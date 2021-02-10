О чем говорит отсутствие антител после COVID-19 и какая вакцина лучше - спросили у ученого

Шествие пандемии коронавируса по планете продолжается: в одних странах она отступает, в других - лютует еще больше. У нас процесс, по информации Минздрава, немного пошел на спад, но радоваться рано. Люди продолжают заболевать, некоторые - по второму кругу. Почему одних "корона" обходит стороной, а у других даже антитела после болезни не сохраняются? Ищем ответ с учеными.

На первый-второй рассчитайсь!

- Как бы мы ни защищались, при посещении общественных мест все равно происходит контакт с коронавирусом - в транспорте, школе, магазине. С более высокой вероятностью заболевают те, кто получил большую дозу вируса и имеет более слабый иммунитет, который разделяют на врожденный и приобретенный, - отмечает кандидат наук - заведующий лабораторией иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Антоневич.

На первых этапах взаимодействия организма с вирусом важно, как сработает врожденный иммунитет. Первый защитный барьер - это наша кожа и слизистые оболочки, которые препятствуют его внедрению. К факторам врожденного иммунитета, помимо кожных покровов, относятся определенные иммунные клетки: так называемые естественные киллерные и макрофаги, которые убивают и поглощают зараженные вирусом клетки, выделяя противовирусные вещества, например интерферон. Если на этом этапе защитная функция сработает в полной мере, то болезнь не разовьется.

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Если первая линия защиты не срабатывает и вирусу удается проникнуть в ткани и начать размножаться в них, заражая все новые и новые здоровые клетки, в норме запускается развитие антигенспецифического* иммунного ответа. Второй барьер - специфический иммунный ответ - включает так называемый гуморальный, который обеспечивают В-клетки, синтезируя антитела, и клеточный, за который отвечают Т-лимфоциты. Т-лимфоциты, в зависимости от своего типа, могут помогать В-лимфоцитам производить антитела (Т-хелперы) или самостоятельно убивать клетки, зараженные вирусом (цитотоксические Т-лимфоциты), предотвращая его дальнейшее распространение.

После COVID-19 в организме антитела сохранятся три-шесть месяцев, но все индивидуально. Иногда при тяжелом течении пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, антитела не образуются вовсе, что говорит о нарушении в иммунной системе и ее неадекватном ответе на инфекцию.

*Антиген - любое вещество, которое распознается иммунной системой как чужеродное и на которое выработается иммунный ответ.

Фото из архива

Клетка памятью крепка

- Но ведь и у некоторых переболевших более легкими формами также антител не остается...

- Да, такое тоже может быть из-за недостаточного количества вирусных антигенов и слабой стимуляции иммунитета. В то же время отсутствие антител не говорит о том, что у человека совершенно нет противовирусного специфического иммунитета.

В организме могут оставаться антиген-специфические В- и Т-клетки памяти. Именно они хранят информацию о том, как победить вирус, которым вы уже болели. При повторном заражении эти клетки очень быстро запускают повторную защитную ответную реакцию. Организм начинает вырабатывать антитела - причем быстрее, чем при первичном заражении, - и работает более эффективно. Т-лимфоциты также включаются в защиту.

- Значит, у переболевшегo COVID-19 человека, помимо антител, также сохраняется Т-клеточный иммунитет? Но как узнать, остался ли он?

- В нашем институте разработана методика выявления таких антигенспецифических Т-клеток, то есть мы можем сказать, есть ли в организме Т-клетки, настроенные воинственно к вирусу SARS-CoV-2, или нет.

В этом году в рамках проекта совместно с БГМУ и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на базе 10-й клинической больницы институт проводит исследование по оценке длительности Т-клеточного иммунитета у пациентов, перенесших COVID-19. Один из научных руководителей исследования - директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров. Будут наблюдаться три группы пациентов, которые переболели "ковидом" в легкой, средней и тяжелой формах. В результате станет известно, как долго в их крови, помимо антител, сохраняются антигенспецифические Т-клетки.

Проводить такие исследования очень важно, например, для оценки длительности поствакцинального иммунитета или, наоборот, перед планируемой прививкой против COVID-19. Людям, у которых есть Т-клеточный иммунитет и/или антитела (собственная иммунная защита) после перенесенной коронавирусной инфекции вакцинироваться не стоит.

Планируем, что ближе к весне наш институт сможет проводить исследования клеточного иммунитета и для всех желающих.

Фото из архива

Чья вакцина лучше?

- Фармацевтические компании и целые страны соревнуются друг с другом в том, чья вакцина более эффективна. Чем принципиально отличаются две наиболее популярные и обсуждаемые: российская "Спутник V" и Pfizer, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma?

- Препарат "Спутник V" создан специалистами центра имени Гамалеи методами генной инженерии на основе аденовирусов, в геном которых внедрена последовательность, кодирующая белок SARS-CoV-2.

Вакцина компании Pfizer базируется на основе матричной РНК, с которой при доставке в клетку человека считывается белок коронавируса.

Оба препарата при введении заставляют организм запускать вирус-специфический иммунный ответ. Технологии их производства разные, действие - одинаковое. Все производители заявляют о безопасности и высокой эффективности своих разработок. Когда привьются миллионы человек, то есть через год-два, ученые смогут сравнить, какая из них более эффективная и безопасная, а также оценить длительность иммунной защиты после вакцинации.

В том, что наш иммунитет "запомнит" обидчика, то есть коронавирус, говорит следующий факт. В 2003 году мировое сообщество столкнулось с атипичной пневмонией, ее возбудитель также является коронавирусом. Им переболели сотни людей, многие - тяжело. Как оказалось, спустя десять и более лет в организме переболевших сохранились антигенспецифические Т-клетки! И если эти люди будут вторично заболевать, то клетки памяти готовы снова заставить иммунную систему вспомнить и дать полноценный отпор вирусу и справиться с ним быстрее. Вероятно, в более легкой форме будет проходить и само заболевание.

Отсутствие антител не говорит о том, что у человека совершенно нет специфического противовирусного иммунитета после SARS-CoV-2. В организме остаются антиген-специфические В- и Т-клетки памяти. Именно они хранят информацию о том, как победить вирус, которым вы уже болели.

Иммунный ответ предполагает, что иммунная система хранит информацию о тех микробах (вирусах, бактериях и др.), с которыми мы встречались, чтобы в следующий раз ответить более эффективно. Таков механизм защиты организма при повторном попадании большинства инфекций.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-