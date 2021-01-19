О тех, чья обязанность - спасать людей и предотвращать беду

Спасение жизней и оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций - основные задачи органов и подразделений по ЧС. Об этом в Гомельском областном управлении не устают повторять. Без тени гордости и героического тона. В 2020 году подразделениями области был спасен 171 человек, что на 61% больше, чем в 2019-м. Удалось сохранить материальные ценности на более Br6,5 млн. И это без учета тех, кто после встречи со спасателями повторил основы безопасности: вспомнил простейшие правила, отремонтировал проводку или печь, не оставил спички в зоне доступа детей, к примеру. Сколько человек остались живы после профилактических бесед и проектов - сосчитать невозможно. Эта сторона деятельности спасателей не отражается в сводках и новостях. "Отряды профилактического назначения" действуют целенаправленно, их победы зачастую остаются в тени.

В свой профессиональный праздник спасатели Гомельской области, которые занимаются продвижением проектов и систем по безопасности, рассказали БЕЛТА о своем пути, форматах работы, тонкостях обучения населения и "профилактической армии".

Невидимой линией

Профилактическая работа проводится по нескольким направлениям: с детьми всех возрастов, взрослыми различных профессий, индивидуально и в коллективах, сельчанами и горожанами. Найти путь к самым маленьким и взрослым, опытным и не очень - главная задача.

Ежегодно в области реализуют десятки проектов разных форматов по безопасности населения. В век высоких технологий и особой эпидемиологической ситуации спасатели проводили встречи с ребятами онлайн, рассылали полезную информацию по корпоративным сетям, а людям старшего поколения отправляли профилактические "вести" в конвертах. Благодаря им реклама безопасности - на каждом шагу: на автомобильных аксессуарах, колодцах, продуктовых упаковках и т.д.

Спасатели разрабатывают мобильные приложения, организуют тематические игры для разных категорий людей. Чего только стоит квест для сельчан "Первый парень на деревне" - в такой игровой форме с легкостью повторяются и запоминаются азы безопасности.

Профилактика, считают спасатели, никогда не может быть лишней. Есть несколько направлений, у каждого - своя специфика. Работники УМЧС занимаются с малышами из детского сада, школьниками, сотрудниками организаций, управленцами, своими коллегами.

Несколько слов о людях, которые уберегают от несчастий и ЧП в быту, на предприятиях, в школах, лесах - любых местах и ситуациях.

На одной волне

Старший инспектор Мозырского районного подразделения МЧС, майор внутренней службы Сергей Наконечный - из разряда тех, кто находит подход ко всем. Он на одной волне с теми, кому стремится донести полезную информацию.

Сергей Наконечный

В МЧС пришел после окончания Солигорского горно-химического техникума в 2000 году. Его распределили в пожарный аварийно-спасательный отряд по охране объектов ОАО "Мозырский НПЗ" и ЛПДС "Дружба", где проходил службу как инспектор группы профилактики. С 2002 года посвятил жизнь пропаганде безопасности жизнедеятельности в Мозырском районном подразделении МЧС.

Коллеги говорят, работа Сергея в МЧС была определена для него самой судьбой. День рождения - под созвездием Льва, стихия - огонь, от которого взялся оберегать и защищать людей. Плюс ко всему - высокая коммуникабельность, которая всегда была отличительной чертой Сергея. "Большое значение имеет отношение к работе. Именно здесь действуют незыблемые, предельно простые правила, которые гарантированно приведут к успеху. Чтобы получить удовольствие от занятий делом, его нужно любить. Правильная работа дает значимый результат!" - уверен спасатель.

Одним из основных направлений в профилактической работе майор Наконечный считает обучение подрастающего поколения, в том числе и с помощью вовлечения в молодежное движение спасателей-пожарных. "И это дает результат. Конечно, не каждый желающий может в дальнейшем связать свою жизнь со службой в МЧС, однако быть спасателем в душе может любой. И если взять во внимание количество ребят, побывавших в секциях юных спасателей за многие годы, то получается целая "профилактическая армия". Вчера они были школьниками, студентами, а сегодня - специалисты организаций различного уровня, в том числе и руководящего. И благодаря вовлечению в дело предупреждения ЧС в юности все они и сегодня ощущают свою связь со службой спасения и готовы помогать делать окружающий мир безопаснее. Имея такой прочный "каркас безопасности", можно развивать различные креативные проекты и подходы по пропаганде безопасности жизнедеятельности", - рассказал Сергей Наконечный.

