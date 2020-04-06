За минувшие сутки в стране зарегистрировано 93 пожара в природных экосистемах. В абсолютном большинстве случаев причиной становится беспечность дачников или любителей отдыха на свежем воздухе. Страдают не только экосистемы (поля, луга, леса), но и человеческое жилье, сами люди.

Для спасателей Гомельской области ранняя весна выдалась беспокойной: с начала года они потушили 185 пожаров травы и кустарников, более 50 возгораний в лесах и 16 - на торфяниках. Как в юго-восточном регионе противостоят огненной стихии, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник центра пропаганды Гомельского областного управления МЧС Денис Крюк.

За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы шесть пожаров, в результате которых погиб один человек, уничтожены постройка и автомобиль, повреждены четыре строения. Спасатели ликвидировали также 18 пожаров травы и кустарника на общей площади более 26 га в Брагинском, Житковичском, Жлобинском, Наровлянском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Хойникском, Гомельском районах и в областном центре.

В профессиональном сленге спасателей в пик сезонных возгораний используется выражение "огонь приходит по траве": цепляясь за сухие растения, пожар захватывает все новые территории.

"Наиболее частая причина таких случаев - небрежность и неосторожность людей, которые выжигают прошлогоднюю траву на своих участках. В таких условиях разбушевавшееся пламя трудно остановить. Пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся поблизости люди. Нередки случаи, когда огонь перекидывался на сараи и жилые дома ", - отметил Денис Крюк. Он также уточнил, что в исключительных ситуациях спровоцировать тление, перерастающее в пламя, может осколок стекла, который преломляет солнечные лучи.

Специалисты без устали твердят: палы не приносят пользы, однако многие по старинке каждый год при помощи спичек стараются избавиться от сухостоя. Выжигание сухой травы приводит к обеднению растительности, уменьшается плодородность грунта. Практически все животные и насекомые, обитающие в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном пожаре. На пепелищах зачастую находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев и ежей.

В считанные минуты стихия уничтожает все на своем пути. Недавний пример: днем 28 марта в службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы и угрозе дачным домам в деревне Лубня Мозырского района. Приехав на свои участки, некоторые из владельцев увидели обугленное подворье, поврежденные металлопрофиль и кирпичи. Пламя, подхваченное ветром, распространилось на большую территорию. В результате уничтожены пять домов и три хозяйственные постройки. Этот квартал дачного кооператива превратился в пепелище. Как заметил Денис Крюк, невредимыми остались дачи, где заранее навели порядок: они были окопаны и окошены. Огонь остановился у границ участков с убранной прошлогодней травой.

Проводится проверка, которая позволит установить, как распространялся огонь при пожаре. Вероятнее всего, причиной произошедшего стало сезонное выжигание сухой растительности.

Сейчас нагрузка на спасателей увеличивается в разы. Если в обычном режиме за сутки подразделения того же Мозырского РОЧС выезжают 1-2 раза, то с наступлением весны бывает до 30 вызовов.

Ведомства объединяют усилия и контролируют ситуацию с воздуха и земли с помощью наблюдательных вышек, систем видеонаблюдения. Организуют своего рода патрули безопасности - профилактические рейды. Работники МЧС напоминают гражданам правила безопасности на приусадебных участках, вручают красочные буклеты с полезными советами. На информационных стендах размещают листовки с напоминанием об опасности выжигания сухих растений. Один из креативных методов - социальная реклама. К примеру, работники Светлогорского районного отдела по ЧС разместили тематические наклейки "Помощь рядом!" на продукции местного хлебозавода. "В деле безопасности все средства хороши. Главное, чтобы доступно людям объяснить риски, донести правила, которые помогут избежать беды", - прокомментировал Денис Крюк.

Во время дачных патрулей спасатели заглядывают в постройки, где хозяева могут хранить потенциально опасные предметы. "Зачастую владельцы не уделяют должного внимания этим сооружениям, что в итоге приводит к довольно печальным последствиям. Как это принято у многих, в основном в постройках возле дома складируются пустые баллоны с пропаном, отработанные масла, топливо для заправки машин и многое другое. Все это подвергает опасности не только хозяев участка, но и их соседей. Плотная застройка может привести к быстрому распространению пожара, а значит, из-за ошибки одного человека могут пострадать десятки других", - рассказали в центре пропаганды областного управления МЧС.

В ведомстве подчеркивают: сжигать мусор на своем участке можно, но при этом надо соблюдать элементарные правила безопасности. "Чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией, делать ее нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 10 м от построек, 20 м - от леса и 30 м - от соломы. Мангал или гриль устанавливают минимум на расстоянии 4 м от дома", - напомнили в областном управлении.

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