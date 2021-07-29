Отряды повышенного спроса, или Трудовой семестр студентов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 29 июля 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:33 На месте взрыва в Леверкузене обнаружили тела еще троих погибших В мире
17:30 Жареные голуби и медаль за деньги. Самые курьезные события в истории Олимпиад Ссылки на БелТА Плюс
17:27 В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет Общество
17:19 В Минске предприниматель обменял в банке крупную сумму поддельной валюты Происшествия
17:18 Более 500 звонков поступило в I полугодии на прямые телефонные линии КГК Общество
17:15 Ветсанлаборатория Витебска: на рынках плодоовощная продукция под контролем Регионы
17:08 ВРП Брестской области за I полугодие вырос на 4,1% Регионы
17:07 Более 130 тыс. жителей Минской области прошли полный курс вакцинации Регионы
16:58 Школы должны получить сертификаты готовности до 20 августа - Минобразования Общество
16:49 Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики Экономика
16:45 Миллион цветов для города: "Витебский Зеленстрой" разрабатывает эскизы цветников будущего года Регионы
16:44 Каждое седьмое происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости - ГАИ Общество
16:40 Отряды повышенного спроса, или Трудовой семестр студентов - комментарий Регионы
16:39 Спортсмены Китая вышли в лидеры медального зачета Олимпиады Спорт
16:39 Сумма транзитных сделок на БУТБ с начала года выросла в 3,5 раза Экономика
16:26 Гродненец пытался ввезти из Польши марихуану Происшествия
16:25 В лесных массивах Турции бушуют пожары В мире
16:18 Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису Спорт
16:16 Белорусская продукция имеет высокую конкурентоспособность - "Беллесбумпром" Экономика
16:16 Предприятия Гомельской области увеличили экспорт товаров и услуг на 47,2% Регионы
16:09 Американская гимнастка Суниса Ли стала олимпийской чемпионкой в многоборье Спорт
16:07 Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых изменениях для перевозчиков такси Общество
15:54 Зарплата почти 46% работников Брестской области превышает Br1 тыс. Регионы
15:46 ФОТОФАКТ: Японская теннисистка выиграла бронзовую награду в турнире по настольному теннису в Токио Спорт
15:44 В Глубокском районе механизатор сельхозпредприятия похитил 185 л дизтоплива Происшествия
15:28 ВРП Гомельской области в I полугодии вырос на 3% Регионы
15:28 Лето с пользой - в этом трудовом семестре в Могилеве работает более 60 студотрядов Регионы
15:23 Около 200 иностранцев получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси Общество
15:23 Российские рапиристки выиграли командный олимпийский турнир Спорт
15:21 Депутаты ожидают поступления к концу года большого пакета законопроектов в сфере экономики - Горваль Экономика
Все новости
Все новости
Комментарии
29 июля 2021, 16:40

Отряды повышенного спроса, или Трудовой семестр студентов

Лето - горячая пора во всех смыслах. Особенно для студентов, которые после сдачи сессии отправились не на пляж, а в трудовые отряды. Мы познакомились с ребятами из "Тайфуна", одна из бригад которого строит дорогу больничного городка Гродненского онкодиспансера.

Марьян и его команда

Жаркий полдень. Как только миниатюрный асфальтоукладчик надежно проутюжил до глади песчано-цементную смесь между бордюрами будущей дороги, в дело вступают рабочие-мостовщики и их помощники - студенты. Ребята набирают по полдюжины штук увесистых плиток и передают их туда, где уже красуется несколько десятков метров новой дороги. Ее они прокладывают вместе с шефами - рабочими УМСР-134 "Гроднопромстрой".

"Бригады отряда работают сразу на нескольких объектах, - рассказывает командир "Тайфуна" студент третьего курса инженерно-строительного факультета Гродненского университета имени Я.Купалы Марьян Кропа. - Еще одна бригада задействована в аналогичном проекте: укладывает плитку и бордюры в микрорайоне Коробчицы. Третья - на объектах микрорайона Грандичи, где строят дома для 60 тыс. новоселов".

Марьян и команда, в которой только его однокурсники, как и все бойцы "Тайфуна", в течение семи недель на практике будут приобретать навыки, необходимые для инженеров, технологов и архитекторов.

Адреса областных строек

"Тайфуновцы" далеко не единственные стройотрядовцы, которые трудятся в регионе.

"Глава государства в свое время принял стратегически важное решение по возрождению движения студенческих отрядов, популярного еще в Советском Союзе, - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров. - Гродненский онкодиспансер - один из областных объектов, объявленных молодежной стройкой. В Витебске это улица Гагарина, реконструкция которой завершилась буквально к открытию международного фестиваля "Славянский базар".

