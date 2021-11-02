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02 ноября 2021, 18:26
Артур Стрех

Нотариальное обслуживание сельчан: какую помощь можно получить

Артур Стрех
Артур Стрех
Помощник председателя Белорусской нотариальной палаты

Одним из ключевых изменений законодательства о нотариате, вступивших в силу в начале этого года, стало создание условий для получения качественных нотариальных услуг жителями сельских населенных пунктов. Сейчас за нотариальным удостоверением завещаний, доверенностей и согласий необходимо обращаться к нотариусу, а не к уполномоченным должностным лицам сельских исполкомов, как это было ранее.

"Новшества законодательства рассчитаны на то, чтобы позволить гражданам почувствовать большую правовую защищенность своих юридических документов, так как с ними работает профессиональный юрист, имеющий соответствующее образование, знание и опыт, - заметил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех. - Нотариус не только помогает правильно составить проект документа, но и оценивает все его правовые последствия. Важно и то, что все нотариальные действия, совершенные нотариусами, вносятся в единую электронную систему учета".

Чтобы обеспечить доступность услуг нотариуса, специалисты выезжают в агрогородки и иные населенные пункты, в которых нет нотариальных контор и нотариальных бюро и имеются условия для осуществления нотариальной деятельности. С начала года налажено взаимодействие и хороший информационный обмен с представителями местной власти, четко составляются графики выездов нотариусов. Белорусская нотариальная палата закупила удобную мобильную компьютерную технику.

Нотариусы информируют жителей обслуживаемых агрогородков и иных населенных пунктов о графиках выездов, перечне вопросов, по которым можно обратиться к нотариусу, а также о порядке подачи заявки. Информация о днях и времени приема нотариуса в том или ином агрогородке, об организации выездов регулярно размещается в местных СМИ, на стендах нотариальных контор и нотариальных бюро, сельских исполнительных комитетов, становится темой встреч и бесед нотариусов с трудовыми коллективами. Графики выездов нотариусов ежеквартально публикуются на сайте Белорусской нотариальной палаты, где также разъясняются способы подачи заявки на выезд нотариуса, размещены списки обслуживаемых агрогородков и иных населенных пунктов с привязкой к нотариальным конторам.

"Отдельного внимания заслуживает удобная инициатива наших коллег из Могилевского нотариального округа, которые по договоренности с местными расчетно-справочными центрами публикуют информацию о выезде на извещениях по оплате жилищно-коммунальных услуг (жировках). Такой способ информирования использовали и нотариусы Брестского нотариального округа", - отметил Артур Стрех.

Заявки на выезд нотариуса принимают в устной или письменной форме как специалисты сельских исполнительных комитетов, так и нотариусы в нотариальных конторах и нотариальных бюро, закрепленных за конкретным агрогородком. Направить заявку можно и электронным способом. Для этого на сайте Белорусской нотариальной палаты разработана специальная форма, заполнив которую, можно оставить заявку на ближайшую дату выезда нотариуса.

Интерес к возможности получить качественное нотариальное обслуживание и правовую помощь, не приезжая в районный или областной центр, у жителей сельской местности действительно заметно увеличился. С января по сентябрь нотариусы республики приезжали в агрогородки 2330 раз, где приняли 9825 граждан. Для сравнения в 2019 году нотариусы совершили 1221 выезд и приняли 4587 граждан, а в 2020 - 842 выезда и приняли 3118 граждан.

По статистике лидером этой работы являются нотариусы Брестского нотариального округа. За 9 месяцев текущего года они выезжали к жителям сельской местности 731 раз, приняли 3392 граждан.

Если проанализировать нотариальные действия, совершенные в агрогородках, то в большинстве случаев граждане обращаются за удостоверением доверенностей, оформлением наследственных прав, составлением завещаний, удостоверением договоров отчуждения недвижимого имущества. Находясь в агрогородке, нотариусу проще решить все эти вопросы, так как на месте можно просмотреть все похозяйственные книги, алфавитные книги учета завещаний. Кроме того, управляющий делами сельского исполнительного комитета может сразу выдать необходимую для оформления наследства справку.

Артур Стрех добавил, что с начала 2021 года не только нотариусы предоставляют свои услуги жителям агрогородков по новым правилам. Ряд дополнительных обязанностей получили и уполномоченные должностные лица сельских советов. С 1 января этого года уполномоченные должностные лица при совершении нотариального действия регистрируют его в реестре для регистрации нотариальных действий, а также вносят сведения о совершенном нотариальном действии в Единую информационную систему нотариата. С учетом важности этой работы нотариусы также оказывают специалистам сельисполкомов необходимую методическую помощь, консультируют по сложным вопросам. В целом это взаимодействие положительно оценивается с обеих сторон.

Положительные отзывы о нововведениях этого года оставляют и жители сельских населенных пунктов. Увеличение доступности и качества нотариального обслуживания подтверждают не только растущие статистические данные, но и слова благодарности, которые регулярно нотариусы слышат в ходе приема в агрогородке. "Социальная ориентированность и равенство граждан в их правах - основные составляющие вектора развития нашего государства. Этим обусловлены изменения в законе о нотариате. Профессионально оказывать нотариальные услуги, предоставлять качественную правовую помощь, чтобы граждане могли чувствовать уверенность в своих решениях и в собственном будущем, - основная задача нотариуса", - заключил Артур Стрех.

К слову, в Брестской области за нотариальными конторами и нотариальными бюро закреплено 211 агрогородков, Витебской - 200, Гомельской - 250, Гродненской - 234, Минской - 209, Могилевской - 192.

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