Так, новшества коснутся упрощения работы со счетами плательщиков в иностранной валюте, вводятся послабления по некоторым видам налоговых проверок. "Упрощается порядок администрирования контроля трансфертного ценообразования, сокращается количество сделок, подпадающих под контроль налоговых органов. Произойдут положительные изменения для плательщиков налога на добавленную стоимость при реализации арестованного имущества в рамках исполнительных производств, при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг и имущественных прав, при учете сумм ввозного НДС. Совершенствуется порядок возврата НДС по системе Tax Free. По некоторым позициям определенной самостоятельностью будут наделяться плательщики акцизов. Также совершенствуются подходы в части уплаты налога на прибыль при проведении инвестиционных вычетов, при учете нормируемых затрат и внереализационных доходов. Вводится временный льготный режим налогообложения доходов, полученных от участия в инвестиционных фондах", - подчеркнул парламентарий.

Изменения произойдут и при исчислении подоходного налога с физических лиц, а именно, будет предоставляться право на применение налоговых вычетов по доходам в виде дивидендов и по объектам долевого строительства. От подоходного налога освобождается возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно автомобильным транспортом регулярного или нерегулярного сообщения. Также для физлиц вводится временный льготный режим налогообложения доходов, полученных от участия в инвестиционных фондах. Новым Налоговым кодексом детализируется перечень объектов недвижимости, в отношении которых физические лица имеют право на освобождение от уплаты налога на недвижимость, освобождаются от уплаты налога на недвижимость пенсионеры вне зависимости от наличия у них определенного стажа работы, уточняется порядок применения пониженных ставок налога на недвижимость.

Изменения также коснутся земельного налога. "Так, льготные категории граждан будут освобождаться от возмещения земельного налога за участки гаражей-стоянок или машиномест в многоквартирных жилых домах, участки, предоставленные для ведения садоводства и огородничества. По аналогии с налогом на недвижимость конкретизируется перечень земельных участков, в отношении которых физические лица будут иметь право на освобождение от уплаты земельного налога. Вводится освобождение пенсионеров от земельного налога вне зависимости от наличия у них определенного стажа работы", - добавил зампредседателя комиссии.

Кроме того, Советам депутатов предоставляется право уменьшать ставки единого налога в зависимости от категорий плательщиков. От уплаты единого налога освобождаются пенсионеры вне зависимости от наличия у них определенного стажа работы. Также закрепляется возможность предоставления льгот физическим лицам. В связи с согласованным правительством с Палатой представителей решением по отмене государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении законопроектом предусмотрен переход к взиманию транспортного налога с организаций и физических лиц.

"Таким образом, принятие Налогового кодекса будет содействовать решению проблемных вопросов налогообложения с учетом результатов его практического применения, дальнейшему упрощению порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, а также будет способствовать выполнению социальных гарантий государства", - заключил Виталий Васюков.

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