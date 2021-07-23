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23 июля 2021, 15:55

Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу

Новая редакция закона о здравоохранении сегодня вступила в силу. В развитие положений обновленного закона Минздрав разработал нормативные документы, которые уточняют его отдельные статьи.

Медаккредитация

Введено понятие медицинской аккредитации. "Под закон мы разработали несколько документов, в том числе положение о ее проведении, перечень организаций, которые будут подвергаться медицинской аккредитации, критерии, на основании которых она будет проводиться", - отметила начальник главного управления контроля качества медицинской помощи, медицинской экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Ирина Киреева.

Она пояснила, что до этого времени в стране для государственных организаций здравоохранения не существовало специального разрешения или лицензии, позволяющих им оказывать те или иные виды медицинских услуг. Однако ряд достаточно сложных медицинских вмешательств сопряжен с высокими рисками, особенно в отсутствие современного медоборудования, современных медтехнологий и методов, без специальных знаний и опыта врачей-специалистов. В этом случае риски многократно возрастают как для пациента, так и для врача, уверена начальник главного управления.

Медаккредитация коснется таких направлений, как акушерство и гинекология, родовспоможение, анестезиология и реанимация, хирургия. "С 23 июля мы будем проводить медицинскую аккредитацию организаций здравоохранения, по результатам которой они подтвердят или не подтвердят возможность оказывать те или иные виды медпомощи", - сказала Ирина Киреева. Она подчеркнула, что при неподтверждении речь не идет о закрытии учреждений здравоохранения. Это коснется отдельных структурных подразделений, которые оказывают высокотехнологичные, сложные виды медпомощи.

Оценка качества медпомощи

Отдельные статьи обновленного закона посвящены экспертизе и оценке качества оказания медпомощи. "Система управления качеством уже формируется в Минздраве достаточно давно. Мы создали экспертную вертикаль и теперь узаконили порядок проведения экспертизы. Она будет проводиться в случаях летальных исходов, дефектов оказания медпомощи, жалоб пациентов. Причем мы будем оценивать всю организацию здравоохранения в целом: это и наличие необходимых штатного расписания, медикаментов, изделий медназначения, вплоть до архитектурного строения здания и маршрутизации пациента. Все то, что может негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи", - сказала начальник главного управления. По итогу будут сформированы меры (медицинского, организационного, экономического, научного характера) для улучшения качества медпомощи.

Медицинские экспертизы

Большой блок новаций коснулся медицинских экспертиз. "Это и медико-социальная экспертиза, и экспертиза профессионального характера заболевания, независимая медицинская экспертиза - более 10 постановлений касаются этих вопросов", - отметила Ирина Киреева.

Например, изменилось положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях (МРЭК). Расширена функция кабинета медико-профессиональной реабилитации, который будет помогать детям с 14 до 18 лет, имеющим особенности психофизического развития, выбрать себе профессию. Специалисты проведут профессиональную диагностику, профориентацию, подскажут, какие виды образовательных программ лучше освоить и какие профессии выбрать в дальнейшем.

Изменилось положение о медико-социальной экспертизе. "Мы утвердили и порядок направления на медико-социальную экспертизу, порядок освидетельствования, критерии установления инвалидности как у взрослых, так и у детей", - сказала начальник главного управления.

Изменения произошли и в положении о независимой медицинской экспертизе. "Если ранее это было обжалование решения МРЭК, то сейчас уже широкий список случаев, когда мы отправляем на независимую медицинскую экспертизу пациента. Прописано, как это будет осуществляться, кто входит в состав межведомственной научной экспертной комиссии, кто заключение выдает и как его можно обжаловать", - пояснила Ирина Киреева.

Большой блок касается определения степени утраты профессиональной трудоспособности людей, которые получили профессиональное заболевание либо увечье на производстве. Утверждены правила расследования несчастных случаев на производстве и производственных травм, критерии установления степени утраты профессиональной трудоспособности. Причем будут учитывать сочетание этих критериев. Например, может ли человек работать в обычных условиях труда или на специализированном рабочем месте, со снижением объема работ или без, с потерей квалификации или без потери, изменится ли его режим работы.

Новации есть и по такому вопросу, как экспертиза временной нетрудоспособности. Разработаны два постановления, которые определяют порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Расширены некоторые случаи. Например, справка теперь будет выдаваться людям, которые ухаживают за инвалидом первой группы, если они сами в этот период заболевают. Раньше им никакого освобождающего документа не оформляли. Также уточнены некоторые нормы. В частности, если пациент в период временной нетрудоспособности заболевает COVID-19 или получает бытовую травму, будет начинаться новый случай временной нетрудоспособности.

Электронное здравоохранение

По словам заведующего сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктора Сидоренко, в новой редакции закона о здравоохранении две большие статьи посвящены развитию электронного здравоохранения. Одна из них регулирует вопросы, связанные с созданием и функционированием централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ), вторая определяет особенности оказания медпомощи, проведения медицинских экспертиз с применением телемедицинских технологий. В развитие положений этих статей Минздрав принял пять постановлений, ключевое из них регламентирует порядок создания и формирования электронной медицинской карты и личного электронного кабинета пациента. Кроме того, определены порядок формирования баз данных в здравоохранении, порядок дачи и отзыва согласия на внесение в ЦИСЗ персональных данных пациента и др.-0-

Теги
законодательство здравоохранение Министерство здравоохранения
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