Отряды повышенного спроса, или Трудовой семестр студентов

Лето - горячая пора во всех смыслах. Особенно для студентов, которые после сдачи сессии отправились не на пляж, а в трудовые отряды. Мы познакомились с ребятами из "Тайфуна", одна из бригад которого строит дорогу больничного городка Гродненского онкодиспансера.

Марьян и его команда

Жаркий полдень. Как только миниатюрный асфальтоукладчик надежно проутюжил до глади песчано-цементную смесь между бордюрами будущей дороги, в дело вступают рабочие-мостовщики и их помощники - студенты. Ребята набирают по полдюжины штук увесистых плиток и передают их туда, где уже красуется несколько десятков метров новой дороги. Ее они прокладывают вместе с шефами - рабочими УМСР-134 "Гроднопромстрой".

"Бригады отряда работают сразу на нескольких объектах, - рассказывает командир "Тайфуна" студент третьего курса инженерно-строительного факультета Гродненского университета имени Я.Купалы Марьян Кропа. - Еще одна бригада задействована в аналогичном проекте: укладывает плитку и бордюры в микрорайоне Коробчицы. Третья - на объектах микрорайона Грандичи, где строят дома для 60 тыс. новоселов".

Марьян и команда, в которой только его однокурсники, как и все бойцы "Тайфуна", в течение семи недель на практике будут приобретать навыки, необходимые для инженеров, технологов и архитекторов.

Адреса областных строек

"Тайфуновцы" далеко не единственные стройотрядовцы, которые трудятся в регионе.

"Глава государства в свое время принял стратегически важное решение по возрождению движения студенческих отрядов, популярного еще в Советском Союзе, - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров. - Гродненский онкодиспансер - один из областных объектов, объявленных молодежной стройкой. В Витебске это улица Гагарина, реконструкция которой завершилась буквально к открытию международного фестиваля "Славянский базар".

В Гомеле областной молодежной стройкой стало здание средней школы в 96-м микрорайоне, в Могилеве - кардио-терапевтический корпус местной больницы. Трудовые семестры дают ребятам уникальную возможность не только заработать, но через много лет сказать детям и внукам: "Это здание, эту улицу, по которой мы идем, строил я!". Когда-то так - с участием студенческих отрядов - обустраивался Августовский канал, возводился спортивно-развлекательный комплекс "Минск-Арена", реконструировались столичный стадион "Динамо", Государственный театр оперы и балета. В каждом регионе, помимо строительных и сельскохозяйственных отрядов, создан ряд других - экологический, сервисный, педагогический, производственный...

Выбор велик. Однако есть конкретные студотряды, в которые хотят попасть многие.

"Повышенным спросом пользуются объекты республиканского уровня, - утверждает Александр Прохоров. - Во-первых, это Всебелорусская молодежная стройка - город Островец и Белорусская АЭС. Там сегодня трудятся 85 белорусских ребят, работают вместе с россиянами. Во-вторых, это Минский завод холодильников, где сформирован студотряд "Атлант-2021". Руководство предприятия осталось довольно работой студентов в прошлом году и снова пригласило к себе 235 человек со всей страны. В-третьих, этим летом впервые организован республиканский сельхозотряд - "Толочин-2021". В нем 60 человек из четырех регионов. Ребята в садах Толочинского консервного завода убирают красную смородину и крыжовник".

"Эврика" и "Зодчие": кто круче

Традиционно в конце трудового семестра выберут лучшие отряды по профилю и лучший в стране. Победитель 2020 года - "Эврика" (ПГПУ, Новополоцк) - трудится на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. Этот отряд носит имя Героя Советского Союза Виктора Еронько.

Победитель в номинации "Лучший строительный отряд" - "Зодчие" (Новополоцк) отправился в Российскую Федерацию (Кузбас, Кемерово), где работает на одной из строек города.

Всего этим летом в страну-соседку поехало несколько белорусских отрядов, общей численностью более 200 человек. Только в Краснодарский край прибыло более сотни белорусов. Во Всероссийском детском центре "Орленок" они работают в двух отрядах: сервисном "Омега" и педагогическом "Жемчужина".

Подписано соглашение с российской организацией "Мобильные кадры России", при поддержке которой 65 наших ребят поехали в Подмосковье на строительство магистрали М1 (Брест - Москва), а также трассы М12 (Москва - Казань).

Мы спросили у Александра Прохорова и о заработной плате, на которую могут рассчитывать бойцы стройотрядов с этом году: "Во многом она зависит от профиля: в педагогических отрядах выйдет меньше, на стройке - больше. В прошлом году некоторые ребята за 5 недель заработали более чем по Br2 тыс. Сейчас, например, по Минску средняя зарплата у студотрядовцев - от Br600-700 и выше.

Не только летом

Работать в студотрядах можно не только с июня по август. Хотя, конечно, лето все же главная пора для бойцов трудового фронта. Основные месяцы, в которых реализуются республиканские проекты, - конец июня - август. На 19 июля в стране создано порядка 1 тыс. студенческих отрядов, в которых работали 17 тыс. человек.

Те, кто еще не успел познать всех прелестей трудового семестра, но хотел бы сделать это, может найти в социальных сетях республиканский промо-проект "Выбираем республиканский студотряд". Заполнив анкету, в которой нужно указать размер желаемой заработной платы, период работы, сроки, объект, свои контакты, ребята получают возможность стать студотрядовцами. Таким образом с марта подано порядка 30 тыс. заявок.

В студотряд берут молодежь возрастом от 14 лет до 31 года. Главное условие - хорошая успеваемость, отсутствие академической задолженности. В лучшие формирования конкурс желающих доходит до пяти человек на место.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-