В Мозыре также осваивают интересные форматы работы. "Куб безопасности", "Творческая мастерская" и "Магниткроссинг" - лишь часть проектов, которые реализованы в районе. В начале 2000-х в Мозыре на маршрут вышел один из первых в республике автобусов с бортами, оформленными в тематике спасателей. На стенах зданий стали появляться профилактические билборды. Сейчас такие формы активно используют во всех подразделениях МЧС.

Есть в райцентре и своя "Творческая мастерская", где ребята во взаимодействии с МЧС создают уникальные проекты. Это рисунки и плакаты, модельные поделки, которые спасателями используются во время профилактических акций. Заслуги ребят оценены на областном и республиканском уровне смотра-конкурса "Спасатели глазами детей". "Безопасная печка" и игровой "Куб безопасности" для детей - наиболее яркие проекты творческой мастерской.

Сконструированный "Куб безопасности" - отдельный тренировочно-игровой комплекс для мероприятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. В его основе - настольная игра под названием "Чемпионат по безопасности". В "Кубе" есть возможность для проведения динамического тренинга по обучению действиям при пожаре с использованием противопожарного оборудования.

Частый атрибут профилактических мероприятий в местах с массовым пребыванием людей - "Печка безопасности". На этом модельном макете сделан акцент на основные нарушения отопительного оборудования.

Еще одна профилактическая "изюминка", реализованная в Мозыре, - "магниткроссинг". Проект - производная от популярного некогда движения под названием "Буккроссинг". Во время профилактических акций на металлических элементах в местах ожидания автобусов и трамваев размещаются магнитики с призывами спасателей. Каждый желающий может взять такой магнит и прикрепить его на своем холодильнике. В итоге все члены семьи обязательно будут обращать внимание на ценную памятку.

Сергей Наконечный работает в МЧС более 20 лет. "Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сделано было немало. Но мир развивается стремительно, поэтому дальше предстоит сделать еще больше. Ведь главная цель всех стараний - чтобы вокруг было меньше человеческих жертв", - подчеркнул майор.

Территория безопасности

Владислав Мартынов - главный специалист инспекции надзора и профилактики Гомельского городского отдела по ЧС - был неравнодушен к профессии с детства. Он рос неподалеку от пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС. "Я часто наблюдал, как работают спасатели из окна своего дома, мне было интересно все, чем они занимались: и тренировки, и спешный сбор по тревоге. Именно тогда я и решил связать свою жизнь с МЧС", - рассказывает он.

Владислав Мартынов

После окончания школы поступил в Гомельский инженерный институт. За годы учебы определился с дальнейшим направлением - инспекция надзора и профилактики. "Многих чрезвычайных ситуаций можно было бы избежать, если бы люди знали и, главное, соблюдали правила безопасности. А кому как не нам объяснять все связанное с опасностями, подстерегающими в случае беспечности и безразличия к собственной жизни", - рассуждает Владислав Мартынов.

По долгу службы он обследовал несколько десятков тысяч домов и квартир, где живут социально уязвимые категории граждан. С каждым из жильцов Владислав проводил профилактические беседы и давал рекомендации по устранению выявленных нарушений. Это помогает вовремя предотвратить несчастье.

Практически каждую неделю за консультацией в решении проблем обращаются люди. К примеру, однажды поступил звонок от гомельчанки, которая переживала за свою безопасность. Сосед сверху бросает непотушенные окурки вниз, некоторые из них попадают и к ней на балкон. Женщина была сильно обеспокоена беспечностью соседа. Владислав Мартынов встретился с мужчиной и объяснил, как опасны его действия. Беседа была продуктивной, и курильщик согласился не в ущерб своим пристрастиям использовать пепельницу. "Такие обращения не единичны, и мы всегда стараемся найти решение, которое позволит сделать проживание граждан более безопасным. Здесь не может быть мелочей и не заслуживающих внимания ситуаций", - пояснил Владислав.

