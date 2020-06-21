"Не могли оставить коллег в сложное время" - почему студенты-медики работают с COVID-19

По данным Минздрава, около 1,5 тыс. студентов и учащихся медицинских колледжей помогают белорусским медикам в борьбе с COVID-19. И дело даже не в том, что это будет засчитано им в качестве производственной практики. Многие приняли такое решение действительно по зову сердца. В День медицинских работников корреспондент БЕЛТА пообщалась с ребятами и узнала, почему для них было важным подставить плечо старшим коллегам.

Студентка Витебского государственного медицинского университета Елена Ладыжина накануне сдала последний госэкзамен. До этого отработала все смены месяца в кардиологическом отделении Витебской областной клинической больницы, которое на период сложной эпидемической ситуации было перепрофилировано в пульмонологическое. Недавно уволилась, поскольку получила распределение на должность комбустиолога в Могилевскую больницу №1.

"Мы работали с ковидными пациентами. Я знала специфику деятельности медсестры, потому что ранее работала в хирургическом отделении больницы скорой медпомощи в Могилеве. Когда эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стала ухудшаться, у меня даже не осталось сомнений, что надо помочь коллегам и пациентам. Было два пути: идти в поликлинику или в стационар. Так как в поликлинике ситуация с кадрами не была напряженной, решила, что в стационаре моя помощь будет нужнее", - рассказывает девушка.

Елена выполняла обязанности процедурной и постовой медсестры: делала внутримышечные и внутривенные инъекции, раздавала таблетки, мониторила состояние тяжелых пациентов, заполняла журналы, брала кровь на анализы, выполняла поручения врача. А если учесть полное обмундирование - средства индивидуальной защиты, в которых нужно было работать, приходилось нелегко.

"В ковидный период было очень много инъекций. Пациентам нужно было сделать две капельницы и два внутривенных укола. Если ночная смена начиналась, допустим, в 20.00, чтобы откапать всех, приходилось этим заниматься до глубокой ночи, потому что в отделении было 38 пациентов. Уже в первый день поняла, что не успеваю, и стала приходить пораньше, чтобы и людям было комфортнее, и более нормировано распределять нагрузку. Нужно было сделать большой объем работы, однако было понимание, что ты выполняешь свой долг", - отмечает Елена.

По ее словам, все медработники осознавали, что в первую очередь нужно думать о собственной безопасности, поэтому предпринимали все меры, чтобы защитить себя максимально. "Негативные мысли уходят на второй план, когда понимаешь, что и коллегам, и пациентам нужна твоя помощь. Особо не задумываешься, что находишься в опасной зоне, а просто выполняешь свою работу", - говорит собеседница.

Что касается взаимодействия с пациентами, к некоторым приходилось искать особый подход. "Сложно работать с людьми, которые имеют какую-то патологию, у них меняется психика. Нужно понимать ситуацию и уметь подстраиваться", - замечает Елена. Многие благодарили. "Никто из медиков, я думаю, не ждет благодарностей, но на самом деле это очень приятно, когда твой труд отмечают и ценят. Пациенты благодарили за то, что мы, студенты, откликнулась на помощь в такой сложной ситуации и не осталась в стороне. А врачи говорили, что мы очень им помогаем. Медсестры находятся на передовой, потому что постоянно контактируют с ковидными пациентами", - добавляет она.

Девушка вспоминает, как в первый день работы пришла поддержать одного пациента, который до этого две недели лечился, но болезнь не уходила, у него была дыхательная недостаточность. Он нуждался в психологической поддержке, потому что с родственниками из-за карантинных мероприятий можно было общаться только по телефону. Не исключено, что человеческое внимание со стороны медика сыграло свою роль: через какое-то время у мужчины нормализовалась температура, он пошел на выздоровление. Потом его перевели в пульмонологическое отделение и через неделю выписали.

Сейчас в больнице стало полегче, отделение снова выполняет свою кардиологическую функцию. Да и в целом витебские больницы перепрофилируются под "чистые". Однако, по мнению Елены, рано расслабляться, вирус никуда не исчез: "Приходя в магазин, где всего пару человек надели маску, так и хочется сказать: несмотря на жару, еще какое-то время нужно потерпеть".

