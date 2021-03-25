Отрицательный анализ на антитела к вирусу SARS-CoV-2 вовсе не означает, что человек не болел COVID-19. Дать отпор инфекции мог и клеточный иммунитет, который наряду с гуморальным (выработка антител) имеет важное значение. Сейчас в Беларуси проводится исследование, во время которого среди прочего планируется оценить длительность Т-клеточного иммунитета у пациентов, перенесших COVID-19.

Ситуации, когда после COVID-19 выявляется малое количество антител или они вовсе отсутствуют, встречаются нередко, отметил директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров. В этом случаев возникает закономерный вопрос, встречался ли в принципе организм с коронавирусом и есть ли против него иммунная защита. Определение клеточного иммунитета наряду с гуморальным позволяет частично на него ответить.

Иммунологи всего мира сейчас пытаются понять, насколько Т-лимфоциты способны защищать человека от COVID-19 и насколько длительным может быть иммунитет. Что касается COVID-19, примерно у трети переболевших антител вообще нет либо их уровень очень низкий и их содержание резко падает спустя полгода после перенесенной болезни. Это общемировые выводы, которые подтверждаются белорусскими учеными.

"Антитела после перенесенного COVID-19 появляются не всегда. Может сработать клеточный иммунитет. Особенно актуально это в отношении людей, которые переносят инфекцию в стертой форме", - считает Андрей Гончаров. Он пояснил, что изначально у некоторых людей есть особенности иммунитета, которые помогают им лучше бороться с вирусами: активизируется Т-клеточный ответ и до выработки антител дело просто не доходит. Далее, говоря очень упрощенно, Т-лимфоциты делятся и часть из них "сохраняет" память о вирусе.

Более того, если антитела со временем исчезают, то Т-клеточный иммунитет более долговечен. Это касается подавляющего числа инфекций, в том числе коронавирусной. Дело в том, что антитела, если в организме в конкретный момент нет возбудителя, не вырабатываются, в этом нет необходимости. В свою очередь, Т-клетки памяти могут сохраняться на протяжении всей жизни. Исследования показывают, что большинство людей, перенесших в самом начале 2000-х SARS-CoV, до сих пор имеют к нему специфичные Т-клетки.

Фото из архива

"Наше исследование заточено на то, чтобы выяснить, как долго сохраняется Т-клеточный иммунитет к коронавирусу нового типа. В конце прошлого года мы набрали более 100 добровольцев и анализируем состояние иммунного ответа в динамике, определяем как Т-клетки, так и иммуноглобулины", - сказал Андрей Гончаров. К концу года планируется сделать предварительные выводы о том, как долго у белорусов, перенесших болезнь в разной форме, сохраняется гуморальный и клеточный иммунитет.

Тем временем Институт биофизики и клеточной инженерии впервые в Беларуси разработал инструкцию по применению, в которой подробно изложена методика определения специфических Т-клеток к COVID-19. После ее утверждения Минздравом все желающие смогут исследовать свой Т-клеточный иммунитет. В институте такую возможность предоставят на платной основе.

"Инструкция по применению, по сути, это методические рекомендации для врачей-специалистов, в которых изложена последовательность лабораторных исследований. На ее основе любая организация, имеющая соответствующее оборудование и подготовленных специалистов, сможет оценить Т-клеточный иммунный ответ", - сказал директор института, уточнив, что это уровень не поликлиник и даже не всех больниц, а скорее республиканских научных центров.

Вообще определение Т-клеточного иммунитета достаточно трудоемкая и затратная процедура. Готовых тест-систем здесь нет. "Это функциональные тесты, то есть ответ Т-клеток на антиген вируса определяется при помощи различных методик в условиях in vitro, в пробирке. Мы используем пролиферативный тест с учетом на проточном цитометре", - пояснил Андрей Гончаров.

Названная инструкция в отношении COVID-19, к слову, не первая разработка сотрудников института. "Нашим коллективом разработаны методы определения антигенспецифических Т-клеток при самых разных инфекционных заболеваниях: туберкулезе, гриппе, герпесвирусах, ветряной оспе, опоясывающем лишае, а сейчас - и при COVID-19", - отметил Андрей Гончаров.

Директор института уверен, что оценивать клеточный иммунитет важно не только в связи с личным интересом того или иного пациента. Такие исследования необходимы, например, для оценки длительности поствакцинального иммунитета или, наоборот, перед планируемой прививкой против COVID-19. Людям, у которых есть Т-клеточный иммунитет и/или антитела (собственная иммунная защита), в ближайшее время после перенесенной коронавирусной инфекции можно не вакцинироваться.

Фото из архива

"ВОЗ сейчас рекомендует прививаться всем вне зависимости от того, болел человек или нет. Но поскольку у нас в стране вакцинация пока доступна не всем желающим, целесообразно предлагать прививки наиболее уязвимым категориям. Есть ли смысл прививаться людям до 60 лет без тяжелых заболеваний, которые недавно перенесли в той или иной форме COVID-19 и имеют специфические Т-клетки?" - заметил директор института.

Не исключено, что клеточная память, а значит и иммунитет, сохраняется у тех, кто задолго до пандемии COVID-19 встречался с ранее известными коронавирусами. Например, в мире циркулируют четыре варианта, между которыми имеется сходство. Ученые сегодня дискутируют по поводу того, что люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, вероятно, раньше встречались с какими-либо коронавирусами и приобрели определенный иммунитет.

Кроме оценки длительности клеточного иммунитета, белорусские ученые также намерены проанализировать, в отношении каких антигенов вируса SARS-CoV-2 формируется наиболее активный иммунный ответ. "Пока приходим к выводу о том, что иммунный ответ более сильный к М-белку вируса (а не к S и не к N). Это может иметь значение при разработке вакцин против коронавируса второго поколения", - сказал Андрей Гончаров.

Он пояснил: первое поколение вакцин, большинство из которых заточено под S-белок, начали разрабатывать в начале прошлого года, когда было еще недостаточно информации о новом коронавирусе. Однако в последнее время ученые приходят к выводу о том, что создание иммунитета именно к этому белку не всегда самый надежный вариант.

"Несмотря на то что S-белок хорошо представлен на поверхности вируса, он очень изменчив, поэтому все новые варианты коронавируса с достаточно высокой вероятностью меняют его структуру. Соответственно, вакцины, ориентированные исключительно на S-белок, могут быть неэффективны против других геновариантов коронавируса", - сказал директор института.

Поэтому сейчас при создании вакцины второго поколения следует или учесть более полный спектр белков вируса, или выбрать другой белок либо белки, которые не так сильно подвержены мутационной изменчивости, чтобы иммунитет после вакцинации сохранялся и против вновь появляющихся геновариантов.

БЕЛТА.-0-