Каждый год перед отопительным сезоном Владислав Мартынов проверяет дома с печным отоплением. Предложения по поводу ликвидации выявленных нарушений передает в местные органы власти. Речь о помощи в ремонте печей и приведении домовладений в пожаробезопасное состояние.

Однажды горожанка попросила помочь своему соседу, который нуждался в улучшении жилищных условий и ремонте печи. Решение было найдено: весь отопительный период мужчина провел в доме-интернате для нуждающихся в помощи. Он и его соседка были очень благодарны.

Курируя организацию пожарной безопасности на объектах, Владислав Мартынов внедрил практическую отработку навыков пользования первичными средствами пожаротушения среди работников. По договоренности с организациями практически ежемесячно проводятся специальные занятия. На определенных территориях имитируют условные места пожара, а работники организаций тренируются в применении порошковых огнетушителей. "Таким образом уже обучены несколько тысяч человек. Это большой плюс в подготовке, ведь, как известно, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать", - рассказал спасатель.

В 2018 году Владислав Мартынов поступил в Академию гражданской защиты МЧС России, которую окончил с отличием и был награжден знаком "За заслуги и вклад". Вернувшись в Гомель, продолжил работу в должности главного специалиста инспекции надзора и профилактики Гомельского городского отдела по ЧС. За достижение высоких результатов и значительный вклад в предупреждение пожаров и гибели людей Владислав награжден многочисленными грамотами и благодарностями от лица руководства города, управления МЧС, добровольного пожарного общества и Совета депутатов.

Порядок в строю

Много лет за подготовку бойцов подразделений МЧС отвечает заместитель начальника отдела службы и боеготовности подразделений областного управления МЧС Павел Конончик.

Работать в силовых структурах Павел мечтал еще мальчишкой. Окончив школу с золотой медалью, с легкостью поступил в Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС, которое также окончил с отличием. Затем была служба в ПАСЧ №2 по охране Советского района Гомеля, где в свое время начинал службу его отец. В 2007 году способного молодого офицера заметили и предложили должность помощника оперативного дежурного в центре оперативного управления при Гомельском областном управлении МЧС. Впоследствии Павел Конончик прошел путь до заместителя начальника центра.

Павел Конончик

За годы службы он участвовал в ликвидации большого количества пожаров и ЧС в различных районах области. "Было ли страшно? Конечно, - отвечает Павел Конончик. - Я не верю, что есть такие люди, которые ничего не боятся. Было страшно, когда на пожаре тебя подстерегали различные трудности. Ты мог, например, провалиться в колодец, спрятанный под кучей мусора. Но всегда была уверенность, что реакция твоих товарищей не даст произойти беде. Было очень страшно, когда тушили пойму реки Днепр. Проводили разведку с начальником: вроде бы, все было спокойно, потом оглянулись - а путь отрезан огнем. К счастью, начальник хорошо знал местность, и мы практически на ощупь выбрались из огня.

Около 5 лет Павел Александрович занимает должность заместителя начальника отдела службы и боеготовности подразделений Гомельского областного управления МЧС. Основная его задача - организация системной работы с молодыми специалистами, независимо от их должности: пожарный это или начальник караула.

За годы службы Павел Александрович награжден медалью Республики Беларусь "За безупречную службу" III степени, юбилейной медалью МЧС "160 лет пожарной службе Беларуси", нагрудным знаком МЧС "15 лет органам и подразделениям, подчиненным МЧС Республики Беларусь", грамотами управления, МЧС, благодарностями местных органов власти.

По мнению Павла Конончика, большей частью успехов он обязан своим наставникам и старшим товарищам, которые всегда были рядом с ним и поддерживали его в трудные минуты. Сегодня Павел Конончик - наставник, опытный офицер, к которому прислушиваются коллеги и руководство, а будущие руководители берут с него пример.

Познакомившись ближе со службой спасателей, мы убедились, что они не только мужественно ликвидируют последствия ЧС, тушат пожары, приходят на выручку в тяжелых ситуациях, но и проводят обучение людей, столь необходимое для недопущения беды. Спасатели верят, что передаваемые ими знания и навыки обязательно помогут человеку спасти в случае чего не только свою жизнь, но жизни других граждан.

БЕЛТА,

фото Гомельского областного управления МЧС.-0-