В Гомеле областной молодежной стройкой стало здание средней школы в 96-м микрорайоне, в Могилеве - кардио-терапевтический корпус местной больницы. Трудовые семестры дают ребятам уникальную возможность не только заработать, но через много лет сказать детям и внукам: "Это здание, эту улицу, по которой мы идем, строил я!". Когда-то так - с участием студенческих отрядов - обустраивался Августовский канал, возводился спортивно-развлекательный комплекс "Минск-Арена", реконструировались столичный стадион "Динамо", Государственный театр оперы и балета. В каждом регионе, помимо строительных и сельскохозяйственных отрядов, создан ряд других - экологический, сервисный, педагогический, производственный...

Выбор велик. Однако есть конкретные студотряды, в которые хотят попасть многие.

"Повышенным спросом пользуются объекты республиканского уровня, - утверждает Александр Прохоров. - Во-первых, это Всебелорусская молодежная стройка - город Островец и Белорусская АЭС. Там сегодня трудятся 85 белорусских ребят, работают вместе с россиянами. Во-вторых, это Минский завод холодильников, где сформирован студотряд "Атлант-2021". Руководство предприятия осталось довольно работой студентов в прошлом году и снова пригласило к себе 235 человек со всей страны. В-третьих, этим летом впервые организован республиканский сельхозотряд - "Толочин-2021". В нем 60 человек из четырех регионов. Ребята в садах Толочинского консервного завода убирают красную смородину и крыжовник".

"Эврика" и "Зодчие": кто круче

Традиционно в конце трудового семестра выберут лучшие отряды по профилю и лучший в стране. Победитель 2020 года - "Эврика" (ПГПУ, Новополоцк) - трудится на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. Этот отряд носит имя Героя Советского Союза Виктора Еронько.

Победитель в номинации "Лучший строительный отряд" - "Зодчие" (Новополоцк) отправился в Российскую Федерацию (Кузбас, Кемерово), где работает на одной из строек города.

Всего этим летом в страну-соседку поехало несколько белорусских отрядов, общей численностью более 200 человек. Только в Краснодарский край прибыло более сотни белорусов. Во Всероссийском детском центре "Орленок" они работают в двух отрядах: сервисном "Омега" и педагогическом "Жемчужина".

Подписано соглашение с российской организацией "Мобильные кадры России", при поддержке которой 65 наших ребят поехали в Подмосковье на строительство магистрали М1 (Брест - Москва), а также трассы М12 (Москва - Казань).

Мы спросили у Александра Прохорова и о заработной плате, на которую могут рассчитывать бойцы стройотрядов с этом году: "Во многом она зависит от профиля: в педагогических отрядах выйдет меньше, на стройке - больше. В прошлом году некоторые ребята за 5 недель заработали более чем по Br2 тыс. Сейчас, например, по Минску средняя зарплата у студотрядовцев - от Br600-700 и выше.

Не только летом

Работать в студотрядах можно не только с июня по август. Хотя, конечно, лето все же главная пора для бойцов трудового фронта. Основные месяцы, в которых реализуются республиканские проекты, - конец июня - август. На 19 июля в стране создано порядка 1 тыс. студенческих отрядов, в которых работали 17 тыс. человек.

Те, кто еще не успел познать всех прелестей трудового семестра, но хотел бы сделать это, может найти в социальных сетях республиканский промо-проект "Выбираем республиканский студотряд". Заполнив анкету, в которой нужно указать размер желаемой заработной платы, период работы, сроки, объект, свои контакты, ребята получают возможность стать студотрядовцами. Таким образом с марта подано порядка 30 тыс. заявок.

В студотряд берут молодежь возрастом от 14 лет до 31 года. Главное условие - хорошая успеваемость, отсутствие академической задолженности. В лучшие формирования конкурс желающих доходит до пяти человек на место.

Тамара МАРКИНА,

газета 7 Дней.-0-

Теги
БРСМ Гродненская область занятость студенты
Добавить БЕЛТА в избранное
Витаминопрофилактика в условиях COVID-19: что советуют врачи
Снежана Кавриго
Витаминопрофилактика в условиях COVID-19: что советуют врачи
В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией
В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией
Справились на все 100 - успешные абитуриенты о своем отношении к учебе
Справились на все 100 - успешные абитуриенты о своем отношении к учебе
Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском
Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском
Главное
Александр Лукашенко Быть преданными своему народу и государству - Лукашенко обозначил главные качества управленцев
Назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях - подробности кадрового дня у Лукашенко
Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень
Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики
Топ-новости
Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов
Помощником Президента - инспектором по Минской области назначен Владимир Калач
В лесных массивах Турции бушуют пожары
Лукашенко согласовал назначение генеральных консулов Беларуси в Мюнхене и Нью-Йорке
Новое руководство на "Керамине" и в Белорусской нефтяной компании
Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых изменениях для перевозчиков такси
Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147
ФПБ предложила дополнительно регламентировать условия труда при работах на открытом воздухе
К рассмотрению на осенней сессии парламента предложены 18 законопроектов и декрет Президента
Жилищное строительство лидирует по объему всех строительно-монтажных работ Минска - Гонтарева
В Беларуси до конца июля сохранится теплая погода
Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств - Савиных
Готовность ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки - Минжилкомхоз
Руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.