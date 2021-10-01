В Беларуси подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он предусматривает как новации по традиционным направлениям, так и изменения концептуального характера, которые касаются налогообложения предпринимательской деятельности. О планируемых новшествах рассказал сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Среди традиционных направлений - индексация ставок налогов, всех социальных налоговых вычетов в целях их адаптации к инфляционным процессам. Отдельный блок касается мер фискальной направленности. Это вызвано необходимостью консолидации доходов бюджетов на уровне снижающейся централизации доходов, которая обусловлена и внешней конъюнктурой, в первую очередь влиянием российского налогового маневра, а также необходимостью финансирования ряда расходов, в частности по противодействию коронавирусной инфекции.

В законопроекте предусмотрена отмена отдельных налоговых льгот и предоставление права местным Советам депутатов повышать стандартную ставку налога на прибыль в пределах 2 процентных пунктов с направлением полученных средств на реализацию инфраструктурных проектов.

Налоги для владельцев квартир

Одно из основных изменений - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. "Цель этого нововведения - уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов", - сказал Дмитрий Кийко.

Предполагается, что в качестве налоговой базы будет расчетная стоимость квартир, которая будет определяться Налоговым кодексом. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1% (к первой и последующим квартирам). На данный момент применяется большая ставка - 0,2% - ко второй и последующим квартирам. "Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах - порядка Br25", - отметил первый замминистра.

При этом сохранятся льготы в отношении пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других незащищенных слоев населения.

Изменения для бизнеса

Проектом Налогового кодекса предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование деловой активности. Прежде всего это касается расширения возможностей по применению инвестиционного налогового вычета, а также увеличения его размеров. Предусмотрены меры по упрощению налогового администрирования, прежде всего они связаны с цифровизацией административных процедур.

Отдельный блок касается системных изменений по налогообложению предпринимательской деятельности. "Это вызвано рядом обстоятельств. В настоящее время у нас индивидуальная предпринимательская деятельность может применяться в различных организационно-правовых формах. Это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, отчасти микроорганизации. Все эти субъекты применяют различные системы налогообложения. В результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя конкуренция между самими субъектами, а также использование ИП в схемах по налоговой оптимизации. Помимо неравной конкурентной среды, это соответствующим образом отражается и на доходах бюджета. За последние годы отмечается такая тенденция, что, несмотря на рост количества субъектов предпринимательской деятельности, доля доходов от этих категорий в бюджете не увеличивается и традиционно не превышает примерно 2,5%", - отметил Дмитрий Кийко.

Поэтому выработана концепция, целью которой является четкое разграничение субъектного состава (самозанятые, ИП, микроорганизации). В соответствии с этой концепцией в кодексе предусмотрены подходы по изменению налогообложения.

Самозанятые

Основные изменения касаются самозанятых граждан. "Предлагается значительно расширить возможности для деятельности в данной форме. Такое расширение произойдет с 2023 года. Предполагается, что будет реализован заявительный принцип. Будут определены виды деятельности, которыми самозанятые не смогут заниматься. А остальные виды будут разрешены. Основной нюанс в том, что эта деятельность должна осуществляться без привлечения наемных работников", - рассказал первый замминистра.

В планах разработка цифрового мобильного приложения для самозанятых. Оно будет предназначено для регистрации и уплаты всех налоговых обязательств. "Установив и используя это приложение, самозанятый гражданин может вести предпринимательскую деятельность без дополнительных административных процедур, без предоставления какой-либо дополнительной отчетности. Цифровой продукт позволит самозанятым работать с использованием безналичной оплаты. Будет возможно их взаимодействие как с физическими лицами, так и с организациями с отдельными ограничениями. Основная ставка предполагается в размере 10% от полученного дохода. Расчет налоговых обязательств будет проводиться автоматически через цифровое приложение. Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФСЗН", - пояснил Дмитрий Кийко.