Студентка благодарна ректору своего вуза Анатолию Тадеушевичу Щастному, который убедил, что студенты как будущие медики должны быть примером для населения. "Вы должны взять на себя просветительскую работу, показывать пример, как заботиться о здоровье своем и окружающих", - говорил он. Елена согласна с ним, ведь если человек не болеет, это не значит, что он не является переносчиком вируса. Если каждый оденет маску, вероятность заражения значительно уменьшится.

Илья Колчанов работает на Гродненской городской станции скорой медицинской помощи. Окончив в свое время медицинский колледж, посчитал, что это наиболее ответственная работа, и распределился туда. Отдав скорой два года, молодой человек решил, что фельдшерского образования недостаточно, поэтому поступил в Гродненский медуниверситет на специальность "педиатрия". Со второго курса продолжал оттачивать навыки на станции. Сейчас Илья оканчивает шестой курс.

"Перед госэкзаменами посчитал, что пришло время увольняться, но внезапно наступила всеобщая беда - COVID-19, нагрузка на бригады усилилась, нужно было помогать коллегам. Тем более что коллектив у нас дружный - столько лет вместе проработали", - рассказывает молодой человек.

Имея фельдшерское образование и будучи студентом шестого курса, Илья выезжает на вызовы самостоятельно, оказывает неотложную помощь. По сравнению с другими работниками, как он считает, стаж у него небольшой, в общей сложности семь лет. Практически ежедневные вызовы стали рутиной. "Для меня это работа, поэтому какого-то особенно случая выделить не могу", - признается парень. Вместе с тем в условиях пандемии вызовов стало больше. Осложняет ситуацию и то, что нужно носить противочумный костюм.

"Люди бывают тяжелые, кислородозависимые. Иногда приезжаешь на вызов, а у пациента в глазах нет надежды. Люди очень боятся этой инфекции, и это не беспочвенно. Приводишь статистику, рассказываешь истории тех, кто уже выписался, разъясняешь - так вселяешь надежду. И когда видишь, что человек уже немного меньше боится, это действительно радует. Ведь врач помогает не только профессиональными знаниями, он должен быть еще и психологом. Выздоровление очень сильно зависит от эмоционального состояния", - уверен фельдшер.

Илья, как и его коллеги, хорошо осознают риски, связанные с инфекцией, поскольку непосредственно контактируют с такими пациентами. "Не все студенты выезжают на вызовы к пациентам с COVID-19, но те, кто с ними контактировал, по указу №131, конечно, получают надбавки", - заверяет он. По мнению молодого человека, кроме материальной важна и моральная поддержка, банальные слова благодарности от неравнодушных. "Приятно, что когда случилась беда, и частные компании, и государственные организации стали оказывать помощь. Помогали даже обычные люди, в том числе шили средства защиты. Это старание, искренняя поддержка и посильная помощь, безусловно, важны", - добавляет он.

Анастасия Абель оканчивает шестой курс Гомельского государственного медицинского университета по специальности "акушер-гинеколог". Раньше она работала на полставки в хирургическом отделении 3-й городской больницы, а недавно перешла на ставку фельдшером по приему и передаче вызовов на Гомельской городской станции скорой медицинской помощи.

"Непосредственного контакта с пациентами, у которых COVID-19, я не имею. Вместе с тем, как и все сотрудники, соблюдаю меры безопасности, поэтому риски заразиться минимальны, - говорит Анастасия. - Работа построена таким образом: вызовы поступают на центральную станцию, оттуда - в районы города. Я работаю на посту СМП. Моя задача заключается в том, чтобы направить по нужному адресу выездную бригаду, то есть координирую ее работу".

"Не помочь коллективу в такой сложной ситуации, наверное, было бы некрасиво, - считает собеседница. - Мы, будущие медики, знали, в какую профессию идем, поэтому продолжаем работать".

Что касается пациентов, Анастасия согласна, что выздоровление во многом зависит от психологического настроя. "Когда я работала в хирургии, поняла, что пациенты зачастую благодарны даже не столько за оказание непосредственно медицинской помощи, а просто за искренний разговор. Поговоришь с человеком, и ему уже лучше. В этом и есть прелесть медицины", - признается девушка.

БЕЛТА.-0-