Глава государства подписал важный для всех участников стройкомплекса документ - указ №58 "Об осуществлении строительной деятельности", которым значительно упростился ввод в эксплуатацию строительных объектов. Кроме того, предполагается, что нормы указа позволят простимулировать предпринимательскую инициативу и деловую активность в строительной деятельности, а также упростить порядок и сократить сроки инвестиционного цикла возведения объектов. Какие еще нововведения предусмотрены этим документом рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Антонина Петрушина.

Как отметила эксперт, подготовить этот указ предложила Федерации профсоюзов Беларуси для социально-экономической поддержки стройорганизаций в период сложившейся эпидемиологической ситуации и урегулировать отдельные вопросы в сфере строительной деятельности.

Минстройархитектуры в свою очередь провело анализ практики применения строительными организациями такого способа обеспечения своих обязательств по устранению результата строительных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, как резервирование. И этот анализ показал, что до 80% зарезервированных средств не востребовано, а ведь они исключены из оборота. "По мнению ведущих строительных организаций принятый на сегодняшний день уровень резервирования является избыточным и приводит к значительному вымыванию оборотных средств строительных организаций, отрицательно влияет на финансовые показатели их деятельности. Уменьшение размера средств, резервируемых на специальных счетах, до 0,5% стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ позволит строительным организациям использовать более 66% средств, находящихся на специальных счетах, на пополнение оборотных средств", - считает начальник управления. Учитывая все это, в указе предусмотрена возможность однократного использования до 50% уже зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение оборотных средств, добавила Антонина Петрушина. Кроме того, снижен размер резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта. Данный размер будет составлять 0,5% от стоимости выполненных работ вместо прежних 1,5%.

В Беларуси, по мнению специалиста, назрела также необходимость упростить процедуры ввода и постановки на учет объектов строительства сельскохозяйственного назначения. "Совет Министров поддержал наше предложение сохранить действующий порядок приемки в эксплуатацию для объектов строительства сельхозназначения первого-четвертого классов и упростить для объектов пятого класса сложности", - рассказала начальник управления. И теперь в соответствии с документом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи. "Это решение упростит ввод и приемку в эксплуатацию всех объектов строительства пятого класса сложности, а не только сельскохозяйственного назначения, что поспособствует развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. При этом действующими нормативными правовыми актами учитываются требования безопасности и эксплуатационной надежности объектов строительства пятого класса сложности при их приемке в эксплуатацию", - пояснила эксперт.

Однако это нововведение не распространяется на объекты, включенные в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а также объекты, по которым предпроектная (прединвестиционная) и проектная документация должна проходить государственную экологическую экспертизу, добавила она.

Антонина Петрушина также напомнила, что на основании закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" решение о разработке проектной документации в одну или две стадии указывается в задании на проектирование, а если применяется типовой или рекомендованный для повторного применения проект, можно осуществлять одностадийное проектирование с разработкой строительного проекта. "Мы же предложили внести изменения в указ №26 и исключить необходимость выполнения одностадийного проектирования с разработкой строительного проекта, если при строительстве объектов используются типовые или рекомендованные для повторного применения проекты. Наше предложение такое - выделение в проектной документации этапов при параллельном проектировании и строительстве объекта допускается в случаях и порядке, устанавливаемых Советом Министров. То есть правительство таким образом наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов", - сообщила начальник управления. Эти изменения упростят порядок, а также сократят сроки инвестиционного цикла, считает она.

По словам Антонины Петрушиной, всесторонний и объективный прогноз, а также результаты оценки регулирующего воздействия документа показали, что принятие этого указа не повлечет за собой негативных социальных, финансово-экономических или экологических последствий. "Этот документ, наоборот, позволит организациям, осуществляющим строительную деятельность, улучшить финансово-хозяйственную деятельность за счет пополнения собственных оборотных средств", - подытожила эксперт.

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