Индивидуальные предприниматели

В связи с таким расширением возможностей для самозанятых с 2023 года также предполагается сокращение видов деятельности, которые можно осуществлять индивидуальным предпринимателям. "Здесь будет реализован обратный подход: будут определены несколько видов деятельности, при осуществлении которых можно будет регистрироваться как ИП с привлечением наемных лиц не более трех человек. С учетом сокращения сфер деятельности индивидуальных предпринимателей и того, что основная их масса перейдет в самозанятые, предполагается корректировка условий налогообложения для ИП. С 2022 года для отдельных видов деятельности ограничивается возможность применения упрощенной системы налогообложения, сокращаются сферы применения единого налога. Предполагается, что с 2023 года для ИП останется возможность применения только общей системы налогообложения, то есть с уплатой подоходного налога с разницы между доходами и расходами", - проинформировал первый замминистра.

Микроорганизации

Индивидуальным предпринимателям с наемными работниками предлагают альтернативу - возможность перехода в микроорганизации. Для микроорганизаций сохраняется возможность применения упрощенной системы налогообложения, для этого устанавливаются единые критерии. "При этом в части выручки эти критерии расширяются. Предельный критерий будет порядка Br2,15 млн в год. При достижении этой выручки будет возможно применение упрощенной системы налогообложения. Предполагается установить численность работников в количестве 50 человек, а также единую ставку налога при упрощенной системе в размере 6%", - добавил Дмитрий Кийко.

Ожидаемые результаты

"Мы полагаем, что совокупность всех предложений позволит четко разграничить состав субъектов предпринимательства, устранить предпосылки для применения схем по налоговой оптимизации, сохранить понятные и простые условия для бизнеса, а также повысить уровень участия граждан в формировании доходов бюджета", - подчеркнул первый замминистра.

Минфин не ожидает, что сразу же будет получен фискальный эффект от планируемых мер. Дмитрий Кийко заявил: "Мы понимаем, что должен пройти трансформационный период, пока субъекты распределятся по предлагаемым категориям - самозанятые, ИП, микроорганизации. Тем не менее, после того, как эта система полностью заработает, ее потенциальный эффект оценивается нами в размере Br100-200 млн в год, в том числе с учетом отчислений в ФСЗН. Прежде всего это будет способствовать повышению ресурсной базы местных бюджетов, которые смогут направлять средства на инфраструктурные и иные социальные цели".

Мнение бизнеса

Сопредседатель правления, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич поделилась с журналистами своей оценкой проекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. "Это попытка выровнять конкурентную среду между субъектами хозяйствования независимо от организационно-правовой формы собственности, стимулировать рост бизнеса от более мелкого к более крупному. Если посмотреть на предусмотренные проектом ставки, мы видим, что когда бизнес будет расти, то скорее всего будет платить налогов меньше. С точки зрения администрирования тоже есть свои плюсы. Упрощаются некоторые моменты по вопросам электронного декларирования, личного кабинета и другим", - отметила она.

Представитель бизнеса обратила внимание на необходимость оценки влияния предлагаемых изменений на цены, занятость, а также оценки связанных с новациями административных расходов. "Также важно, насколько удобно и просто самозанятым будет работать с цифровой платформой, так как среди них есть не только молодежь, которая хорошо управляется со смартфонами. Кроме того, необходимо провести разъяснительную работу с населением и рассказать о преимуществах той или иной организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. Сейчас идут консультации с бизнесом, все эти вопросы будут еще обсуждаться", - добавила Жанна Тарасевич.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец отметил, что предлагаемые изменения в Налоговый кодекс имеют под собой объективные предпосылки и направлены на борьбу с недобросовестной конкуренцией. Однако он высказал опасения по поводу того, насколько быстро и эффективно бизнес адаптируется к планируемым новациям.

Дмитрий Кийко заверил, что будут приняты меры для упрощения адаптационного, трансформационного периода, когда индивидуальные предприниматели должны будут принять решение перейти в новую категорию (самозанятых либо микроорганизаций). По его словам, предполагается разработка отдельного порядка, который будет регламентировать такой упрощенный переход. За ИП будут автоматически сохраняться все разрешения, лицензии, будут решаться вопросы, связанные с юридическим адресом, с наличием обязательств. Все это предполагается урегулировать в отдельном законодательном акте, чтобы сделать такой переход максимально безболезненным.

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